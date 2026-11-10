https://ukraina.ru/20261110/aleksandr-tikhanskiy-nato-izuchaet-opyt-boev-na-ukraine-no-na-baltike-mozhet-nachatsya-sovsem-drugaya-1084400267.html

Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война

Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война - 10.11.2026 Украина.ру

Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая война

Силы Союзного государства, проводя военные учения, отходят на расстояние в 50-100 километров от границы, а наши западные "партнеры" даже полигоны для стрельбы размещают на расстоянии в 10-15 километров.

2026-11-10T18:00

2026-11-10T18:00

2026-11-10T18:16

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.Североатлантический альянс разместил в Балтийском регионе группировку до 30 тысяч военных, сообщил глава МИД Белоруссии на Международном форуме ОДКБ в Москве. По его словам, в регионе также наращивают вооружения, а соседние с Белоруссией страны призывают увеличить контингент НАТО на своей территории.- Александр Иванович, можно ли говорить об однозначном наступательном характере военных приготовлений НАТО в регионе?- Если говорить об учениях НАТО в Прибалтике, то там иногда собираются и большие силы. Эти учения проводятся непрерывно разными родами войск в рамках единой задачи, которая заключается в отработке приграничной инфраструктуры.Для чего отрабатывается театр военных действий? Естественно, для наступательных действий. Последние пять-шесть сценарий учений и их приближение к границам Союзного государства указывают на агрессивные намерения НАТО.- Учения Dynamic Merlin в шведских водах в альянсе объясняют защитой подводных кабелей и трубопроводов в рамках операции Baltic Sentry. Но больше это похоже на отработку сценария ограниченной подводной войны и блокировки Калининграда с моря.- Судя по риторике западных лидеров, угрозы по блокировке Калининграда стали привычными. И польские, и немецкие генералы говорят, что Калининград можно блокировать за несколько часов. Но каждый раз заявляя это, они имеют в виду, что воевать будут конвенциональным оружием, не понимая, что согласно доктрине РФ будет применяться ядерное оружие. Тем не мнее на Западе уверены, что конвенциональными средствами они могут решить задачи в том числе по блокировке Калининграда.- Генсек ОДКБ заявил, что Североатлантического альянса имеют намерение разместить свои ядерные арсеналы и средства их доставки у западных границ Восточно-европейского региона. Очевидно, что речь идет о Британии и Франции. Где именно в Восточной Европе могут располагаться их ядерные средства?- Британия и Франция плотно занялись созданием собственного автономного от американцев ядерного зонтика. Заключаются двусторонние договоры якобы с привлечением других партнеров по НАТО к применению этого оружия. Но речь идет только о размещения складов с ядерном оружием.Попытки разместить у себя ядерное оружие предпринимали Литва и Польша. Причем не важно, будет ли оно американским, французским или британским. В этих странах считают, что таким образом они получат тот самый ядерный зонтик для защиты от якобы агрессивных устремлений России.Вопрос в том, насколько далеко западные страны могут зайти. У США вопросы размещения ТЯО отработаны и шесть баз на территории Европы созданы. Но размещение британского и французского ядерного оружия за рубежом даже на территории членов НАТО никогда не рассматривалось, и инфраструктура к этому не готова. Финансовый вопрос также стоит очень остро, так как этот проект потребует больших вливаний.- Если говорить о носителях европейского ЯО, то это прежде всего американские ракеты "Томагавк"?- Для Великобритании это американские баллистические ракеты морского базирования "Трайдент". Только британские подводные силы обладают ядерным оружием. У Франции нет баллистических ракет. Эта страна обладает ядерным оружием воздушного и подводного базирования.В 2025 году, когда Польша истерила по поводу беспилотников, залетевших с Украины, в дело вступила ПВО блока НАТО. В качестве усиления польской ПВО прибыли французские самолеты "Рафаль". Как оказалось, эти самолеты принадлежали к эскадрилье, которая является носителем ядерного оружия. То есть французы уже апробировали использование воздушных носителей ядерного оружия. Вся надежда у них на самолеты "Рафаль", британцы здесь ничем не могут помочь, так как располагают только подводными носителями.Так что ударный потенциал ядерного оружия Франции и Великобритании очень ограничен. В случае последней речь идет еще и об утрате суверенитета, так как британцы сами отказались от собственных носителей ЯО. В свое время у них были стратегические бомбардировщики "Вулкан" (сняты с вооружения Королевских ВВС в 1984 году – ред.).Британия перешла американские подводные ракеты "Трайдент", но взлетят ли они без разрешения США?Франция более суверенна в этом вопросе, но там стоит вопрос о модернизации ударных средств, и носители ЯО обладают малым радиусом действия. Поэтому в Европе пытаются реализовать программу своих дальнобойных ракет с дальностью хотя бы 1500-2000 километров.- Британский министр обороны Уэс Стритинг заявил, что у страны есть 1000 дней, чтобы подготовиться к войне с Россией. Британцам советуют запасаться консервами и водой, а в прессе обсуждают возвращение обязательной военной службы для 18-летних. В Лондоне рассматривают угрозу возможного ответного удара России?- Недавно министр говорил и о том, что Британии необходимо иметь закрытый канал связи с российским Минобороны, чтобы предотвратить случайную эскалацию. То есть с одной стороны он пытается угрозу преувеличить, потому что призывы запасать водой и продуктами сильно воздействуют на население, с другой, он призывает иметь линию связи с российской стороной.- Вернемся к маневрам НАТО на Балтике. В Литве начались командно-штабные учения, направленные на укрепления энергетической устойчивости северо-восточного фланга Альянса. Выходит, на Западе напуганы разрушительным эффектом российских ударов по энергетике Украины, которая, тем не менее, показала серьезный запас прочности, так как была построена в советское время. А их энергосистема как себя поведет?- После того, как они вышли из БРЭЛЛ, которая была закольцована по советскому образцу, они очень уязвимы. Поэтому эти маневры проводятся на фоне еще двух учений: и НАТО, и национальных учений. Таким образом, в Литве одновременно идут три вида учений: гражданская оборона, вооруженные силы, партнеры по НАТО. Якобы так они показывают свою готовность к отражению удара.А знаете, какие учения у них были признаны лучшими? Те, которые фактически не состоялись. Там отрабатывалась эвакуация литовского населения в Польшу в случае войны. И, следовательно, быть мостом для эвакуации эстонского и латвийского населения в Польшу. Это все, что у них есть.А почему не провели? Не сошлись по финансовым вопросам. Поляки не готовы были принять столько народа даже на картах. Повторюсь, мы наблюдаем две параллельные вещи. Они кричат о готовности к войне из-за якобы российской угрозы, но первым делом отрабатывают свою же собственную эвакуацию.- Вооруженные силы Союзного государства могут принять меры, чтобы купировать эту эскалацию в регионе? Или наши удары по Украине – это и есть реклама боевых возможностей России, которые призваны остудить горячие головы в НАТО?- Понятно, что опыт СВО изучается не только дружественными странами, но и противниками. Другое дело, что есть мягкая сила. Мы, проводя учения Союзного государства, отходим на расстояние в 50-100 километров от границы, а наши "партнеры" даже полигоны для стрельбы размещают на расстоянии в 10-15 километров. Они провокационно себя ведут.То есть тут вопрос не в рекламе, а в информировании нашего противника о том, что, в соответствии с ядерной доктриной России в случае угроза суверенитету России или ее союзнику Белоруссии мы в праве применить тактическое ядерное оружие. Европейцы в это верить не хотят. Но это их неверие и агрессивная милитаризация сами по себе носят чисто финансовый характер.Я имею в виду планы Евросоюза за пять лет освоить 800 миллиардов евро на подъем ВПК и модернизацию армий его стран. Их спросят: "А зачем такие деньги тратить?". Вот они и раздувают все эти информационные провокации об угрозе с Востока.Русофобия – это самый выгодный товар. И для прибалтов, и для поляков.- А если предположить, что чисто военная цель НАТО заключается в том, чтобы оттянуть какие-то части ВС РФ подальше от украинского ТВД, заставив их сконцентрироваться в Балтийском регионе?- Могут ли они начать агрессивные действия в отношении Калининграда или Белоруссии, чтобы оттянуть российские силы и средства от Украины? Это совершенно разные вещи. И Путин, и Лукашенко не раз предупреждали, что в случае нападения на Калининград или Белоруссию начнется совершенно другая война. Что это значит? Никакой линии фронта там не будет. Там однозначно пойдет в ход тактическое ядерное оружие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, калининград, франция, владимир путин, александр лукашенко, нато, одкб, минобороны