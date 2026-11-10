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"У Европы — все плохо": эксперт предрек масштабный кризис на Западе
"У Европы — все плохо": эксперт предрек масштабный кризис на Западе - 10.11.2026 Украина.ру
"У Европы — все плохо": эксперт предрек масштабный кризис на Западе
У Европы остался один шанс пережить кризис — попытаться нанести России стратегическое поражение руками Киева. Если не выйдет, её ждёт аналог Великой депрессии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-11-10T19:32
2026-11-10T19:32
2026-11-10T19:32
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Отвечая на вопрос журналиста о том, осталось ли у Европы пространство для манёвра, эксперт был категоричен: другого выхода, кроме поражения России, у неё нет.Если Европе это не удастся, её ждёт аналог Великой депрессии, помноженный на гигантские проблемы с демографией. "Европейским властям придется иметь дело не с обнищавшим средним классом, а с миллионами молодых мигрантов, которые не любят страны, куда они переехали", — подчеркнул он.Однако, подчеркнул Колпашников, Москва не собирается поддаваться давлению. "Россия стоит как скала. Держит удар и не падает. Тем самым мы приближаем мощнейший кризис на Западе", — пояснил эксперт. Именно эта устойчивость, отметил он, и приближает тот самый кризис, из которого Европа ищет выход. При этом США ещё "могут отсидеться за океаном". "Они не будут такими, как раньше, но не распадутся". А вот Европе такая передышка не светит: "Эта волна миграционного и экономического кризиса ее просто смоет", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью: "Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года" на сайте Украина.ру.Любое государство существует до тех пор, пока оно может самостоятельно себя содержать, но Украина уже давно не в состоянии это делать. Подробнее о ситуации на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России" на сайте Украина.ру.
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"У Европы — все плохо": эксперт предрек масштабный кризис на Западе
У Европы остался один шанс пережить кризис — попытаться нанести России стратегическое поражение руками Киева. Если не выйдет, её ждёт аналог Великой депрессии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Отвечая на вопрос журналиста о том, осталось ли у Европы пространство для манёвра, эксперт был категоричен: другого выхода, кроме поражения России, у неё нет.
"И если сейчас Европа хочет пережить этот кризис, то единственный ее шанс – нанести России стратегическое поражение руками киевского режима", — заявил Колпашников.
Если Европе это не удастся, её ждёт аналог Великой депрессии, помноженный на гигантские проблемы с демографией.
"Европейским властям придется иметь дело не с обнищавшим средним классом, а с миллионами молодых мигрантов, которые не любят страны, куда они переехали", — подчеркнул он.
Однако, подчеркнул Колпашников, Москва не собирается поддаваться давлению.
"Россия стоит как скала. Держит удар и не падает. Тем самым мы приближаем мощнейший кризис на Западе", — пояснил эксперт.
Именно эта устойчивость, отметил он, и приближает тот самый кризис, из которого Европа ищет выход. При этом США ещё "могут отсидеться за океаном".
"Они не будут такими, как раньше, но не распадутся". А вот Европе такая передышка не светит: "Эта волна миграционного и экономического кризиса ее просто смоет", — констатировал собеседник Украина.ру.
Любое государство существует до тех пор, пока оно может самостоятельно себя содержать, но Украина уже давно не в состоянии это делать. Подробнее о ситуации на Украине — в материале "Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России" на сайте Украина.ру.