Фицо назвал выпускника МГИМО лучшим представителем ЕС для переговоров с Россией - 11.11.2026 Украина.ру
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Фицо назвал выпускника МГИМО лучшим представителем ЕС для переговоров с Россией
Фицо назвал выпускника МГИМО лучшим представителем ЕС для переговоров с Россией - 11.11.2026 Украина.ру
Фицо назвал выпускника МГИМО лучшим представителем ЕС для переговоров с Россией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил на роль представителя Евросоюза на переговорах с Россией по украинскому конфликту заместителя главы Еврокомиссии, еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича
2026-11-11T01:15
2026-11-11T01:19
украина.ру
новости
словакия
роберт фицо
чехия
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еврокомиссия
евросоюз
марош шефчович
россия
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Фицо заявил об этом 10 ноября, на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем по итогам состоявшихся в Братиславе межправительственных словацко-чешских консультаций."Я говорю об этом впервые, у меня ещё не было возможности обсудить это с Бабишем, но я думаю, что у нас есть человек, который смог бы с этим справиться. И этого человека зовут Марош Шефчович. Мы предлагаем человека, который продемонстрировал свои огромные способности, работая в Еврокомиссии на переговорах с Китаем и другими странами", — сказал Фицо.Он также напомнил, что Шефчович является выпускником МГИМО и прекрасно ориентируется в проблеме урегулирования конфликта на Украине.Ранее президент России Владимир Путин в качестве предпочтительной кандидатуры на роль посредника от ЕС в переговорах называл экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но не настаивал на ней. По его мнению, переговорщик не должен был отметиться резкими заявлениями в адрес России, в остальном его выбор — дело европейцев.По данным Telegraph, в Европе рассматривают пять наиболее вероятных кандидатов на роль переговорщика с Россией. В их числе — президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Норвегии Йонас Гар Стере.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261110/mirnoe-uregulirovanie-protiv-yadernoy-voyny-chto-pokazal-pervyy-den-peregovorov-po-ukraine-1084404383.html
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украина.ру, новости, словакия, роберт фицо, чехия, ес, еврокомиссия, евросоюз, марош шефчович, россия, владимир путин, украина, переговоры по украине 2026, европа, восточная европа, мир без границ
Украина.ру, Новости, Словакия, Роберт Фицо, Чехия, ЕС, Еврокомиссия, Евросоюз, Марош Шефчович, Россия, Владимир Путин, Украина, Переговоры по Украине 2026, Европа, Восточная Европа, Мир без границ

Фицо назвал выпускника МГИМО лучшим представителем ЕС для переговоров с Россией

01:15 11.11.2026 (обновлено: 01:19 11.11.2026)
 
© AP / Jose Luis MaganaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© AP / Jose Luis Magana
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил на роль представителя Евросоюза на переговорах с Россией по украинскому конфликту заместителя главы Еврокомиссии, еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича
Фицо заявил об этом 10 ноября, на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем по итогам состоявшихся в Братиславе межправительственных словацко-чешских консультаций.
"Я говорю об этом впервые, у меня ещё не было возможности обсудить это с Бабишем, но я думаю, что у нас есть человек, который смог бы с этим справиться. И этого человека зовут Марош Шефчович. Мы предлагаем человека, который продемонстрировал свои огромные способности, работая в Еврокомиссии на переговорах с Китаем и другими странами", — сказал Фицо.
Он также напомнил, что Шефчович является выпускником МГИМО и прекрасно ориентируется в проблеме урегулирования конфликта на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин в качестве предпочтительной кандидатуры на роль посредника от ЕС в переговорах называл экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но не настаивал на ней. По его мнению, переговорщик не должен был отметиться резкими заявлениями в адрес России, в остальном его выбор — дело европейцев.
По данным Telegraph, в Европе рассматривают пять наиболее вероятных кандидатов на роль переговорщика с Россией. В их числе — президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Норвегии Йонас Гар Стере.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
Вчера, 20:29
Мирное урегулирование против ядерной войны. Что показал первый день переговоров по УкраинеВ Абу-Даби 10 ноября прошел первый день переговоров делегаций России, Украины и США по украинскому урегулированию. Встреча продолжалась четыре с половиной часа с учетом перерыва, при этом делегации Москвы и Киева общались на русском языке, сообщают источники на переговорах
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