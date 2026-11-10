https://ukraina.ru/20261110/ne-reshit-za-24-chasa-poyavilis-pervye-itogi-peregovorov-v-abu-dabi---1084404687.html

"Не решить за 24 часа": появились первые итоги переговоров в Абу-Даби

"Не решить за 24 часа": появились первые итоги переговоров в Абу-Даби - 10.11.2026 Украина.ру

"Не решить за 24 часа": появились первые итоги переговоров в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних консультаций между делегациями РФ, Украины и США, заседания возобновятся завтра. Несмотря на то что стороны пока воздерживаются от громких политических заявлений, основным достижением встречи стало соглашение по гуманитарному направлению — делегации договорились о крупномасштабном обмене пленными

2026-11-10T20:23

2026-11-10T20:23

2026-11-10T20:27

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Согласно данным одного их украинских порталов, руководитель Офиса Зеленского Кирилл Буданов* провел отдельную встречу с представителями ФСБ РФ — Дмитрием Минаевым и Алексеем Комковым, участвовавшими в переговорах. По информации издания, обмен пленными планируется провести в самое ближайшее время. Зеленский, подводя итоги дня, назвал трехсторонние переговоры "конструктивными и довольно содержательными". Он сообщил, что стороны подробно обсудили архитектуру гарантий безопасности для Украины, а также затронули другие гуманитарные меры. Кроме того, по словам Зеленского, на повестке дня стоял вопрос о "необходимости деэскалационных шагов" для снижения напряженности на линии соприкосновения. Государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в Париже на полях встречи глав МИД стран "Группы семи", подчеркнул, что впереди еще много работы. "Очевидно, что впереди еще много работы. Это не то, что можно решить в течение ближайших 24 часов, ничего подобного", — отметил глава американской дипломатии. Параллельно с текущим раундом в ОАЭ Вашингтон прорабатывает площадку для диалога исторического уровня — встречи на высшем уровне с участием лидеров России, Америки и Китая, которую предлагается провести в рамках саммита АТЭС. Помимо проблемы урегулирования украинского конфликта, в число главных тем повестки дня будущей встречи войдет вопрос ограничения ядерных арсеналов. Российская сторона пока придерживается закрытого формата работы. Делегация России на трехсторонних переговорах в Абу-Даби воздержалась от заявлений для прессы во вторник. Официальная пресс-конференция, на которой будут подведены итоги прошедших консультаций, планируется на среду. Напомним, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским и украинская группа под руководством главы разведки Рустема Умерова провели первый день переговоров, который продлился около пяти часов, обсуждая на русском языке в том числе архитектуру безопасности на европейском континенте.*внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, марко рубио, владимир мединский, фсб, мид, атэс