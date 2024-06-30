https://ukraina.ru/20240630/1055955680.html

Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источник

Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источник - 30.06.2024 Украина.ру

Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источник

Решение о выходе Джо Байдена из президентской гонки, о чем настаивают американцы, будет семейным и личным, – на результат повлияет первая леди США Джилл Байден. Об этом пишет NBC, ссылаясь на источники, среди которых есть приближенные к президенту

2024-06-30T09:23

2024-06-30T09:23

2024-06-30T09:29

новости

джо байден

сша

дональд трамп

демократическая партия

президентские выборы

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Отмечается, что действующий лидер "в конечном итоге будет прислушиваться только к одному советнику", – своей супруге. Сомнения в том, стоит ли Байдену принимать участие в президентской гонке возникли после провальных телевизионных дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Как пишет NBC News, несколько представителей Демократической партии, шокированные как "внешним видом Байдена, так и частотой, с которой ход его мыслей отклоняется от намеченного курса", настаивают на том, что ему следует выйти из гонки. Ожидается, что президент обсудит будущее своей кампании по переизбранию с семьей в Кэмп-Дэвиде в воскресенье, 30 июня. О принятом решении, возможно, общественность уведомят в начале следующей недели. Напомним, после прошедших дебатов первая леди оказалась едва ли не единственной, кто похвалил выступление своего супруга. В это время Байден стоял на публике с открытым ртом. Как писал Bloomberg, позже он признался Джилл, что не знает, "что произошло" на дебатах. В 2023 году Байдену исполнился 81 год. Дебаты Трампа и Байдена доказали, что тактика США в отношении Украины провальна. На замену пока действующего президента СМИ нашли десять кандидатов. Почему и зачем Байдена намерено подставили свои же и теперь надеются на его смерть читайте в материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой.

https://ukraina.ru/20240629/1055950700.html

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новости, джо байден, сша, дональд трамп, демократическая партия, президентские выборы