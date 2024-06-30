В Германии предупредили Киев об угрозе в связи с выборами в США - 30.06.2024 Украина.ру
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В Германии предупредили Киев об угрозе в связи с выборами в США
В Германии предупредили Киев об угрозе в связи с выборами в США - 30.06.2024 Украина.ру
В Германии предупредили Киев об угрозе в связи с выборами в США
Главный союзник и спонсор Украины может сменить курс и степень участия в конфликте, если победу в ноябрьских выборах одержит лидирующий кандидат Дональд Трамп, полагает генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай
2024-06-30T11:36
2024-06-30T11:39
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Он отметил, что ответственность за финансирование Киева новый глава Белого дома может переложить на европейцев. Политик считает, что внимание США с конфликта на Украине будет в дальнейшем сконцентрировано на КНР. При этом, Вашингтон откажется выделять средства на безопасность европейских стран, добавил Джир-Сарай. Ранее Дональд Трамп признал, что Украине не одержать победу в конфликте и пообещал урегулировать ситуацию в случае победы на выборах. СМИ публиковали позиции мирного плана Трампа, который в Офисе Владимира Зеленского отвергли. Почему план Дональда Трампа – это не более чем предвыборная афера читайте в материале автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко.
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новости, украина, германия, киев, дональд трамп, сво, переговоры, президентские выборы, сша
Новости, Украина, Германия, Киев, Дональд Трамп, СВО, переговоры, президентские выборы, США

В Германии предупредили Киев об угрозе в связи с выборами в США

11:36 30.06.2024 (обновлено: 11:39 30.06.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине.
Флаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине. - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Главный союзник и спонсор Украины может сменить курс и степень участия в конфликте, если победу в ноябрьских выборах одержит лидирующий кандидат Дональд Трамп, полагает генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай
Он отметил, что ответственность за финансирование Киева новый глава Белого дома может переложить на европейцев.

"Не исключено, что администрация Трампа скажет нам в начале следующего года: "Дорогие европейцы, конфликт на Украине — это ваше дело". И это, конечно, имело бы драматические последствия для развития событий на Украине", — сказал Джир-Сарай в интервью N-TV.

Политик считает, что внимание США с конфликта на Украине будет в дальнейшем сконцентрировано на КНР. При этом, Вашингтон откажется выделять средства на безопасность европейских стран, добавил Джир-Сарай.
Ранее Дональд Трамп признал, что Украине не одержать победу в конфликте и пообещал урегулировать ситуацию в случае победы на выборах. СМИ публиковали позиции мирного плана Трампа, который в Офисе Владимира Зеленского отвергли.
Почему план Дональда Трампа – это не более чем предвыборная афера читайте в материале автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко.
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Вчера, 09:46
После провальных дебатов с Трампом американские журналисты призвали Байдена выйти из президентской гонкиЧтобы служить Соединенным Штатам Америки, Джо Байден должен покинуть гонку президентскую гонку, потому как нынешний глава Белого дома "уже не тот человек, каким он был четыре года назад". Статью с таким призывом после провальных дебатов Байдена с Дональдом Трампом опубликовала газета The New York Times
 
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