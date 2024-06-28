https://ukraina.ru/20240628/1055932653.html

Байдена специально подставили свои и теперь надеются на его смерть. Итоги президентских дебатов в США

Байдена специально подставили свои и теперь надеются на его смерть. Итоги президентских дебатов в США - 28.06.2024 Украина.ру

Байдена специально подставили свои и теперь надеются на его смерть. Итоги президентских дебатов в США

Первые предвыборные дебаты не смогли убедить американскую общественность в способности действующего президента Джо Байдена управлять страной ещё четыре года. Зато его предшественник Дональд Трамп приятно всех удивил

2024-06-28T13:24

2024-06-28T13:24

2024-06-28T13:24

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Спустя почти четыре года они вновь лицом к лицу на предвыборных дебатах. К первой с октября 2020 года личной встрече бывший и нынешний президенты США готовились по-разному: если Дональд Трамп в обычном режиме выступал перед избирателями и раздавал интервью, то Джо Байдена на неделю закрыли в резиденции Кэмп-Дэвид от посторонних глаз, чтобы в ангаре, в точности повторяющем телестудию CNN в Атланте, отрепетировать все возможные варианты развития дискуссии. Стоит сказать сразу: не помогло.Впервые с 1976 года дебаты кандидатов в президенты проводились без зрителей в студии. Так пожелал штаб демократов, хотя даже в 2020-м, в разгар пандемии COVID-19, массовка была.Оно и ясно, почему всё так - Байден уже совсем не тот. Дебаты всегда были его сильной стороной на протяжении всей политической карьеры − в бытность и сенатором, и вице-президентом, и президентом. Первые дебаты избирательной кампании-2020 выиграл именно он, но годы берут своё, всё же Байден – старейший в истории президент США. И его возраст беспокоит 59% участников опроса Gallup. У Трампа, которому тоже немало лет (недавно исполнилось 78), показатель в разы меньше - 18%.Возможности подглядывать в заранее подготовленные записи или консультироваться с советниками у политиков не было. Блокнот, ручка, бутылка воды и собственные мысли – вот всё, что было в их арсенале. Первым вышел Байден и занял правую трибуну: она считается счастливой, её выбрали демократы, оказавшиеся удачливее при распределении сторон. Вскоре в студии появился Трамп. Друг с другом политики не поздоровались.Впервые в истории США на дебатах сошлись два президента, и они мерились не просто предвыборными обещаниями, а пытались убедить аудиторию, что каждый из них был гораздо успешнее на этом посту, чем оппонент.Что говорилиРазговор начался с самого главного вопроса, который беспокоит граждан Соединённых Штатов – с экономики.Комментируя рост цен на продовольственные товары и недвижимость, Байден сказал, что его команде пришлось разгребать тот хаос, который оставила администрация Трампа, создавать новые рабочие места, к тому же, это было время после пандемии ковида.Парируя своему преемнику, бывший президент в свою очередь заявил, что Америка никогда не жила так хорошо, как в период его правления. По его словам, все были ошеломлены этим и копировали опыт США."Единственные рабочие места, которые он создал, были для нелегальных иммигрантов, и занятость, восстановленная после COVID. Он проделал не хорошую работу, а плохую работу. А инфляция убивает нашу страну. Она абсолютно убивает нас", - добавил Трамп.И тут же разговор зашёл о внешней политике. Байден уличил Трампа в том, что при нём люди продолжали умирать в Афганистане, а он взял и положил этому конец."Правда в том, что я единственный президент за столетие, при котором, в этом десятилетии, военнослужащие не гибнут нигде в мире", - заявил нынешний американский лидер.Но правда на самом деле в том, что при Байдене американские солдаты гибли и при выводе (точнее сказать, бегстве) войск США из Афганистана, и в результате нападений на военные базы США на Ближнем Востоке.Раз речь пошла о вооружённых конфликтах, Трамп в очередной раз повторил тезис о том, что, будь он у власти, специальная военная операция РФ не началась бы, и вновь пообещал урегулировать "конфликт между Путиным и Зеленским" ещё до возвращения в Белый дом, т.е. до 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация 47-го президента США. Каким образом, до сих пор неясно.При этом мирные инициативы, выдвинутые недавно российским лидером, Трамп назвал неприемлемыми.Байден стоял на своём – Украину нужно поддерживать, чтобы уберечь от "нападения России" страны НАТО."Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны, просто дайте Путину взять Киев. Факт в том, что Путин — военный преступник. Он убил тысячи тысяч людей. И он ясно дал понять одну вещь: он хочет восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдёт с Польшей, когда он возьмёт Украину, что произойдёт с Белоруссией, что произойдёт с теми странами НАТО?" - заявил он.А ничего с этими странами не произойдёт. Россия не собирается нападать на них, о чём неоднократно говорил Путин. И на оскорбления своего американского коллеги он тоже неоднократно отвечал: оценивать других людей — всё равно что смотреть в зеркало. К слову, в ходе дебатов оба участника произнесли имя Владимира Путина по семь раз. Россию Трамп упомянул 16 раз, а Байден – ни разу.Не преминули американские президенты возможностью назвать преступниками и друг друга, глядя прямо в глаза."Единственный осуждённый уголовник здесь – это мужчина, на которого я смотрю. <…> У Трампа был секс с порнозвездой в то время, как его жена была беременна", - заявил Байден.Напомним, жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало бывшего президента виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации документов при оплате порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о якобы имевшей место интимной связи. Окончательный вердикт суд вынесет 11 июля."Когда он говорит о преступниках, его сын – осуждённый уголовник, и его судят ещё. Он и сам может быть осуждённым преступником, как только покинет должность. Этот человек – преступник!" - парировал Трамп.Присяжные признали младшего сына президента Хантера Байдена виновным в том, что он намеренно солгал при покупке оружия в 2018 году об отсутствии наркотической зависимости, хотя в то время принимал запрещённые вещества. А самого американского лидера его предшественник намерен привлечь к ответственности за коррупцию, так как есть свидетельства того, что Хантер пользовался политическим влиянием отца при ведении бизнеса, в том числе на Украине.Говоря о старшем сыне, который был его гордостью и надеждой, Байден вновь оговорился: сказал, что Бо погиб в Ираке. Он действительно там служил, но скончался позже от рака головного мозга.Байден в ходе выступления скатывался до оскорблений не только в адрес Путина, но и Трампа, называл его, в частности, неудачником и лузером. Как рассказывали источники, в ходе репетиций советники готовили Байдена к тому, что Трамп может "ударить ниже пояса". Видимо, поэтому президент решил действовать агрессивно, нападать первым. Трамп же многих удивил – обычно крайне эмоциональный и мгновенно взрывающийся (на дебатах 2020 года перебивал Байдена 145 раз; в этот раз микрофоны во время речи оппонента были выключены), он говорил спокойно, чётко, аргументированно, в том числе когда отвечал на критику Байдена в свой адрес, не допустил он и таких заявлений, которые можно было бы впоследствии использовать против него, даже итоги выборов признать пообещал, но только если они пройдут честно. К такому штаб демократов, натаскивавший главу государства, готов явно не был.Меж тем, поведение имеет участников не меньшее значение, чем то, что они говорят. На первых в истории телевизионных дебатах кандидатов в президенты США в 1960 году мнение аудитории насчёт победителя разделилось: радиослушатели отдали предпочтение вице-президенту республиканцу Ричарду Никсону, а телезрители – сенатору-демократу Джону Кеннеди. Никсон говорил уверенно, но активная жестикуляция и частая смена позы выдавали волнение, политик казался очень бледным, а его оппонент, наоборот, был очень спокоен. Он в итоге и победил на выборах.В студии CNN в Атланте тоже мог быть Кеннеди – его племянник Роберт, баллотирующийся как независимый кандидат. Но он не смог добиться регистрации в достаточном количестве штатов, чтобы потенциально иметь возможность набрать необходимые 270 голосов выборщиков, а это одно из условий для участия в предвыборных дебатах.Все обратили внимание на тихий и сиплый голос Байдена. Два источника сообщили, что президент простыл, позже он сам сказал, что у него болит горло.Перед началом дебатов появилась информация, что сигнал будет идти с задержкой 1-2 минуты, чтобы была возможность что-то скорректировать, но CNN опровергла это. Впрочем, опытные журналисты-телевизионщики заметили некоторые нестыковки и склонились к выводу, что задержка всё же была.Победитель очевиденИтоги нынешних дебатов однозначны. "Проигравший - Джо Байден. Победитель - Трамп", написал прямым текстом, без лишних слов журнал Newsweek.67% зрителей отдали победу Трампу и лишь 33% - Байдену. Такие результаты опроса опубликовал телеканал CNN, который считается продемократическим, сделав, правда, оговорку, что эти цифры не отражают мнения всех избирателей ни по демографическим показателям, ни по политическим предпочтениям.Эти же респонденты сказали, что после дебатов у них мнение о Трампе улучшилось (раньше положительно о нём отзывались 40%, а теперь 43%), а о Байдене – ухудшилось (количество симпатизирующих упало с 37% до 31%).Провал главы Белого дома были вынуждены признать сами демократы. За счёт дебатов они рассчитывали развеять беспокойство общественности о неспособности Байдена управлять страной. Не вышло. По информации портала Axios, после фиаско президента чиновники его администрации стали обвинять друг друга в неправильной подготовке Байдена к дебатам."Он был слишком хорошо подготовлен и делал ставку на мелочи, в то время как значение имели лишь напористость и энергичность", - заявили собеседники из окружения главы государства.По мнению одного из них, команда подготовила Байдена "не к тем дебатам": вместо интенсивной подготовки президенту нужно было просто отдохнуть.Девиз бывшего главы аппарата Белого дома Рона Клейна, который готовит к дебатам несколько поколений демократов, таков: "проиграть дебаты можно в любое время, выиграть – лишь в первые 30 минут". В эфире CNN вице-президент США Камала Харрис не стала отрицать, что Байден начал дебаты не лучшим образом.Более того, СМИ сообщают, что Демократическая партия всерьёз задумалась о том, чтобы выдвинуть своим кандидатом другого человека.Так, три источника газеты Politico подтвердили, что однопартийцы "впали в панику" из-за провала Байдена и активно обсуждают "то, о чём раньше было нельзя говорить"."Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений", - сказал газете один из крупных спонсоров Демократической партии.Три политических стратега партии сообщили, что в ходе дебатов их буквально атаковали призывами сменить действующего президента. В качестве потенциальных кандидатов называют двоих губернаторов: Уэс Мур из Мэриленда и Гретхен Уитмер из Мичигана.Советник одного из потенциальных претендентов от Демократической партии сказал Politico, что получил не менее полудюжины сообщений от ключевых доноров о том, что дебаты обернулись катастрофой, и партии "нужно что-то с этим делать"."Наша единственная надежда на то, что он [Байден] уйдёт, и мы проведём открытый съезд (созывается, когда партия не может выдвинуть кандидата в президенты на основании результатов праймериз – ред.), или на то, что он умрёт", - сказал он.Может, неспроста дебаты решили провести летом, а не осенью, как это бывает обычно, - до национальных партийных съездов, чтобы у демократов осталась возможность утвердить другого кандидата?О том, что бывший и действующий президент, баллотирующиеся на второй срок, могут скончаться раньше избрания, штабы задумались ещё в прошлом году. Что произойдёт в таком случае, читайте в материале Что будет, если Трамп или Байден умрут до выборов? В США строят прогнозы о том, кто их может заменить

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эксклюзив, сша, дональд трамп, джо байден, дебаты, владимир путин, россия, украина, спецоперация, президентские выборы