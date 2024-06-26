В Офисе Зеленского отвергли мирный план советников Трампа

Сдать Украину или бить по России. Грег Вайнер о том, что последует за мирным планом Трампа по Украине

В мирном плане по Украине, спродюсированном Дональдом Трампом, речь идет о "морковке" для Киева, которую он получит в случае выполнения определенных указаний. Вооружениями для ВСУ дело не закончится.