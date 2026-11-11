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Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург

Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург - 11.11.2026 Украина.ру

Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург

Силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) отражают массированную атаку украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ночь на 11 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-11-11T02:35

2026-11-11T02:35

2026-11-11T02:37

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В регионе ранее была объявлена тревога по БПЛА. Губернатор объявил об опасности беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области в 0:26 мск."Над территорией Ленинградской области сбито 42 БПЛА. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 1:51 мск.Ранее он предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково с 22:53 мск закрыт для полётов.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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