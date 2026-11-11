Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов аэропорты на юге и в Карелии - 11.11.2026 Украина.ру
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов аэропорты на юге и в Карелии
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов аэропорты на юге и в Карелии - 11.11.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов аэропорты на юге и в Карелии
Росавиация из-за угрозы атаки украинских беспилотников в ночь на 11 ноября закрыла для полётов ещё три аэропорта — Геленджика, Краснодара и Петрозаводска
2026-11-11T04:29
2026-11-11T04:32
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По информации ведомства, вечером 10 ноября и в ночь на 11 ноября временные ограничения на полёты были введены в аэропортах Калуги, Пскова, Пензы, Саратова, Ярославля, Саранска, Череповца и Санкт-Петербурга (Пулково).Таким образом, общее число закрытых для полётов воздушных гаваней достигло 11.Введённый ранее режим приёма и отправления рейсов "по согласованию" в аэропортах Внуково и Домодедово сейчас снят.Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, Геленджик, Краснодар, аэропорты, аэропорт, Калужская область, Псков, Пенза, Саратовская область, Ярославль, Саранск, Череповец, Санкт-Петербург, опасность, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов аэропорты на юге и в Карелии

04:29 11.11.2026 (обновлено: 04:32 11.11.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Росавиация из-за угрозы атаки украинских беспилотников в ночь на 11 ноября закрыла для полётов ещё три аэропорта — Геленджика, Краснодара и Петрозаводска
По информации ведомства, вечером 10 ноября и в ночь на 11 ноября временные ограничения на полёты были введены в аэропортах Калуги, Пскова, Пензы, Саратова, Ярославля, Саранска, Череповца и Санкт-Петербурга (Пулково).
Таким образом, общее число закрытых для полётов воздушных гаваней достигло 11.
Введённый ранее режим приёма и отправления рейсов "по согласованию" в аэропортах Внуково и Домодедово сейчас снят.
Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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