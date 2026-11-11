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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов аэропорты на юге и в Карелии

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов аэропорты на юге и в Карелии - 11.11.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов аэропорты на юге и в Карелии

Росавиация из-за угрозы атаки украинских беспилотников в ночь на 11 ноября закрыла для полётов ещё три аэропорта — Геленджика, Краснодара и Петрозаводска

2026-11-11T04:29

2026-11-11T04:29

2026-11-11T04:32

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По информации ведомства, вечером 10 ноября и в ночь на 11 ноября временные ограничения на полёты были введены в аэропортах Калуги, Пскова, Пензы, Саратова, Ярославля, Саранска, Череповца и Санкт-Петербурга (Пулково).Таким образом, общее число закрытых для полётов воздушных гаваней достигло 11.Введённый ранее режим приёма и отправления рейсов "по согласованию" в аэропортах Внуково и Домодедово сейчас снят.Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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