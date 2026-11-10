Киев согласился передать Варшаве технологии борьбы с дронами в обмен на два МиГа - 10.11.2026 Украина.ру
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Киев согласился передать Варшаве технологии борьбы с дронами в обмен на два МиГа
Киев согласился передать Варшаве технологии борьбы с дронами в обмен на два МиГа - 10.11.2026 Украина.ру
Киев согласился передать Варшаве технологии борьбы с дронами в обмен на два МиГа
Украина дала принципиальное согласие на передачу Польше своих технологий борьбы с беспилотниками в обмен на поставку двух истребителей МиГ-29, сообщил находящийся с визитом в Киеве заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик
2026-11-10T20:53
2026-11-10T20:53
новости
киев
варшава
украина
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
украина.ру
миг-29
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По словам польского чиновника, договоренность, которая была ключевым условием Варшавы для передачи советской авиатехники, уже близка к завершению — сторонам осталось согласовать лишь технические детали. Помимо этого обмена, во время встреч в Киеве стороны обсудили перспективы сотрудничества в создании совместных средств для перехвата баллистических ракет. В июне 2026 года Киев отказался передать свои технологии, из-за чего отправка истребителей была остановлена. На вооружении польской армии остается около 14 самолетов МиГ-29, которые должны исчерпать свой эксплуатационный ресурс до 2028 года, и передача части из них Украине в обмен на современные системы противодействия беспилотникам стала для Варшавы прагматичным решением проблемы устаревающего парка. Российская сторона неоднократно заявляла, что военная помощь Запада Киеву лишь отдаляет мирное урегулирование и фактически втягивает страны НАТО в боевые действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые транспортные средства с вооружением для Украины будут рассматриваться как законные военные цели. В Кремле также указывали, что "накачивание" Киева оружием со стороны западных стран не способствует успеху переговоров и приведет к негативным последствиям. Подробнее – в материале Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, киев, варшава, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, миг-29
Новости, Киев, Варшава, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, МиГ-29

Киев согласился передать Варшаве технологии борьбы с дронами в обмен на два МиГа

20:53 10.11.2026
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine МиГ-29 ВВС Украины
 МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
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Украина дала принципиальное согласие на передачу Польше своих технологий борьбы с беспилотниками в обмен на поставку двух истребителей МиГ-29, сообщил находящийся с визитом в Киеве заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик
По словам польского чиновника, договоренность, которая была ключевым условием Варшавы для передачи советской авиатехники, уже близка к завершению — сторонам осталось согласовать лишь технические детали.
Помимо этого обмена, во время встреч в Киеве стороны обсудили перспективы сотрудничества в создании совместных средств для перехвата баллистических ракет.
В июне 2026 года Киев отказался передать свои технологии, из-за чего отправка истребителей была остановлена. На вооружении польской армии остается около 14 самолетов МиГ-29, которые должны исчерпать свой эксплуатационный ресурс до 2028 года, и передача части из них Украине в обмен на современные системы противодействия беспилотникам стала для Варшавы прагматичным решением проблемы устаревающего парка.
Российская сторона неоднократно заявляла, что военная помощь Запада Киеву лишь отдаляет мирное урегулирование и фактически втягивает страны НАТО в боевые действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые транспортные средства с вооружением для Украины будут рассматриваться как законные военные цели. В Кремле также указывали, что "накачивание" Киева оружием со стороны западных стран не способствует успеху переговоров и приведет к негативным последствиям. Подробнее – в материале Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ на сайте Украина.ру.
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20:53Киев согласился передать Варшаве технологии борьбы с дронами в обмен на два МиГа
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