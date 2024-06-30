Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источник - 30.06.2024 Украина.ру
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Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источник
Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источник - 30.06.2024 Украина.ру
Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источник
Решение о выходе Джо Байдена из президентской гонки, о чем настаивают американцы, будет семейным и личным, – на результат повлияет первая леди США Джилл Байден. Об этом пишет NBC, ссылаясь на источники, среди которых есть приближенные к президенту
2024-06-30T09:23
2024-06-30T09:29
новости
джо байден
сша
дональд трамп
демократическая партия
президентские выборы
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Отмечается, что действующий лидер "в конечном итоге будет прислушиваться только к одному советнику", – своей супруге. Сомнения в том, стоит ли Байдену принимать участие в президентской гонке возникли после провальных телевизионных дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Как пишет NBC News, несколько представителей Демократической партии, шокированные как "внешним видом Байдена, так и частотой, с которой ход его мыслей отклоняется от намеченного курса", настаивают на том, что ему следует выйти из гонки. Ожидается, что президент обсудит будущее своей кампании по переизбранию с семьей в Кэмп-Дэвиде в воскресенье, 30 июня. О принятом решении, возможно, общественность уведомят в начале следующей недели. Напомним, после прошедших дебатов первая леди оказалась едва ли не единственной, кто похвалил выступление своего супруга. В это время Байден стоял на публике с открытым ртом. Как писал Bloomberg, позже он признался Джилл, что не знает, "что произошло" на дебатах. В 2023 году Байдену исполнился 81 год. Дебаты Трампа и Байдена доказали, что тактика США в отношении Украины провальна. На замену пока действующего президента СМИ нашли десять кандидатов. Почему и зачем Байдена намерено подставили свои же и теперь надеются на его смерть читайте в материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой.
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новости, джо байден, сша, дональд трамп, демократическая партия, президентские выборы
Новости, Джо Байден, США, Дональд Трамп, Демократическая партия, президентские выборы

Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источник

09:23 30.06.2024 (обновлено: 09:29 30.06.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Решение о выходе Джо Байдена из президентской гонки, о чем настаивают американцы, будет семейным и личным, – на результат повлияет первая леди США Джилл Байден. Об этом пишет NBC, ссылаясь на источники, среди которых есть приближенные к президенту
Отмечается, что действующий лидер "в конечном итоге будет прислушиваться только к одному советнику", – своей супруге.
“Единственный человек, который имеет на него абсолютное влияние, - это первая леди. Если она решит, что курс должен быть изменен, курс будет изменен”, – цитирует СМИ анонимного собеседника агентства.
Сомнения в том, стоит ли Байдену принимать участие в президентской гонке возникли после провальных телевизионных дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.
Как пишет NBC News, несколько представителей Демократической партии, шокированные как "внешним видом Байдена, так и частотой, с которой ход его мыслей отклоняется от намеченного курса", настаивают на том, что ему следует выйти из гонки.
Ожидается, что президент обсудит будущее своей кампании по переизбранию с семьей в Кэмп-Дэвиде в воскресенье, 30 июня. О принятом решении, возможно, общественность уведомят в начале следующей недели.
Напомним, после прошедших дебатов первая леди оказалась едва ли не единственной, кто похвалил выступление своего супруга. В это время Байден стоял на публике с открытым ртом. Как писал Bloomberg, позже он признался Джилл, что не знает, "что произошло" на дебатах. В 2023 году Байдену исполнился 81 год.
Дебаты Трампа и Байдена доказали, что тактика США в отношении Украины провальна. На замену пока действующего президента СМИ нашли десять кандидатов.
Почему и зачем Байдена намерено подставили свои же и теперь надеются на его смерть читайте в материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой.
Инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Вчера, 13:14
Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечтаВсе комментаторы, высказавшиеся по поводу американских предвыборных дебатов, оказались едины во мнении – заключительный счёт на табло (двукратный перевес поддержки Трампа) мог бы быть для Байдена и хуже. "Сонный Джо" проиграл вчистую.
 
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