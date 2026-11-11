https://ukraina.ru/20261111/minoborony-rf-nazvalo-chislo-sbitykh-nad-rossiey-za-sutki-bpla-1084406566.html

Минобороны РФ назвало число сбитых над Россией за сутки БПЛА

Минобороны РФ назвало число сбитых над Россией за сутки БПЛА - 11.11.2026 Украина.ру

Минобороны РФ назвало число сбитых над Россией за сутки БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 52 украинских беспилотника, за сутки — 207. Об этом Минобороны РФ вечером 10 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-11T01:33

2026-11-11T01:33

2026-11-11T01:33

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 9 ноября до 8:00 мск 10 ноября, над территориями Крыма, Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Смоленской областей и Краснодарского края были сбиты 155 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 207 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 464.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261110/mirnoe-uregulirovanie-protiv-yadernoy-voyny-chto-pokazal-pervyy-den-peregovorov-po-ukraine-1084404383.html

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