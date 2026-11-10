https://ukraina.ru/20261110/kiev-soglasilsya-peredat-varshave-tekhnologii-borby-s-dronami-v-obmen-na-dva-miga--1084405439.html

Киев согласился передать Варшаве технологии борьбы с дронами в обмен на два МиГа

Киев согласился передать Варшаве технологии борьбы с дронами в обмен на два МиГа - 10.11.2026 Украина.ру

Киев согласился передать Варшаве технологии борьбы с дронами в обмен на два МиГа

Украина дала принципиальное согласие на передачу Польше своих технологий борьбы с беспилотниками в обмен на поставку двух истребителей МиГ-29, сообщил находящийся с визитом в Киеве заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик

2026-11-10T20:53

2026-11-10T20:53

2026-11-10T20:53

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По словам польского чиновника, договоренность, которая была ключевым условием Варшавы для передачи советской авиатехники, уже близка к завершению — сторонам осталось согласовать лишь технические детали. Помимо этого обмена, во время встреч в Киеве стороны обсудили перспективы сотрудничества в создании совместных средств для перехвата баллистических ракет. В июне 2026 года Киев отказался передать свои технологии, из-за чего отправка истребителей была остановлена. На вооружении польской армии остается около 14 самолетов МиГ-29, которые должны исчерпать свой эксплуатационный ресурс до 2028 года, и передача части из них Украине в обмен на современные системы противодействия беспилотникам стала для Варшавы прагматичным решением проблемы устаревающего парка. Российская сторона неоднократно заявляла, что военная помощь Запада Киеву лишь отдаляет мирное урегулирование и фактически втягивает страны НАТО в боевые действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые транспортные средства с вооружением для Украины будут рассматриваться как законные военные цели. В Кремле также указывали, что "накачивание" Киева оружием со стороны западных стран не способствует успеху переговоров и приведет к негативным последствиям. Подробнее – в материале Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, киев, варшава, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, миг-29