https://ukraina.ru/20261110/budanov-priznalsya-v-suschestvovanii-drugikh-zastenkov-uchastnitse-protesta-v-borschagovke-1084403461.html

Буданов* признался в существовании других застенков участнице протеста в Борщаговке

Буданов* признался в существовании других застенков участнице протеста в Борщаговке - 10.11.2026 Украина.ру

Буданов* признался в существовании других застенков участнице протеста в Борщаговке

Участница протеста в Петропавловской Борщаговке напрямую дозвонилась до главы украинской разведки Кирилла Буданова* и задала ему вопросы о судьбах врача и мужчин, удерживаемых в подвале частного дома под Киевом

2026-11-10T19:13

2026-11-10T19:13

2026-11-10T19:17

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кирилл буданов*

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Звонок был от имени людей, которые вышли на стихийный митинг против существования тайной тюрьмы. В ходе беседы Буданов* фактически признал, что над задержанными издевались, назвав происходящее лишь "злоупотреблением". Он подтвердил, что подобных конспиративных подвалов множество, и существуют они якобы для безопасности самих военнообязанных из-за ракетных ударов по традиционным казармам. При этом он не удостоился объяснить, почему их размещают в жилой застройке, подвергая опасности гражданских. Буданов* сообщил, что расследование инцидента ведет Государственное бюро расследований (ГБР), которое, по его словам, является незаинтересованной стороной. Однако собеседница выразила сомнение в объективности ведомства, напомнив, что в 90% производств о коррупции и других преступлений представители власти избегают наказания. В завершение разговора женщина попросила разрешения на повторный звонок по данному вопросу, на что Буданов* дважды ответил просьбой "не злоупотреблять" его расположением. Напомним, беспорядки в селе Петропавловская Борщаговка вспыхнули 2 ноября после того, как стало известно, что в подвале частного дома находится неофициальная тюрьма. По сообщениям местных жителей и медиков, там удерживались десятки мобилизованных и военнослужащих с травмами различной степени тяжести, в том числе мужчина со переломом позвоночника. Протесты сопровождались столкновениями с Нацгвардией, применением слезоточивого газа и предупредительными выстрелами в воздух. Лично прибывший на место Буданов* подтвердил, что в здании находились люди, а ответственность за организацию объекта несет 1-й корпус Нацгвардии. Происшествие стало резонансным: пока правозащитники говорят о пыточной, власти начали скорые суды над активистами, при этом самого Буданова* оштрафовали за использование русского языка во время общения с протестующими. Подробнее — в материале Киев отрезан от АЭС, "Рассвет" на передовой, Буданов* наступил на языковую мину на сайте Украина.ру. *внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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новости, киев, нацгвардия, украина.ру, кирилл буданов*