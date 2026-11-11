https://ukraina.ru/20261111/ukrainskaya-zhurnalistka-soobschila-chislo-pytochnykh-v-kieve-1084407404.html

Украинская журналистка сообщила число пыточных в Киеве

Украинская журналистка сообщила число пыточных в Киеве - 11.11.2026 Украина.ру

Украинская журналистка сообщила число пыточных в Киеве

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что тайные тюрьмы есть в каждом регионе Украины, только в одном Киеве их около 15. Об этом в ночь на 11 ноября сообщает РИА Новости

2026-11-11T03:47

2026-11-11T03:47

2026-11-11T03:47

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украинский неонацизм

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Панченко 8 ноября написала в своём телеграм-канале, что получила от пострадавших граждан Украины более тысячи писем с адресами пыточных по всей стране. В беседе с агентством она сообщила, что их авторы в деталях рассказывают об издевательствах в тайных тюрьмах, которые им пришлось пережить."Подобные пыточные есть во всех регионах. Чем больше население города, тем больше пыточных. Насколько мне известно, в одном Киеве — около 15", — сказала Панченко.По её словам, люди, хоть раз попадавшие в тайную тюрьму, после освобождения опасаются за собственную жизнь и жизнь своих близких. Они понимают, что в подобные места может попасть каждый житель страны, но не каждый сможет оттуда выйти.Пыточные на Украине существуют с 2014 года, на это неоднократно обращали внимание российские власти.2 ноября стало известно о подвале в частном доме в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где насильно удерживали около 40 мужчин, в том числе подростка. Присутствовавшие на месте силовики пытались не допустить в здание ни врачей, ни собравшихся людей, и даже применяли спецсредства, но были вынуждены отступить под давлением возмущённой толпы.В итоге выяснилось, что подвал использовался как "тайная тюрьма" для мобилизованных и пойманных в самоволке военных.Прибывшие к тайной тюрьме медик, водитель скорой и ещё одна женщина сейчас арестованы, власти разыскивают других активных участников протеста.По данным пророссийского подполья, на Украине действует разветвлённая сеть от 50 до 70 нелегальных тюрем, где людей удерживают месяцами, выбивая из них нужные показания, деньги или просто наказывая.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20261110/budanov-priznalsya-v-suschestvovanii-drugikh-zastenkov-uchastnitse-protesta-v-borschagovke-1084403461.html

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украина.ру, новости, украина, киев, пытки, тюрьма, тцк, всу, киевский режим, украинский неонацизм, бандеровцы