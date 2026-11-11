https://ukraina.ru/20261111/fitso-nazval-vypusknika-mgimo-luchshim-predstavitelem-es-dlya-peregovorov-s-rossiey-1084406379.html

Фицо назвал выпускника МГИМО лучшим представителем ЕС для переговоров с Россией

Фицо назвал выпускника МГИМО лучшим представителем ЕС для переговоров с Россией - 11.11.2026 Украина.ру

Фицо назвал выпускника МГИМО лучшим представителем ЕС для переговоров с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил на роль представителя Евросоюза на переговорах с Россией по украинскому конфликту заместителя главы Еврокомиссии, еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича

2026-11-11T01:15

2026-11-11T01:15

2026-11-11T01:19

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Фицо заявил об этом 10 ноября, на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем по итогам состоявшихся в Братиславе межправительственных словацко-чешских консультаций."Я говорю об этом впервые, у меня ещё не было возможности обсудить это с Бабишем, но я думаю, что у нас есть человек, который смог бы с этим справиться. И этого человека зовут Марош Шефчович. Мы предлагаем человека, который продемонстрировал свои огромные способности, работая в Еврокомиссии на переговорах с Китаем и другими странами", — сказал Фицо.Он также напомнил, что Шефчович является выпускником МГИМО и прекрасно ориентируется в проблеме урегулирования конфликта на Украине.Ранее президент России Владимир Путин в качестве предпочтительной кандидатуры на роль посредника от ЕС в переговорах называл экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но не настаивал на ней. По его мнению, переговорщик не должен был отметиться резкими заявлениями в адрес России, в остальном его выбор — дело европейцев.По данным Telegraph, в Европе рассматривают пять наиболее вероятных кандидатов на роль переговорщика с Россией. В их числе — президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Норвегии Йонас Гар Стере.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261110/mirnoe-uregulirovanie-protiv-yadernoy-voyny-chto-pokazal-pervyy-den-peregovorov-po-ukraine-1084404383.html

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