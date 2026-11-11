https://ukraina.ru/20261111/prichastnykh-k-pytochnym-na-ukraine-pokarayut-nezavisimo-ot-sroka-davnosti--mid-rf-1084407595.html

Причастных к пыточным на Украине покарают независимо от срока давности — МИД РФ

Причастных к пыточным на Украине покарают независимо от срока давности — МИД РФ - 11.11.2026 Украина.ру

Причастных к пыточным на Украине покарают независимо от срока давности — МИД РФ

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что лица, имеющие отношения к тайным пыточным на Украине, ответят за свои тяжелейшие преступления независимо от срока давности. Об этом в ночь на 11 ноября сообщает РИА Новости

2026-11-11T04:10

2026-11-11T04:10

2026-11-11T04:10

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Мирошник подчеркнул, что пытки являются тяжелейшим преступлением как с точки зрения международного гуманитарного права, так и с позиции общечеловеческой морали, независимо от того, совершаются они в контексте военных действий или в мирное время. Он также напомнил, что на такие деяния распространяются международные конвенции о неприменимости срока давности."Это значит, что независимо от того, сколько времени пройдёт до окончания расследования, преступникам придётся ответить за содеянное", — сказал Мирошник."Я уверен, что истязания, пытки и внесудебные казни — всё, что происходит в этих тайных тюрьмах, — обязательно будет расследовано, а виновные и организаторы понесут ответственность", — добавил он.Пыточные на Украине существуют с 2014 года, на это неоднократно обращали внимание российские власти.2 ноября стало известно о подвале в частном доме в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где насильно удерживали около 40 мужчин, в том числе подростка. Присутствовавшие на месте силовики пытались не допустить в здание ни врачей, ни собравшихся людей, и даже применяли спецсредства, но были вынуждены отступить под давлением возмущённой толпы.В итоге выяснилось, что подвал использовался как "тайная тюрьма" для мобилизованных и пойманных в самоволке военных.Прибывшие к тайной тюрьме медик, водитель скорой и ещё одна женщина сейчас арестованы, власти разыскивают других активных участников протеста.По данным пророссийского подполья, на Украине действует разветвлённая сеть от 50 до 70 нелегальных тюрем, где людей удерживают месяцами, выбивая из них нужные показания, деньги или просто наказывая.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261111/ukrainskaya-zhurnalistka-soobschila-chislo-pytochnykh-v-kieve-1084407404.html

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