Личная "заслуга" Трампа: Лукьянов о разгромном проигрыше республиканцев - 10.11.2026 Украина.ру
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Личная "заслуга" Трампа: Лукьянов о разгромном проигрыше республиканцев
Личная "заслуга" Трампа: Лукьянов о разгромном проигрыше республиканцев - 10.11.2026 Украина.ру
Личная "заслуга" Трампа: Лукьянов о разгромном проигрыше республиканцев
Промежуточные выборы в США стали референдумом о доверии Дональду Трампу, и он его не прошёл, получив убедительный вотум недоверия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов
2026-11-10T18:32
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Формально поражение правящей партии на промежуточных выборах в США — дело обычное: американская публика тяготеет к балансу сил. Но нынешний разгром республиканцев выходит за рамки этой закономерности — и объяснение у него персональное.Эксперт напомнил: промежуточные выборы в США всегда являются референдумом о доверии действующему президенту, и правящая партия их обычно проигрывает. "Но сейчас поражают масштабы. Если считать эти выборы референдумом о Трампе, то он его не прошел, получив очень убедительный вотум недоверия", — подчеркнул он. Демократы получили огромный перевес в Палате представителей и заметный — в Сенате. "Потерянные голоса — это персональная ответственность Трампа, ведь он полностью подчинил себе Республиканскую партию", — продолжил Лукьянов. Многие кандидаты выдвигались исключительно из-за лояльности к нему, и целый ряд из них с треском проиграл. Под конец кампании в отдельных штатах Трампа даже просили не приезжать, так как его агитация дала обратный эффект."Его стиль правления изначально был нестандартным и разнузданным. Пока за этим угадывалась сила, люди терпели. Но когда стало понятно, что реального результата нет, избиратели вынесли свою оценку", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Федор Лукьянов о судьбе Украины после выборов в США: Зеленский приободрился, но оружия больше не стало" на сайте Украина.ру.Республиканцы в США публично списывают Трампа со счетов и начинают "ремонт" внешней политики. О том, почему миллиардные бизнес-игры с Москвой подошли к концу — в материале "Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России" на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Украина, Москва, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, Аналитика, аналитики, международные отношения, выборы, Конгресс США, Дзен, Украина.ру Дзен

Личная "заслуга" Трампа: Лукьянов о разгромном проигрыше республиканцев

18:32 10.11.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© AP / Alex Brandon
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Промежуточные выборы в США стали референдумом о доверии Дональду Трампу, и он его не прошёл, получив убедительный вотум недоверия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов
Формально поражение правящей партии на промежуточных выборах в США — дело обычное: американская публика тяготеет к балансу сил. Но нынешний разгром республиканцев выходит за рамки этой закономерности — и объяснение у него персональное.
"В значительной степени это его личная "заслуга", — заявил Лукьянов.
Эксперт напомнил: промежуточные выборы в США всегда являются референдумом о доверии действующему президенту, и правящая партия их обычно проигрывает.
"Но сейчас поражают масштабы. Если считать эти выборы референдумом о Трампе, то он его не прошел, получив очень убедительный вотум недоверия", — подчеркнул он. Демократы получили огромный перевес в Палате представителей и заметный — в Сенате.
"Потерянные голоса — это персональная ответственность Трампа, ведь он полностью подчинил себе Республиканскую партию", — продолжил Лукьянов.
Многие кандидаты выдвигались исключительно из-за лояльности к нему, и целый ряд из них с треском проиграл. Под конец кампании в отдельных штатах Трампа даже просили не приезжать, так как его агитация дала обратный эффект.
"Его стиль правления изначально был нестандартным и разнузданным. Пока за этим угадывалась сила, люди терпели. Но когда стало понятно, что реального результата нет, избиратели вынесли свою оценку", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Федор Лукьянов о судьбе Украины после выборов в США: Зеленский приободрился, но оружия больше не стало" на сайте Украина.ру.
Республиканцы в США публично списывают Трампа со счетов и начинают "ремонт" внешней политики. О том, почему миллиардные бизнес-игры с Москвой подошли к концу — в материале "Владимир Васильев: Игры Трампа с Украиной окончены, США перейдут к курсу, который не понравится России" на сайте Украина.ру.
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