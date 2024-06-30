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В Германии предупредили Киев об угрозе в связи с выборами в США

В Германии предупредили Киев об угрозе в связи с выборами в США - 30.06.2024 Украина.ру

В Германии предупредили Киев об угрозе в связи с выборами в США

Главный союзник и спонсор Украины может сменить курс и степень участия в конфликте, если победу в ноябрьских выборах одержит лидирующий кандидат Дональд Трамп, полагает генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай

2024-06-30T11:36

2024-06-30T11:36

2024-06-30T11:39

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Он отметил, что ответственность за финансирование Киева новый глава Белого дома может переложить на европейцев. Политик считает, что внимание США с конфликта на Украине будет в дальнейшем сконцентрировано на КНР. При этом, Вашингтон откажется выделять средства на безопасность европейских стран, добавил Джир-Сарай. Ранее Дональд Трамп признал, что Украине не одержать победу в конфликте и пообещал урегулировать ситуацию в случае победы на выборах. СМИ публиковали позиции мирного плана Трампа, который в Офисе Владимира Зеленского отвергли. Почему план Дональда Трампа – это не более чем предвыборная афера читайте в материале автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко.

https://ukraina.ru/20240629/1055946887.html

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новости, украина, германия, киев, дональд трамп, сво, переговоры, президентские выборы, сша