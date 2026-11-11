https://ukraina.ru/20261111/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1084406779.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 11.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 11 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-11T02:31

2026-11-11T02:31

2026-11-11T02:31

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 10 ноября и в ночь на 11 ноября объявлялась в Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Кировской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Саратовской, Брянской, Орловской, Калужской, Московской, Ростовской, Белгородской, Запорожской областях*, в ЛНР и ДНР, в Удмуртии, Коми, Татарстане, Марий-Эл, Чувашии, Мордовии.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Санкт-Петербурге, в Крыму и Севастополе, в Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Новгородской, Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Запорожской, Псковской, Тверской, Калужской, Московской, Белгородской, Херсонской, Саратовской, Пензенской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Ярославской области*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 10 ноября и в ночь на 11 ноября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (18:32 мск), Пскова (22:53 мск), Пензы, Саратова, Ярославля (0:06 мск), Саранска (0:12 мск), Череповца (0:21 мск), Санкт-Петербурга (Пулково, 0:47 мск).Аэропорты Внуково (21:23 мск) и Домодедово (0:10 мск) принимают и отправляют рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на взлёты и посадки вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 52 украинских беспилотника, за сутки — 207.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений

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