В Офисе Зеленского отвергли мирный план советников Трампа
13:51 26.06.2024 (обновлено: 13:55 26.06.2024)
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Планы советников бывшего президента США Дональда Трампа по завершению боевых действий на Украине советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью журналистам издания Reuters назвал "странными"
Комментируя условия завершения конфликта на Украине, он подчеркнул, что мир "должен быть справедлив". Это возможно только в том случае, если Россию привлекут к ответственности, считает Подоляк.
"Замораживать конфликт, длящийся уже 28 месяцев, по действующей линии фронта было бы "странно", – сказано в публикации.
В Офисе Зеленского настаивают на "формуле мира", где прописан выход Украины на границы 1991 года. Условия, предложенные президентом России Владимиром Путиным, Подоляк назвал "абсурдными".
Ранее советники бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа предложили план по завершению украинского конфликта, его суть заключается в том, что Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров с Москвой. В свою очередь РФ пригрозят усилением поддержки Вооруженных сил Украины в случае отказа.
Напомним, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Киев же регулярно инициирует встречи с обсуждением условий мира в отсутствии РФ.
Вчера, 17:14Сдать Украину или бить по России. Грег Вайнер о том, что последует за мирным планом Трампа по УкраинеВ мирном плане по Украине, спродюсированном Дональдом Трампом, речь идет о "морковке" для Киева, которую он получит в случае выполнения определенных указаний. Вооружениями для ВСУ дело не закончится.