https://ukraina.ru/20261110/nardep-iz-fraktsii-poroshenko-ustroila-dtp-i-skrylas-s-mesta-proisshestviya-----1084402208.html

Нардеп из фракции Порошенко* устроила ДТП и скрылась с места происшествия

Нардеп из фракции Порошенко* устроила ДТП и скрылась с места происшествия - 10.11.2026 Украина.ру

Нардеп из фракции Порошенко* устроила ДТП и скрылась с места происшествия

Народный депутат от партии Петра Порошенко* Ирина Никорак устроила лобовое столкновение на трассе Мукачево – Львов и скрылась с места аварии

2026-11-10T18:17

2026-11-10T18:17

2026-11-10T18:19

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украина.ру

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В результате ДТП водители других авто получили многочисленные переломы и травмы разной степени тяжести. Полиция уже разыскивает автомобиль Audi Q8, принадлежащий парламентарию, а в окружении Порошенко* пока хранят полное молчание об этой аварии. Видеорегистратор одного из участников зафиксировал, как внедорожник Никорак пошел на обгон сразу нескольких машин, пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение, после чего народная избранница просто бросила пострадавших и уехала. Водители разбитых автомобилей были экстренно госпитализированы в местные больницы, а правоохранители начали операцию по поимке виновницы аварии. Понесет ли Ирина Никорак реальную ответственность за свои действия или мандат снова окажется вне закона, обсуждают пользователи сети. Они напомнили историю, когда другой представитель этой политической силы избежал наказания за смертельную аварию. В ноябре 2022 года Ярина Арьева, тогдашняя депутат Киевсовета и дочь нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, под влиянием наркотических веществ сбила на пешеходном переходе женщину, нанеся ей тяжелые травмы, однако вместо пяти лет заключения суд освободил дочь депутата от отбывания наказания. Подробнее об этом происшествии мы рассказывали в материале Украинские мажоры избегают суровых наказаний на сайте Украина.ру. *включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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мукачево, новости, львов, владимир арьев, киевсовет, украина.ру