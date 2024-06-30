В Германии предупредили Киев об угрозе в связи с выборами в США
11:36 30.06.2024 (обновлено: 11:39 30.06.2024)
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине.
Главный союзник и спонсор Украины может сменить курс и степень участия в конфликте, если победу в ноябрьских выборах одержит лидирующий кандидат Дональд Трамп, полагает генеральный секретарь входящей в правящую в Германии коалицию Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай
Он отметил, что ответственность за финансирование Киева новый глава Белого дома может переложить на европейцев.
"Не исключено, что администрация Трампа скажет нам в начале следующего года: "Дорогие европейцы, конфликт на Украине — это ваше дело". И это, конечно, имело бы драматические последствия для развития событий на Украине", — сказал Джир-Сарай в интервью N-TV.
Политик считает, что внимание США с конфликта на Украине будет в дальнейшем сконцентрировано на КНР. При этом, Вашингтон откажется выделять средства на безопасность европейских стран, добавил Джир-Сарай.
Ранее Дональд Трамп признал, что Украине не одержать победу в конфликте и пообещал урегулировать ситуацию в случае победы на выборах. СМИ публиковали позиции мирного плана Трампа, который в Офисе Владимира Зеленского отвергли.
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