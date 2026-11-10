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"Мы сохранимся": аналитик про запас прочности России и "ядерный обмен" с Европой

"Мы сохранимся": аналитик про запас прочности России и "ядерный обмен" с Европой - 10.11.2026 Украина.ру

"Мы сохранимся": аналитик про запас прочности России и "ядерный обмен" с Европой

Россия обладает стратегической глубиной, которой нет у Европы, — и именно это даёт ей запас прочности даже в случае ядерного обмена. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-11-10T20:31

2026-11-10T20:31

2026-11-10T20:31

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Отвечая на вопрос о том, почему гипотетическая ограниченная ядерная война с Европой считается меньшим злом, эксперт объяснил, что даёт России запас прочности.Колпашников не стал смягчать формулировки. "Конечно, нам будет больно в случае обмена ядерными ударами с Европой. Но мы сохранимся, потому что у нас есть стратегическая глубина. При этом Россия будет бить так, что им точно не понравится", — заявил он.Именно стратегическая глубина, по его словам, и позволяет России рассматривать даже ограниченную ядерную войну с Европой как меньшее зло по сравнению с затяжным конвенциональным противостоянием.В том же разговоре эксперт напомнил и о разнице потенциалов России и ЕС: "Европа – это полмиллиарда человек. Нас всего 150 миллионов". Именно поэтому, пояснил он, компенсировать численное превосходство противника можно только за счёт ядерного оружия, которого у Москвы гораздо больше."Тем более, у нас боеголовок свыше 4 тысяч, а у них на двоих около 500", — добавил Колпашников.В случае реального столкновения Россия будет бить так, что им "точно не понравится", предупредил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью: "Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине и вокруг нее — в материале "Ростислав Ищенко: Европа готовит свои войска, чтобы сохранить хотя бы кусочек Украины вне контроля России" на сайте Украина.ру.

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