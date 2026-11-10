https://ukraina.ru/20261110/sily-pvo-i-mog-otrazili-ataku-ukrainskikh-bpla-na-sevastopol-1084383611.html
Силы ПВО и МОГ отразили налёт украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и МОГ отразили налёт украинских БПЛА на Севастополь - 10.11.2026 Украина.ру
Силы ПВО и МОГ отразили налёт украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев утром 10 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-11-10T05:54
2026-11-10T05:54
2026-11-10T05:57
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В Севастополе из-за угрозы украинских беспилотников в 4:07 мск объявили воздушную тревогу."Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали восемь вражеских беспилотников. Никто из людей не пострадал. Никаких повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано", — написал Развожаев в 5:17 мск.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 464.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261109/izbezhat-globalnoy-katastrofy-ukraine-nelzya-pozvolit-dobratsya-do-kosmosa-1084377532.html
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Силы ПВО и МОГ отразили налёт украинских БПЛА на Севастополь
05:54 10.11.2026 (обновлено: 05:57 10.11.2026)
Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев утром 10 октября сообщил в канале на платформе "Макс"