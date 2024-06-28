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Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте
Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте - 28.06.2024 Украина.ру
Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте
Бывший президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов со своим преемником и конкурентом Джо Байденом заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией
2024-06-28T08:44
2024-06-28T08:44
2024-06-28T08:44
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"Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально", - сказал он.По его словам, конфликта на Украине не случилось бы, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана.Сам он пообещал быстро урегулировать конфликт в случае победы на ноябрьских выборах. Однако назвал неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине.Подробнее о мирной инициативе РФ - в материале Виктории Титовой Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин
Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте
Бывший президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов со своим преемником и конкурентом Джо Байденом заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией
"Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально", - сказал он.
По его словам, конфликта на Украине не случилось бы, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана.
Сам он пообещал быстро урегулировать конфликт в случае победы на ноябрьских выборах.
Однако назвал неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине.
Подробнее о мирной инициативе РФ - в материале Виктории Титовой Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина на сайте Украина.ру.