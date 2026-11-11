https://ukraina.ru/20261111/evropa--eto-polmilliarda-nas--150-millionov-ekspert-pro-stavku-na-yadernoe-oruzhie-1084402347.html

"Европа — это полмиллиарда. Нас — 150 миллионов": эксперт про ставку на ядерное оружие

"Европа — это полмиллиарда. Нас — 150 миллионов": эксперт про ставку на ядерное оружие - 11.11.2026 Украина.ру

"Европа — это полмиллиарда. Нас — 150 миллионов": эксперт про ставку на ядерное оружие

Россия обладает подавляющим ядерным превосходством над Европой, и именно это позволяет компенсировать численное преимущество противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-11-11T04:30

2026-11-11T04:30

2026-11-11T04:30

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Отвечая на вопрос, почему ограниченная ядерная война с Европой для России предпочтительнее конвенциональной по украинскому образцу, эксперт объяснил это разницей потенциаловПо его мнению, если на Украине Россия может воевать, не проводя новую мобилизацию и не надрывая экономику, то война с Европой обернётся тяжёлым противостоянием. "И компенсировать это численное превосходство противника можно только за счет ядерного оружия, которого у нас гораздо больше", — пояснил эксперт.К ядерным державам в Европе относятся Франция и Британия, но здесь есть нюанс. "Британцы могут применять ядерное оружие только с разрешения американцев, потому что они фактически у них его арендуют", — подчеркнул Колпашников. К тому же у России боеголовок свыше 4 тысяч, а у Франции и Британии на двоих — около 500."И потом, а у них точно с ними все в порядке? Мы-то модернизацию ядерного оружия регулярно проводим. А у британцев их единственный авианосец сломался, 90% кораблей их флота выйти в море не могут", — добавил эксперт."В общем, я не уверен, что они смогут применить ядерное оружие, которое у них есть. И я бы на их месте не рисковал", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине и вокруг нее — в материале "Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России" на сайте Украина.ру.

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