https://ukraina.ru/20261110/zasedanie-oon-nebenzya-pripomnil-melniku-vshey-tot-predlozhil-emu-gosudarstvennuyu-dolzhnost-na-1084400637.html

Заседание ООН: Небензя припомнил Мельнику "вшей", тот предложил ему государственную должность на Украине

Заседание ООН: Небензя припомнил Мельнику "вшей", тот предложил ему государственную должность на Украине - 10.11.2026 Украина.ру

Заседание ООН: Небензя припомнил Мельнику "вшей", тот предложил ему государственную должность на Украине

Заседания Совета Безопасности ООН всё чаще запоминаются не предметной дискуссией по поиску выхода из украинского кризиса, а обменом репликами постоянных представителей РФ и Украины в адрес друг друга

2026-11-10T18:41

2026-11-10T18:41

2026-11-10T18:41

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василий небензя

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На повестке дня Совета Безопасности ООН 9 ноября вновь была украинская тематика.В начале своего выступления постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что российская сторона не знает, чего добивается Украина, запрашивая эти уже набившие у всех оскомину, – к урегулированию кризиса они точно не приближают. Однако Россия поддержала проведение заседания, поскольку ей есть что рассказать, подчеркнул дипломат.Рассказывая об обнаружении в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области тюрьмы-пыточной, где каратели из "Азова"* мучили мужчин призывного возраста, Небензя обратился к своему украинскому коллеге Андрею Мельнику, который на прошлом заседании "с этой трибуны тиражировал инсинуации, что Россия якобы называет украинцев "тараканами" и "вшами"."Это ложь. Но теперь пусть он объяснит, до какой степени расчеловечивания собственного народа дошли киевские власти, если людей хватают на улицах, унижают, избивают, подвергают пыткам и убивают в подвальных застенках. Вот истинное отношение режима Зеленского к собственным гражданам. Их человеческое достоинство попрано, а жизнь превращена в расходный материал для продолжения войны", – заявил он.Однако произвол украинских силовиков – не единственная проблема. О зверских пытках российских военнопленных на заседании СБ ООН по "формуле Арриа" 14 октября рассказывали в роли докладчиков посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник и бывший аналитик ЦРУ и Управления по борьбе с терроризмом Госдепартамента США Ларри Джонсон, а подтверждением их слов стали рассказы самих пострадавших бойцов ВС РФ.На этот раз Небензя обратил внимание на масштабную коррупцию, охватившую правоохранительные органы, госпредприятия и систему военных закупок Украины. Так, в рамках операции "Карфаген" под следствием оказались высокопоставленные сотрудники СБУ, Генпрокуратуры и Национальной полиции Украины, которые прикрывали мошеннические колл-центры, незаконную торговлю наркотиками, подделку валюты, похищения людей и нападения.А в ходе операции "Мидас" вскрылись не менее скандальные обстоятельства: в энергетической отрасли – откаты в размере 10–15% стоимости государственных контрактов, в оборонной сфере – закупки беспилотников по ценам, завышенным на 60–90%, с ущербом государству около $5,6 млн."Пока украинцев призывают жертвовать всем ради фронта, в государственных структурах вскрываются схемы незаконного обогащения на сотни миллионов долларов", – констатировал Небензя.Тем временем европейские политики игнорируют все эти факты и покрывают преступный киевский режим, продолжая накачивать его оружием и деньгами, раздувая истерию вокруг мнимой "российской угрозы".Небензя добавил, что последствия такой ущербной расточительной политики хорошо ощущаются и в самой Европе: тяжёлым бременем на европейские бюджеты и кошельки рядовых граждан лёг разрыв торгово-экономических связей с Москвой, что вылилось в протестную волну, по принципу домино охватившую Францию, Бельгию, Германию, Италию, Испанию и Португалию."Похоже, обычные европейцы начинают понимать, что их годами "водили за нос", запугивая пресловутой "угрозой с Востока", а теперь предлагают расплачиваться собственным благополучием за содержание Киева и геополитические амбиции брюссельских "предводителей Европы" по ослаблению России, как они любят об этом говорить", – сказал Небензя.При этом европейские деятели зачастую переворачивают всё с ног на голову, отметил Небензя. Например, они, не моргнув глазом, утверждают, что добиться договорённости о временном прекращении огня в Алешках, где произошла гуманитарная катастрофа, удалось только якобы после прекращения ВС РФ огня по городу, а о том, что это ВСУ заблокировали все пути выхода из населённого пункта, атаковали любые гуманитарные грузы, направляемые туда, целенаправленно били по оставшимся в городе мирным жителям, разумеется, ни слова.Европейские дипломаты не выражали заинтересованности в том, чтобы в дальнейшем использовать успешный опыт операции в Алешках в других районах зоны проведения боевых действий.И даже помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора чрезвычайной помощи ООН Мохамед Яхья сказал, что ООН не участвовала в организации перемирия, но наблюдала за происходящим. Этой фразой можно охарактеризовать позицию ООН на протяжении всего украинского конфликта.На этом фоне очень выделяются заявления малых стран. Например, Сомали и Панама сделали акцент на необходимости искоренить первопричины конфликта для достижения справедливого и прочного мира. А представитель Колумбии заявил: "Мы заслушали различные сообщения, и, как нам кажется, мы слышим одно и то же. <…> Возможно, на следующих сессиях необходимо обсудить практические шаги, которые надлежит предпринять для того, чтобы конфликт перестал развиваться по самому трагическому пути".По словам Небензи, режим Зеленского и его покровители по-прежнему пытаются подменить полноценное урегулирование украинского кризиса т. н. "перемириями" - за этими инициативами просматривается стремление Запада предоставить Киеву передышку для восполнения потерь, перегруппировки сил, перевооружения и восстановления боевого потенциала с расчётом на последующее возобновление боевых действий."Россия на подобную схему не пойдёт, – предупредил Небензя.Американская делегация в последнее время отличается крайней лаконичностью, и сейчас выступление представителя Соединённых Штатов заняло менее четырёх минут. Он отметил вклад первой леди США Мелании Трамп в проведение гуманитарной операции в Алешках, а также выразил признательность России и Украине за уважение 5-дневного перемирия."Успех зависел от сотрудничества между обеими сторонами. Мы выражаем надежду на то, что сотрудничество в Алешках может быть использовано в качестве опорной точки для защиты гражданского населения, которое находится под неминуемой угрозой стать жертвами боевых столкновений. Как сказала первая леди, Алешки доказали, что мы можем поставить гуманизм выше войны, но обе стороны должны воздерживаться от скатывания назад к порочному кругу нападений, повторных нападений и смертей", – заявил американский дипломат.После короткого возражения французского дипломата, что, мол, "социальное движение", которое проходит в республике сейчас, не имеет ничего общего с украинским конфликтом, вопреки словам Небензи, слово предоставили Мельнику. Его речь заняла полчаса, т. е. 20% всего заседания.Начал он своё выступление совсем недипломатично. Во-первых, возмутился, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о назначении своим помощником по вопросам полиции и разминирования в Департаменте миротворческих операций российского дипломата Глеба Десятникова.Во-вторых, ёрничал и крайне неуважительно высказался о своём российском коллеге, который к тому моменту уже покинул зал заседания."Не могу не сказать о лжи и фабрикациях, которые мы только что услышали от российского представителя. <…> Я практически расплакался в связи с тем, как он жалел военнослужащих Украины. Он так реально страдает за их судьбы, что я даже задаюсь вопросом: почему бы не стать омбудсменом по делам военнослужащих на территории Украины? Есть одна только загвоздка: это место уже занято. <…> Поскольку сейчас господин Небензя здесь, комфортно находится в Нью-Йорке, может быть, он хотя бы направит открытку матерям-вдовам и каким-то образом их утешит, объяснит, почему их сыновья и мужья должны погибать ни за что. Если он не может их посетить, почему бы не создать НПО, которая защищала бы права военнослужащих России и их семей?" — заявил Мельник.Нет, это никакой не тонкий политический юмор, который в том же зале демонстрировали Виталий Чуркин и нынешний глава МИД РФ Сергей Лавров. Это чистой воды хамство и оскорбление.И пыточные на Украине – это якобы выдумка России, утверждает Мельник. Но ведь глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов** действительно признал, что таких домов, как в Борщаговке, много, а украинская журналистка Диана Панченко за 5 дней получила более 1000 писем с адресами пыточных.Мельник традиционно обвинял Россию в отсутствии стремления к завершению конфликта, не приведя никаких подтверждений. И это представитель страны, которая под прикрытием Минских соглашений перевооружала свою армию, чего не скрывает.Попутно он "настоятельно призывал" не только европейских союзников, но и других членов Совета Безопасности передать Украине системы ПВО, в частности ракеты Patriot. А также твердил о необходимости встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского, хотя приглашение в Москву по-прежнему в силе."Президент Украины готов встретиться с Путиным как можно поскорее, будь то во Флориде в декабре на полях G20 или где бы то ни было в мире. Если так сложится, что и в Антарктике, но не в Москве", – заявил Мельник.Значит, не сильно-то и надо?В завершение, вновь обращаясь к отсутствующему в зале Небензе, Мельник стал приводить примеры дипломатов, которых "отдали в руки правосудия за участие в агрессивной войне", и цитировать советские фильмы, в частности — "Джентельменов удачи": "Кто ж его посадит? Он же памятник" и "Тюрьма твой дом".Для самого дипломата, уроженца Львова, родной язык – украинский, однако несколько лет назад в одном из интервью он называл русский язык "вторым родным", добавив, что "чувствует его". Оно и видно по регулярному цитированию произведений русских писателей и советских фильмов, использованию устойчивых выражений и поговорок. Лучше бы постпред Украины при ООН демонстрировал свои дипломатические навыки и приближал конфликт к мирному урегулированию, ведь Всемирная организация – чуть ли не единственное место, где есть условия для регулярного прямого диалога между Москвой и Киевом.* организация признана террористической и запрещена в России* внесён в России в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20261015/dazhe-otyavlennye-izvergi-sebe-takogo-ne-pozvolyali-miroshnik-rasskazal-v-sb-oon-o-zverstvakh-vsu-1083842667.html

https://ukraina.ru/20261108/1084318673.html

https://ukraina.ru/20261109/soskin-raznes-zelenskogo-za-otkaz-ekhat-k-putinu-i-vydvinul-ultimatum-1084362654.html

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эксклюзив, россия, украина, василий небензя, андрей мельник, оон, алешки, владимир путин, владимир зеленский