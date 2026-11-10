"Выжмут досуха и выбросят": Ищенко о том, что ждёт Украину после выборов в США - 10.11.2026 Украина.ру
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"Выжмут досуха и выбросят": Ищенко о том, что ждёт Украину после выборов в США
"Выжмут досуха и выбросят": Ищенко о том, что ждёт Украину после выборов в США - 10.11.2026 Украина.ру
"Выжмут досуха и выбросят": Ищенко о том, что ждёт Украину после выборов в США
Украина давно не в состоянии сама себя содержать, а её элиты ещё до Зеленского приговорили себя, решив отстаивать чужие интересы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2026-11-10T06:22
2026-11-10T06:22
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Отвечая на вопрос журналиста о том, на что теперь рассчитывать Украине и Европе после поражения республиканцев, эксперт начал с самого основания — способности государства себя содержать.Ищенко уверен: "Любое государство существует до тех пор, пока оно может само себя содержать. Украина уже давно не в состоянии это делать. И рассчитывать она ни на что не может уже давно".Ещё до Зеленского украинские элиты, по словам эксперта, подписали себе приговор."Украинские элиты еще до Зеленского сами приговорили себя тем, что они решили, будто бы отстаивать чужие интересы выгодно. Дескать, за это тебя будут холить и лелеять, всюду принимать и еще что-то давать", — пояснил эксперт.Однако, как подчеркнул Ищенко, этот расчёт оказался неверным. "Это не так. Тебя используют, выжмут досуха и выбросят. Украину выжали досуха", — заявил он.По мнению политолога, Украине для себя лично в этой ситуации рассчитывать не на что: ее продолжат использовать до последнего украинца. "Потом какую-то ее часть попытаются сохранить, чтобы был повод для конфронтации с Россией", — пояснил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в материале Захара Виноградова "Тюрьма в Борщаговке, Буданов* как свисток и излишний оптимизм Трампа. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ список экстремистов и террористов
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"Выжмут досуха и выбросят": Ищенко о том, что ждёт Украину после выборов в США

06:22 10.11.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT, Петр Осинцев
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© Фото : Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT, Петр Осинцев
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Украина давно не в состоянии сама себя содержать, а её элиты ещё до Зеленского приговорили себя, решив отстаивать чужие интересы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос журналиста о том, на что теперь рассчитывать Украине и Европе после поражения республиканцев, эксперт начал с самого основания — способности государства себя содержать.
Ищенко уверен: "Любое государство существует до тех пор, пока оно может само себя содержать. Украина уже давно не в состоянии это делать. И рассчитывать она ни на что не может уже давно".
Ещё до Зеленского украинские элиты, по словам эксперта, подписали себе приговор.
"Украинские элиты еще до Зеленского сами приговорили себя тем, что они решили, будто бы отстаивать чужие интересы выгодно. Дескать, за это тебя будут холить и лелеять, всюду принимать и еще что-то давать", — пояснил эксперт.
Однако, как подчеркнул Ищенко, этот расчёт оказался неверным. "Это не так. Тебя используют, выжмут досуха и выбросят. Украину выжали досуха", — заявил он.
По мнению политолога, Украине для себя лично в этой ситуации рассчитывать не на что: ее продолжат использовать до последнего украинца.
"Потом какую-то ее часть попытаются сохранить, чтобы был повод для конфронтации с Россией", — пояснил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России" на сайте Украина.ру.
О том, что еще происходит на Украине — в материале Захара Виноградова "Тюрьма в Борщаговке, Буданов* как свисток и излишний оптимизм Трампа. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ список экстремистов и террористов
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