Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург - 11.11.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург
Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург - 11.11.2026 Украина.ру
Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург
Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отражают массированную атаку украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ночь на 11 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-11-11T02:35
2026-11-11T02:37
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В регионе ранее была объявлена тревога по БПЛА. Губернатор объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в 0:26 мск."Над территорией Ленинградской области сбито 42 БПЛА. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 1:51 мск.Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 22:53 мск закрыт для полётов.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург

02:35 11.11.2026 (обновлено: 02:37 11.11.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отражают массированную атаку украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ночь на 11 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"
В регионе ранее была объявлена тревога по БПЛА. Губернатор объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в 0:26 мск.
"Над территорией Ленинградской области сбито 42 БПЛА. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 1:51 мск.
Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 22:53 мск закрыт для полётов.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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02:35Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург
02:31Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
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