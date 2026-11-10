Силы ПВО и МОГ отразили налёт украинских БПЛА на Севастополь - 10.11.2026 Украина.ру
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Силы ПВО и МОГ отразили налёт украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и МОГ отразили налёт украинских БПЛА на Севастополь - 10.11.2026 Украина.ру
Силы ПВО и МОГ отразили налёт украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев утром 10 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-11-10T05:54
2026-11-10T05:57
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севастополь
михаил развожаев
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В Севастополе из-за угрозы украинских беспилотников в 4:07 мск объявили воздушную тревогу."Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали восемь вражеских беспилотников. Никто из людей не пострадал. Никаких повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано", — написал Развожаев в 5:17 мск.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 464.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261109/izbezhat-globalnoy-katastrofy-ukraine-nelzya-pozvolit-dobratsya-do-kosmosa-1084377532.html
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украина.ру, россия, севастополь, михаил развожаев, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО и МОГ отразили налёт украинских БПЛА на Севастополь

05:54 10.11.2026 (обновлено: 05:57 10.11.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев утром 10 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Севастополе из-за угрозы украинских беспилотников в 4:07 мск объявили воздушную тревогу.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали восемь вражеских беспилотников. Никто из людей не пострадал. Никаких повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано", — написал Развожаев в 5:17 мск.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 3:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 464.
спутник «Сич-2-30» - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
Вчера, 17:34
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