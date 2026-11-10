https://ukraina.ru/20261110/peregovory-v-abu-dabi-i-obval-promyshlennosti-ukrainy-itogi-10-noyabrya-1084401208.html

Переговоры в Абу-Даби и обвал промышленности Украины. Итоги 10 ноября

Переговоры в Абу-Даби и обвал промышленности Украины. Итоги 10 ноября - 10.11.2026 Украина.ру

Переговоры в Абу-Даби и обвал промышленности Украины. Итоги 10 ноября

Спустя почти девять месяцев после последнего очного диалога, 10 ноября в Абу-Даби стартовал третий раунд переговоров между делегациями России, США и Украины

2026-11-10T18:00

2026-11-10T18:00

2026-11-10T18:00

эксклюзив

украина

россия

сша

джаред кушнер

стив уиткофф

владимир мединский

служба внешней разведки

ес

нато

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Американскую сторону представляют спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, российскую — советник президента Владимир Мединский, а украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Первая встреча длилась около пяти часов, и, по информации украинских источников, велась между делегациями России и Украины на русском языке. Стороны договорились продолжить обсуждение завтра утром. В начале дискуссии Джаред Кушнер отметил, что дистанция между позициями сторон сократилась: "Мы провели переговоры с обеими сторонами​​​. Думаю, нам действительно удалось выявить и сократить разногласия по вопросам, в которых можно добиться прогресса, и у нас есть хорошие идеи относительно того, как их преодолеть". Киев настаивает на прекращении боевых действий перед обсуждением любых вариантов урегулирования, требуя при этом четких гарантий защиты для Украины. Позиция Москвы заключается в необходимости обеспечения национальной безопасности самой России и создании всеобъемлющей архитектуры безопасности на континенте после завершения конфликта. Параллельно с основным столом в кулуарах проходили консультации американцев с представителями Евросоюза, НАТО и ключевых стран Европы — Великобритании, Франции и Германии. Европейская комиссия уже зафиксировала в итоговом документе, что любой будущий договор обязан базироваться на незыблемости суверенитета и территориальной целостности Украины. В Кремле пока не спешат с прогнозами: ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что оценивать шансы на успех преждевременно. Прямой диалог между Москвой и Киевом при участии Вашингтона возобновился еще весной 2025 -го, прервав паузу длиной более чем в три года. Первые очные раунды прошли в Стамбуле 16 мая, 2 июня и 23 июля, где сторонам удалось договориться о масштабных обменах пленными и выработать базовые меморандумы о видении мирного процесса. С наступлением 2026 года посреднические усилия США позволили значительно ускорить темп консультаций: за короткий период состоялись три трехсторонних этапа — два раунда в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля, а также последующая встреча в Женеве 17–18 февраля.Энергетический кризис бьет по экспорту: британско-швейцарская Ferrexpo остановила три завода на Украине Британско-швейцарская горнорудная компания Ferrexpo plc, являющаяся одним из крупнейших производителей железорудных окатышей в мире, официально объявила о временной остановке работы трех своих предприятий на Украине. Причиной экстренной меры стало критически нестабильное энергоснабжение, вызванное массированными обстрелами объектов критической инфраструктуры. Под удар попали ключевые активы группы: ООО "Еристовский ГОК", ООО "Белановский ГОК" и ПАО "Полтавский ГОК".Соответствующее заявление было опубликовано на Лондонской фондовой бирже. В компании подчеркивают, что текущие мощности электропитания недостаточны для полноценной поддержки производственных процессов, однако производственные активы группы не получили прямых физических повреждений в результате последних атак. Несмотря на вынужденный простой, менеджмент Ferrexpo заверяет европейских клиентов в намерении выполнить все контрактные обязательства. На данный момент отгрузки продукции продолжаются исключительно за счет ранее сформированных складских запасов готовой продукции. Дату возобновления работы компания не называет, заявляя, что перезапустит заводы только тогда, когда ситуация в энергосистеме стабилизируется до уровня, позволяющего вести рентабельную коммерческую деятельность. Это уже не первый сбой в работе гиганта: в начале августа производство уже приостанавливалось из-за постоянных угроз в украинских портах, а в сентябре удалось запустить лишь одну линию по выпуску окатышей. Масштабы падения производства компании на фоне энергетического кризиса значительные. По итогам первых трех кварталов 2026 года общий объем выпуска товарной продукции (включая окатыши и железорудный концентрат) рухнул на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 2,34 млн тонн. Тем временем крупнейший завод Украины уходит в "холодную остановку" Криворожский металлургический гигант "АрселорМиттал Кривой Рог", остановивший свою работу в сентябре, официально начинает процесс консервации производства. Предприятие переводится в режим "холодной остановки" после того, как возобновить работу стало невозможно из-за последствий ракетных ударов.Руководство компании заявляет, что в условиях продолжающейся войны безопасная эксплуатация завода исключена, поэтому в течение двух месяцев будет проведена подготовка к полной консервации промышленных активов. "По нашей текущей оценке, безопасная работа невозможна, пока продолжается война. После завершения войны, когда условия это позволят, мы начнем диалог с правительством Украины и повторно оценим, можно ли безопасно и устойчиво возобновить работу", — подчеркивают в компании, уточняя, что группа не покидает Украину и стремится сохранить активы для будущего. Местные власти в отчаянии пытались повлиять на собственника: криворожский горсовет напрямую обращался к индийскому миллиардеру Лакшми Митталу с просьбой не закрывать предприятие. Ситуация в отрасли оценивается как катастрофическая — представители металлургического сектора заявляют, что на данный момент уже все украинские металлургические заводы разрушены или остановлены обстрелами, что фактически означает полную остановку сталелитейной промышленности страны.

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