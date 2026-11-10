Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война
18:00 10.11.2026 (обновлено: 18:16 10.11.2026)
© Фото : Sputnik / Виктор ТолочкоАлександр Тиханский интервью
© Фото : Sputnik / Виктор Толочко
Силы Союзного государства, проводя военные учения, отходят на расстояние в 50-100 километров от границы, а наши западные "партнеры" даже полигоны для стрельбы размещают на расстоянии в 10-15 километров.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.
Североатлантический альянс разместил в Балтийском регионе группировку до 30 тысяч военных, сообщил глава МИД Белоруссии на Международном форуме ОДКБ в Москве. По его словам, в регионе также наращивают вооружения, а соседние с Белоруссией страны призывают увеличить контингент НАТО на своей территории.
- Александр Иванович, можно ли говорить об однозначном наступательном характере военных приготовлений НАТО в регионе?
- Если говорить об учениях НАТО в Прибалтике, то там иногда собираются и большие силы. Эти учения проводятся непрерывно разными родами войск в рамках единой задачи, которая заключается в отработке приграничной инфраструктуры.
Для чего отрабатывается театр военных действий? Естественно, для наступательных действий. Последние пять-шесть сценарий учений и их приближение к границам Союзного государства указывают на агрессивные намерения НАТО.
- Учения Dynamic Merlin в шведских водах в альянсе объясняют защитой подводных кабелей и трубопроводов в рамках операции Baltic Sentry. Но больше это похоже на отработку сценария ограниченной подводной войны и блокировки Калининграда с моря.
- Судя по риторике западных лидеров, угрозы по блокировке Калининграда стали привычными. И польские, и немецкие генералы говорят, что Калининград можно блокировать за несколько часов. Но каждый раз заявляя это, они имеют в виду, что воевать будут конвенциональным оружием, не понимая, что согласно доктрине РФ будет применяться ядерное оружие. Тем не мнее на Западе уверены, что конвенциональными средствами они могут решить задачи в том числе по блокировке Калининграда.
07:20Жизнь без света и тепла: выдержит ли Украина наступающую зимуУкраина превращается в страну блэкаутов. Конотоп Сумской области был полностью обесточен шесть суток, Днепропетровск за две недели пережил два полных отключения электроэнергии, у киевлян в некоторых домах света нет 5 суток. Тьма становится новой нормой.
- Генсек ОДКБ заявил, что Североатлантического альянса имеют намерение разместить свои ядерные арсеналы и средства их доставки у западных границ Восточно-европейского региона. Очевидно, что речь идет о Британии и Франции. Где именно в Восточной Европе могут располагаться их ядерные средства?
- Британия и Франция плотно занялись созданием собственного автономного от американцев ядерного зонтика. Заключаются двусторонние договоры якобы с привлечением других партнеров по НАТО к применению этого оружия. Но речь идет только о размещения складов с ядерном оружием.
Попытки разместить у себя ядерное оружие предпринимали Литва и Польша. Причем не важно, будет ли оно американским, французским или британским. В этих странах считают, что таким образом они получат тот самый ядерный зонтик для защиты от якобы агрессивных устремлений России.
Вопрос в том, насколько далеко западные страны могут зайти. У США вопросы размещения ТЯО отработаны и шесть баз на территории Европы созданы. Но размещение британского и французского ядерного оружия за рубежом даже на территории членов НАТО никогда не рассматривалось, и инфраструктура к этому не готова. Финансовый вопрос также стоит очень остро, так как этот проект потребует больших вливаний.
- Если говорить о носителях европейского ЯО, то это прежде всего американские ракеты "Томагавк"?
- Для Великобритании это американские баллистические ракеты морского базирования "Трайдент". Только британские подводные силы обладают ядерным оружием. У Франции нет баллистических ракет. Эта страна обладает ядерным оружием воздушного и подводного базирования.
В 2025 году, когда Польша истерила по поводу беспилотников, залетевших с Украины, в дело вступила ПВО блока НАТО. В качестве усиления польской ПВО прибыли французские самолеты "Рафаль". Как оказалось, эти самолеты принадлежали к эскадрилье, которая является носителем ядерного оружия. То есть французы уже апробировали использование воздушных носителей ядерного оружия. Вся надежда у них на самолеты "Рафаль", британцы здесь ничем не могут помочь, так как располагают только подводными носителями.
Так что ударный потенциал ядерного оружия Франции и Великобритании очень ограничен. В случае последней речь идет еще и об утрате суверенитета, так как британцы сами отказались от собственных носителей ЯО. В свое время у них были стратегические бомбардировщики "Вулкан" (сняты с вооружения Королевских ВВС в 1984 году – ред.).
Британия перешла американские подводные ракеты "Трайдент", но взлетят ли они без разрешения США?
Франция более суверенна в этом вопросе, но там стоит вопрос о модернизации ударных средств, и носители ЯО обладают малым радиусом действия. Поэтому в Европе пытаются реализовать программу своих дальнобойных ракет с дальностью хотя бы 1500-2000 километров.
07:00Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайкеВчера Дональд Трамп сделал четкое заявление: "Украина будет другой формы". Мы не знаем, имел ли он в виду внутреннее устройство Украины или внешние ее границы. Но я думаю, что эти изменения коснутся всего и сразу
- Британский министр обороны Уэс Стритинг заявил, что у страны есть 1000 дней, чтобы подготовиться к войне с Россией. Британцам советуют запасаться консервами и водой, а в прессе обсуждают возвращение обязательной военной службы для 18-летних. В Лондоне рассматривают угрозу возможного ответного удара России?
- Недавно министр говорил и о том, что Британии необходимо иметь закрытый канал связи с российским Минобороны, чтобы предотвратить случайную эскалацию. То есть с одной стороны он пытается угрозу преувеличить, потому что призывы запасать водой и продуктами сильно воздействуют на население, с другой, он призывает иметь линию связи с российской стороной.
- Вернемся к маневрам НАТО на Балтике. В Литве начались командно-штабные учения, направленные на укрепления энергетической устойчивости северо-восточного фланга Альянса. Выходит, на Западе напуганы разрушительным эффектом российских ударов по энергетике Украины, которая, тем не менее, показала серьезный запас прочности, так как была построена в советское время. А их энергосистема как себя поведет?
- После того, как они вышли из БРЭЛЛ, которая была закольцована по советскому образцу, они очень уязвимы. Поэтому эти маневры проводятся на фоне еще двух учений: и НАТО, и национальных учений. Таким образом, в Литве одновременно идут три вида учений: гражданская оборона, вооруженные силы, партнеры по НАТО. Якобы так они показывают свою готовность к отражению удара.
А знаете, какие учения у них были признаны лучшими? Те, которые фактически не состоялись. Там отрабатывалась эвакуация литовского населения в Польшу в случае войны. И, следовательно, быть мостом для эвакуации эстонского и латвийского населения в Польшу. Это все, что у них есть.
А почему не провели? Не сошлись по финансовым вопросам. Поляки не готовы были принять столько народа даже на картах. Повторюсь, мы наблюдаем две параллельные вещи. Они кричат о готовности к войне из-за якобы российской угрозы, но первым делом отрабатывают свою же собственную эвакуацию.
Вчера, 07:00Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля РоссииЧтобы ситуация на Украине радикально поменялась, надо, чтобы радикально изменилось положение людей. Не просто "стало чуть хуже", когда вместо пяти кусков хлеба стали выдавать четыре. Человек должен почувствовать себя в безвыходном положении: либо ты сопротивляешься, либо ты однозначно гибнешь
- Вооруженные силы Союзного государства могут принять меры, чтобы купировать эту эскалацию в регионе? Или наши удары по Украине – это и есть реклама боевых возможностей России, которые призваны остудить горячие головы в НАТО?
- Понятно, что опыт СВО изучается не только дружественными странами, но и противниками. Другое дело, что есть мягкая сила. Мы, проводя учения Союзного государства, отходим на расстояние в 50-100 километров от границы, а наши "партнеры" даже полигоны для стрельбы размещают на расстоянии в 10-15 километров. Они провокационно себя ведут.
То есть тут вопрос не в рекламе, а в информировании нашего противника о том, что, в соответствии с ядерной доктриной России в случае угроза суверенитету России или ее союзнику Белоруссии мы в праве применить тактическое ядерное оружие. Европейцы в это верить не хотят. Но это их неверие и агрессивная милитаризация сами по себе носят чисто финансовый характер.
Я имею в виду планы Евросоюза за пять лет освоить 800 миллиардов евро на подъем ВПК и модернизацию армий его стран. Их спросят: "А зачем такие деньги тратить?". Вот они и раздувают все эти информационные провокации об угрозе с Востока.
Русофобия – это самый выгодный товар. И для прибалтов, и для поляков.
Русофобия – это самый выгодный товар. И для прибалтов, и для поляков.
- А если предположить, что чисто военная цель НАТО заключается в том, чтобы оттянуть какие-то части ВС РФ подальше от украинского ТВД, заставив их сконцентрироваться в Балтийском регионе?
- Могут ли они начать агрессивные действия в отношении Калининграда или Белоруссии, чтобы оттянуть российские силы и средства от Украины? Это совершенно разные вещи. И Путин, и Лукашенко не раз предупреждали, что в случае нападения на Калининград или Белоруссию начнется совершенно другая война. Что это значит? Никакой линии фронта там не будет. Там однозначно пойдет в ход тактическое ядерное оружие.
Подписывайся на