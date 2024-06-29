В США нашли 10 альтернативных кандидатов, чтобы исключить из президентской гонки Байдена - 29.06.2024 Украина.ру
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В США нашли 10 альтернативных кандидатов, чтобы исключить из президентской гонки Байдена
В США нашли 10 альтернативных кандидатов, чтобы исключить из президентской гонки Байдена - 29.06.2024 Украина.ру
В США нашли 10 альтернативных кандидатов, чтобы исключить из президентской гонки Байдена
Вице-президент США Камала Харрис, бывшая первая леди, супруга Барака Обамы Мишель и еще как минимум восемь кандидатов могли бы заменить действующего главу Белого дома Джо Байдена на предстоящих президентских выборах. Альтернативные варианты предложили журналисты газеты The Washington Post
2024-06-29T11:00
2024-06-29T11:07
новости
джо байден
дональд трамп
демократическая партия
сша
президентские выборы
кандидат
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Они обвинили Демократическую партию в том, что проводя большую часть кампании на выборах президента, те "зарыли голову в песок", вместо того, чтобы "считаться с проблемой". Только после провальных дебатов Байдена с кандидатом на пост президента Дональдом Трампом, демократы очнулись, прослушав "бессвязное и почти всеми раскритикованное" выступление Байдена, пишет СМИ. По мнению автора статьи, достойную замену ему могли бы составить губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер ("реальная и почти идеальная альтернатива"), министр транспорта США Пит Баттиджиг (является "противоположностью неспособности Байдена доносить послания до Трампа"), губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. Среди альтернативных кандидатов газета выделяет также главу Колорадо Джареда Полиса, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, сенатора от Джорджии и Миннесоты Рафаэля Уорнока и Эми Клобушара, а также губернатор Кентукки Энди Бешира. Мишель Обаму журналисты называют "самой популярной бывшей первой леди в Америке", идеальной альтернативой, но "попросту не заинтересована в избрании". К тому же, Обама имеет напряженные отношения с администрацией Байдена.Ранее после провальных дебатов с Трампом американские журналисты призвали Байдена выйти из президентской гонки. Как российские войска вонзили в оборону ВСУ два клина, чтобы к ноябрьским выборам в США сварить их в трех котлах читайте в эксклюзивном интервью военно-политического обозревателя, автора телеграм-канала "Русский инженер" Алексея Васильева на Украина.ру.
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новости, джо байден, дональд трамп, демократическая партия, сша, президентские выборы, кандидат
Новости, Джо Байден, Дональд Трамп, Демократическая партия, США, президентские выборы, кандидат

В США нашли 10 альтернативных кандидатов, чтобы исключить из президентской гонки Байдена

11:00 29.06.2024 (обновлено: 11:07 29.06.2024)
 
Байден
Байден
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Вице-президент США Камала Харрис, бывшая первая леди, супруга Барака Обамы Мишель и еще как минимум восемь кандидатов могли бы заменить действующего главу Белого дома Джо Байдена на предстоящих президентских выборах. Альтернативные варианты предложили журналисты газеты The Washington Post
Они обвинили Демократическую партию в том, что проводя большую часть кампании на выборах президента, те "зарыли голову в песок", вместо того, чтобы "считаться с проблемой".
Только после провальных дебатов Байдена с кандидатом на пост президента Дональдом Трампом, демократы очнулись, прослушав "бессвязное и почти всеми раскритикованное" выступление Байдена, пишет СМИ.
По мнению автора статьи, достойную замену ему могли бы составить губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер ("реальная и почти идеальная альтернатива"), министр транспорта США Пит Баттиджиг (является "противоположностью неспособности Байдена доносить послания до Трампа"), губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.
Среди альтернативных кандидатов газета выделяет также главу Колорадо Джареда Полиса, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, сенатора от Джорджии и Миннесоты Рафаэля Уорнока и Эми Клобушара, а также губернатор Кентукки Энди Бешира.
Мишель Обаму журналисты называют "самой популярной бывшей первой леди в Америке", идеальной альтернативой, но "попросту не заинтересована в избрании". К тому же, Обама имеет напряженные отношения с администрацией Байдена.
Ранее после провальных дебатов с Трампом американские журналисты призвали Байдена выйти из президентской гонки.
Как российские войска вонзили в оборону ВСУ два клина, чтобы к ноябрьским выборам в США сварить их в трех котлах читайте в эксклюзивном интервью военно-политического обозревателя, автора телеграм-канала "Русский инженер" Алексея Васильева на Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Вчера, 13:24
Байдена специально подставили свои и теперь надеются на его смерть. Итоги президентских дебатов в СШАПервые предвыборные дебаты не смогли убедить американскую общественность в способности действующего президента Джо Байдена управлять страной ещё четыре года. Зато его предшественник Дональд Трамп приятно всех удивил
 
НовостиДжо БайденДональд ТрампДемократическая партияСШАпрезидентские выборыкандидат
 
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