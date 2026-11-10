"Полная катастрофа" пытается вернуться в команду Трампа — NYP - 10.11.2026 Украина.ру
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"Полная катастрофа" пытается вернуться в команду Трампа — NYP
"Полная катастрофа" пытается вернуться в команду Трампа — NYP - 10.11.2026 Украина.ру
"Полная катастрофа" пытается вернуться в команду Трампа — NYP
Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария пытается вернуться в команду Дональда Трампа после того, как президент уволил её всего через пять дней работы. Об этом пишет The New York Post
2026-11-10T06:19
2026-11-10T06:19
украина.ру
новости
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дональд трамп
пресс-секретарь
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По словам источников издания, Захария рассчитывает вновь заслужить расположение Трампа с помощью выступлений на телевидении и попыток наладить контакт с новым главой его аппарата Стивеном Миллером.Однако представители Белого дома скептически оценивают её шансы на возвращение. Один из собеседников газеты заявил, что Трамп считает её "полной катастрофой".23 октября Трамп заявил, что не торопится с назначением нового пресс-секретаря Белого дома после скандального увольнения Кэти Захарии с этой должности.Позже он в шутливой форме допускал, что эту должность могут занять американская рэп-исполнительница Ники Минаж или глава организации смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт.Подробнее о том, как феерично 41-летняя Захария дебютировала в роли пресс-секретаря президента 13 октября - в публикации Украина, конспирология, и "муж-президент". У новой сотрудницы Трампа проблемы из-за ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, дональд трамп, пресс-секретарь, президент сша, информация, сми
Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, пресс-секретарь, президент США, информация, СМИ

"Полная катастрофа" пытается вернуться в команду Трампа — NYP

06:19 10.11.2026
 
© REUTERS / Kevin Lamarque
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария пытается вернуться в команду Дональда Трампа после того, как президент уволил её всего через пять дней работы. Об этом пишет The New York Post
По словам источников издания, Захария рассчитывает вновь заслужить расположение Трампа с помощью выступлений на телевидении и попыток наладить контакт с новым главой его аппарата Стивеном Миллером.
Однако представители Белого дома скептически оценивают её шансы на возвращение. Один из собеседников газеты заявил, что Трамп считает её "полной катастрофой".
23 октября Трамп заявил, что не торопится с назначением нового пресс-секретаря Белого дома после скандального увольнения Кэти Захарии с этой должности.
Позже он в шутливой форме допускал, что эту должность могут занять американская рэп-исполнительница Ники Минаж или глава организации смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт.
Подробнее о том, как феерично 41-летняя Захария дебютировала в роли пресс-секретаря президента 13 октября - в публикации Украина, конспирология, и "муж-президент". У новой сотрудницы Трампа проблемы из-за ВСУ.
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