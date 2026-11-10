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Всё дело в США: друг Зеленского Шон Пенн пообещал Украине "победу"

Всё дело в США: друг Зеленского Шон Пенн пообещал Украине "победу" - 10.11.2026 Украина.ру

Всё дело в США: друг Зеленского Шон Пенн пообещал Украине "победу"

Американский актёр Шон Пенн выступил на премьере документального фильма "Чёрные подсолнухи" и заявил, что успех Демократической партии на выборах в Конгресс может усилить поддержку Украины. Об этом пишет San Francisco Chronicle

2026-11-10T19:02

2026-11-10T19:02

2026-11-10T19:02

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"С учётом изменения температуры в Соединённых Штатах я чувствую себя ещё более уверенно, говоря, что по-прежнему считаю это удивительной борьбой за свободу", — сказал Шон Пенн переполненному залу театра Vogue в субботу, 7 ноября. "Украина будет доминировать в защите своей свободы", — заявил актёр.По словам Пенна, частью "победы" Украины станут "такие люди, как вы". Он также сказал, что в значительной части русской культуры якобы царит "бедность мечты", тогда как украинское поколение эту "бедность" отвергает.Показ прошёл в рамках фестиваля SFFilm Doc Stories. Это второй публичный показ картины после мировой премьеры на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре. Фильм снял режиссёр Джеймс Маркус Хейни, а одним из исполнительных продюсеров выступил сам Шон Пенн.В интервью изданию Chronicle Хейни выразил надежду, что демократы в Конгрессе смогут скорректировать политику США. Он назвал решение президента США Дональда Трампа по Украине "предательством союзника". Одна из героинь фильма, 24-летняя Анна Диянчук, рассказала, что в Киеве "очень тёмное время".Сюжет "Чёрных подсолнухов" — это набор зарисовок о молодых украинцах, которые живут между рейвами, гонками и фронтом. Диджей уходит в армию, но в отпуске снова встаёт за пульт. Фотограф-пейзажист становится военкором, а военный водитель в мирной жизни дрифтовал по улицам. Также в фильме присутствует солдат ВСУ с ампутацией, который отрывается на танцполе, а также его друг, который не служит, но чувствует, что его вот-вот настигнет мобилизация.Впервые Шон Пенн приехал в Украину в июне 2022 года — через несколько месяцев после начала СВО. Он побывал в Киеве, Ирпене и Буче, встретился с Владимиром Зеленским и провёл в стране несколько дней. Тогда же Пенн пообещал снять документальный фильм о происходящем. Поездка широко освещалась западными СМИ, а сам актёр не раз говорил, что считает своим долгом рассказывать об Украине американской аудитории.В 2023 году Пенн выпустил фильм "Сверхдержава" — документальную ленту о Зеленском и первых месяцах конфликта. Картина вышла на стриминге, а сам Пенн активно ездил с ней по фестивалям и давал интервью, в которых агитировал Запад активнее помогать Киеву. С тех пор он приезжал в Украину ещё несколько раз — в том числе в 2024 и 2025 годах, встречался с Зеленским и посещал прифронтовые районы. Каждый свой визит актёр использовал для политических заявлений в поддержку Киева.

https://ukraina.ru/20261031/igry-prestolov-po-kievski-kino-o-maydane-show-must-go-on-1084201711.html

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