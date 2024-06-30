Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источник
09:23 30.06.2024 (обновлено: 09:29 30.06.2024)
Решение о выходе Джо Байдена из президентской гонки, о чем настаивают американцы, будет семейным и личным, – на результат повлияет первая леди США Джилл Байден. Об этом пишет NBC, ссылаясь на источники, среди которых есть приближенные к президенту
Отмечается, что действующий лидер "в конечном итоге будет прислушиваться только к одному советнику", – своей супруге.
“Единственный человек, который имеет на него абсолютное влияние, - это первая леди. Если она решит, что курс должен быть изменен, курс будет изменен”, – цитирует СМИ анонимного собеседника агентства.
Сомнения в том, стоит ли Байдену принимать участие в президентской гонке возникли после провальных телевизионных дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.
Как пишет NBC News, несколько представителей Демократической партии, шокированные как "внешним видом Байдена, так и частотой, с которой ход его мыслей отклоняется от намеченного курса", настаивают на том, что ему следует выйти из гонки.
Ожидается, что президент обсудит будущее своей кампании по переизбранию с семьей в Кэмп-Дэвиде в воскресенье, 30 июня. О принятом решении, возможно, общественность уведомят в начале следующей недели.
Напомним, после прошедших дебатов первая леди оказалась едва ли не единственной, кто похвалил выступление своего супруга. В это время Байден стоял на публике с открытым ртом. Как писал Bloomberg, позже он признался Джилл, что не знает, "что произошло" на дебатах. В 2023 году Байдену исполнился 81 год.
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