В Офисе Зеленского отвергли мирный план советников Трампа - 26.06.2024 Украина.ру
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В Офисе Зеленского отвергли мирный план советников Трампа
В Офисе Зеленского отвергли мирный план советников Трампа - 26.06.2024 Украина.ру
В Офисе Зеленского отвергли мирный план советников Трампа
Планы советников бывшего президента США Дональда Трампа по завершению боевых действий на Украине советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью журналистам издания Reuters назвал "странными"
2024-06-26T13:51
2024-06-26T13:55
новости
украина
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Комментируя условия завершения конфликта на Украине, он подчеркнул, что мир "должен быть справедлив". Это возможно только в том случае, если Россию привлекут к ответственности, считает Подоляк. В Офисе Зеленского настаивают на "формуле мира", где прописан выход Украины на границы 1991 года. Условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным, Подоляк назвал "абсурдными". Ранее советники бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа предложили план по завершению украинского конфликта, его суть заключается в том, что Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров с Москвой. В свою очередь РФ пригрозят усилением поддержки Вооруженных сил Украины в случае отказа.Напомним, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Киев же регулярно инициирует встречи с обсуждением условий мира в отсутствии РФ. Почему мирный план Трампа - это не более чем предвыборная афера читайте в материале автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко.
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новости, украина, михаил подоляк, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры, всу, сво
Новости, Украина, Михаил Подоляк, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, переговоры, ВСУ, СВО

В Офисе Зеленского отвергли мирный план советников Трампа

13:51 26.06.2024 (обновлено: 13:55 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Планы советников бывшего президента США Дональда Трампа по завершению боевых действий на Украине советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью журналистам издания Reuters назвал "странными"
Комментируя условия завершения конфликта на Украине, он подчеркнул, что мир "должен быть справедлив". Это возможно только в том случае, если Россию привлекут к ответственности, считает Подоляк.

"Замораживать конфликт, длящийся уже 28 месяцев, по действующей линии фронта было бы "странно", – сказано в публикации.

В Офисе Зеленского настаивают на "формуле мира", где прописан выход Украины на границы 1991 года. Условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным, Подоляк назвал "абсурдными".
Ранее советники бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа предложили план по завершению украинского конфликта, его суть заключается в том, что Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров с Москвой. В свою очередь РФ пригрозят усилением поддержки Вооруженных сил Украины в случае отказа.
Напомним, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Киев же регулярно инициирует встречи с обсуждением условий мира в отсутствии РФ.
Почему мирный план Трампа - это не более чем предвыборная афера читайте в материале автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 17:14
Сдать Украину или бить по России. Грег Вайнер о том, что последует за мирным планом Трампа по УкраинеВ мирном плане по Украине, спродюсированном Дональдом Трампом, речь идет о "морковке" для Киева, которую он получит в случае выполнения определенных указаний. Вооружениями для ВСУ дело не закончится.
 
НовостиУкраинаМихаил ПодолякРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрамппереговорыВСУСВО
 
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