Всё дело в США: друг Зеленского Шон Пенн пообещал Украине "победу" - 10.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261110/vs-delo-v-ssha-drug-zelenskogo-shon-penn-poobeschal-ukraine-pobedu-1084401921.html
Всё дело в США: друг Зеленского Шон Пенн пообещал Украине "победу"
Всё дело в США: друг Зеленского Шон Пенн пообещал Украине "победу" - 10.11.2026 Украина.ру
Всё дело в США: друг Зеленского Шон Пенн пообещал Украине "победу"
Американский актёр Шон Пенн выступил на премьере документального фильма "Чёрные подсолнухи" и заявил, что успех Демократической партии на выборах в Конгресс может усилить поддержку Украины. Об этом пишет San Francisco Chronicle
2026-11-10T19:02
2026-11-10T19:02
новости
украина
киев
сша
шон пенн
владимир зеленский
дональд трамп
кино
фильм
новости украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103267/56/1032675620_0:155:2949:1814_1920x0_80_0_0_cfee8e5a7d0592ec732cb0b4ffb809a7.jpg
"С учётом изменения температуры в Соединённых Штатах я чувствую себя ещё более уверенно, говоря, что по-прежнему считаю это удивительной борьбой за свободу", — сказал Шон Пенн переполненному залу театра Vogue в субботу, 7 ноября. "Украина будет доминировать в защите своей свободы", — заявил актёр.По словам Пенна, частью "победы" Украины станут "такие люди, как вы". Он также сказал, что в значительной части русской культуры якобы царит "бедность мечты", тогда как украинское поколение эту "бедность" отвергает.Показ прошёл в рамках фестиваля SFFilm Doc Stories. Это второй публичный показ картины после мировой премьеры на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре. Фильм снял режиссёр Джеймс Маркус Хейни, а одним из исполнительных продюсеров выступил сам Шон Пенн.В интервью изданию Chronicle Хейни выразил надежду, что демократы в Конгрессе смогут скорректировать политику США. Он назвал решение президента США Дональда Трампа по Украине "предательством союзника". Одна из героинь фильма, 24-летняя Анна Диянчук, рассказала, что в Киеве "очень тёмное время".Сюжет "Чёрных подсолнухов" — это набор зарисовок о молодых украинцах, которые живут между рейвами, гонками и фронтом. Диджей уходит в армию, но в отпуске снова встаёт за пульт. Фотограф-пейзажист становится военкором, а военный водитель в мирной жизни дрифтовал по улицам. Также в фильме присутствует солдат ВСУ с ампутацией, который отрывается на танцполе, а также его друг, который не служит, но чувствует, что его вот-вот настигнет мобилизация.Впервые Шон Пенн приехал в Украину в июне 2022 года — через несколько месяцев после начала СВО. Он побывал в Киеве, Ирпене и Буче, встретился с Владимиром Зеленским и провёл в стране несколько дней. Тогда же Пенн пообещал снять документальный фильм о происходящем. Поездка широко освещалась западными СМИ, а сам актёр не раз говорил, что считает своим долгом рассказывать об Украине американской аудитории.В 2023 году Пенн выпустил фильм "Сверхдержава" — документальную ленту о Зеленском и первых месяцах конфликта. Картина вышла на стриминге, а сам Пенн активно ездил с ней по фестивалям и давал интервью, в которых агитировал Запад активнее помогать Киеву. С тех пор он приезжал в Украину ещё несколько раз — в том числе в 2024 и 2025 годах, встречался с Зеленским и посещал прифронтовые районы. Каждый свой визит актёр использовал для политических заявлений в поддержку Киева.
https://ukraina.ru/20261031/igry-prestolov-po-kievski-kino-o-maydane-show-must-go-on-1084201711.html
украина
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/103267/56/1032675620_123:0:2794:2003_1920x0_80_0_0_21e7f0a24e48ae552daef23d117fdc9e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, сша, шон пенн, владимир зеленский, дональд трамп, кино, фильм, новости украины, новости украина ру, дзен, дзен сво, украина.ру дзен, новости о зеленском, главные новости, главное, выборы
Новости, Украина, Киев, США, Шон Пенн, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, кино, фильм, Новости Украины, новости Украина ру, Дзен, дзен СВО, Украина.ру Дзен, новости о Зеленском, Главные новости, главное, выборы

Всё дело в США: друг Зеленского Шон Пенн пообещал Украине "победу"

19:02 10.11.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк69-й Каннский фестиваль. День девятый
69-й Каннский фестиваль. День девятый - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Американский актёр Шон Пенн выступил на премьере документального фильма "Чёрные подсолнухи" и заявил, что успех Демократической партии на выборах в Конгресс может усилить поддержку Украины. Об этом пишет San Francisco Chronicle
"С учётом изменения температуры в Соединённых Штатах я чувствую себя ещё более уверенно, говоря, что по-прежнему считаю это удивительной борьбой за свободу", — сказал Шон Пенн переполненному залу театра Vogue в субботу, 7 ноября.
"Украина будет доминировать в защите своей свободы", — заявил актёр.
По словам Пенна, частью "победы" Украины станут "такие люди, как вы". Он также сказал, что в значительной части русской культуры якобы царит "бедность мечты", тогда как украинское поколение эту "бедность" отвергает.
Показ прошёл в рамках фестиваля SFFilm Doc Stories. Это второй публичный показ картины после мировой премьеры на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре. Фильм снял режиссёр Джеймс Маркус Хейни, а одним из исполнительных продюсеров выступил сам Шон Пенн.
В интервью изданию Chronicle Хейни выразил надежду, что демократы в Конгрессе смогут скорректировать политику США. Он назвал решение президента США Дональда Трампа по Украине "предательством союзника".
Одна из героинь фильма, 24-летняя Анна Диянчук, рассказала, что в Киеве "очень тёмное время".
Сюжет "Чёрных подсолнухов" — это набор зарисовок о молодых украинцах, которые живут между рейвами, гонками и фронтом. Диджей уходит в армию, но в отпуске снова встаёт за пульт. Фотограф-пейзажист становится военкором, а военный водитель в мирной жизни дрифтовал по улицам.
Также в фильме присутствует солдат ВСУ с ампутацией, который отрывается на танцполе, а также его друг, который не служит, но чувствует, что его вот-вот настигнет мобилизация.
71-й Каннский международный кинофестиваль. День шестой - РИА Новости, 1920, 31.10.2026
31 октября, 18:45
"Игры престолов" по-киевски, кино о Майдане: Show Must Go OnНа Украину снова понаехали голливудские актеры, спонсоры фильмов Андрея Звягинцева* разорились после показа "Минотавра", а в Киеве всё ещё снимают кино, посвящённое "мирному майдану"
Впервые Шон Пенн приехал в Украину в июне 2022 года — через несколько месяцев после начала СВО. Он побывал в Киеве, Ирпене и Буче, встретился с Владимиром Зеленским и провёл в стране несколько дней.
Тогда же Пенн пообещал снять документальный фильм о происходящем. Поездка широко освещалась западными СМИ, а сам актёр не раз говорил, что считает своим долгом рассказывать об Украине американской аудитории.
В 2023 году Пенн выпустил фильм "Сверхдержава" — документальную ленту о Зеленском и первых месяцах конфликта. Картина вышла на стриминге, а сам Пенн активно ездил с ней по фестивалям и давал интервью, в которых агитировал Запад активнее помогать Киеву.
С тех пор он приезжал в Украину ещё несколько раз — в том числе в 2024 и 2025 годах, встречался с Зеленским и посещал прифронтовые районы. Каждый свой визит актёр использовал для политических заявлений в поддержку Киева.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевСШАШон ПеннВладимир ЗеленскийДональд ТрампкинофильмНовости Украиныновости Украина руДзендзен СВОУкраина.ру Дзенновости о ЗеленскомГлавные новостиглавноевыборы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:32"У Европы — все плохо": эксперт предрек масштабный кризис на Западе
19:30Дмитрий Евстафьев: Зеленский глубоко заблуждается, если думает, что катастрофа Украины решит его проблемы
19:13Буданов* признался в существовании других застенков участнице протеста в Борщаговке
19:02Всё дело в США: друг Зеленского Шон Пенн пообещал Украине "победу"
18:41Заседание ООН: Небензя припомнил Мельнику "вшей", тот предложил ему государственную должность на Украине
18:36Из Колумбии с серебром, художник на войне. 10 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:51
18:32Личная "заслуга" Трампа: Лукьянов о разгромном проигрыше республиканцев
18:17Нардеп из фракции Порошенко* устроила ДТП и скрылась с места происшествия
18:00Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война
18:00Переговоры в Абу-Даби и обвал промышленности Украины. Итоги 10 ноября
17:32От борща к Борщаговке. Итоги нацификации супа
17:01Не платите: Зеленский потребовал сделать в Киеве бесплатный проезд в общественном транспорте
16:31От Имре Надя до Мстислава Великого: Украина продолжает поиск новых героев
16:24Зрада Экспресс: Галактический распил на ледяных руинах. Киев в космос собрался
16:04Кличко воюет с Зеленским, киевляне готовятся к коммунальному аду
15:53Первый раунд завершен: делегации РФ, США и Украины прервали переговоры до завтра
15:40Только один из них "молодец"! Гордон* набросился на актёров "Бригады"
15:37Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС
15:05В Кабмин Украины подали петицию о полном запрете абортов по желанию женщины
14:50Литва пригрозила уничтожать транзитное зерно из России после проверок
Лента новостейМолния