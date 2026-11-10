https://ukraina.ru/20261110/mirnoe-uregulirovanie-protiv-yadernoy-voyny-chto-pokazal-pervyy-den-peregovorov-po-ukraine-1084404383.html

Мирное урегулирование против ядерной войны. Что показал первый день переговоров по Украине

Мирное урегулирование против ядерной войны. Что показал первый день переговоров по Украине - 10.11.2026 Украина.ру

Мирное урегулирование против ядерной войны. Что показал первый день переговоров по Украине

В Абу-Даби 10 ноября прошел первый день переговоров делегаций России, Украины и США по украинскому урегулированию. Встреча продолжалась четыре с половиной часа с учетом перерыва, при этом делегации Москвы и Киева общались на русском языке, сообщают источники на переговорах

2026-11-10T20:29

2026-11-10T20:29

2026-11-10T20:29

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Встреча продолжится 11 ноября. Как раньше сообщалось, одна из главных тем, которые обсуждаются сторонами, касается ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период.Также во время подготовки встречи американская сторона заявляла, что на повестке дня окажутся гарантии безопасности Украины, меры по деэскалации боевых действий, гуманитарные меры и дальнейшие шаги к миру.Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский, который раньше руководил российской переговорной группой на встречах в Стамбуле в 2022 и 2025 годах, а также в ходе контактов в Женеве. В состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба ВС России Михаил Галузин, заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.Украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Дипломатические вопросы уполномочены обсуждать глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*, его первый заместитель Сергей Кислица и глава фракции партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия. Военные вопросы курируют заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий и бывший начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.Американскую делегацию на переговорах возглавили спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа — Джаред Кушнер. Также на переговоры прибыл главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич.По информации западных СМИ, на встречу в ОАЭ отправились также советники по нацбезопасности ведущих стран Евросоюза — Франции, Германии и Британии. Отправку группы представителей ЕС в Абу-Даби для поддержки Украины подтвердила и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Но европейские представители не станут полноценными участниками переговоров, а трехсторонний формат пока не планировалось расширять, отметил перед началом встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.С другой стороны, США выступили за то, чтобы представители стран ЕС были допущены к переговорам. "Мы твердо убеждены, что на данном этапе, чтобы положить конец войне, Европе действительно необходимо присутствовать за столом переговоров", - заявил изданию Financial Times источник в американской делегации.Первый день трехсторонних переговоров России, США и Украины американская сторона оценила как продуктивный. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио. При этом он добавил, что сторонам предстоит проделать еще значительный объем работы по вопросам, связанным с Россией и Украиной.О содержании дискуссии, которая велась за столом переговоров в Абу-Даби, пока говорить рано. Тем более, стороны не делали официальных заявлений о проделанной работе. Однако уже сейчас можно выделить некоторые важные моменты, связанные с трехсторонними переговорами, рассказал в беседе с изданием Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.По его словам, первое, что бросается в глаза в связи с начавшейся встречей — ее секретность. В отличие от предыдущих раундов переговоров, общественность на этот раз не знала названия места, где они проходят."ОАЭ предоставляют транспорт, который куда-то увозит участников переговоров. Это сделано, чтобы исключить лишнее внимание прессы, говорит о том, что мы им доверяем", - рассказал политолог.Однако есть ощущение, что параллельная делегация, прибывшая из Европы, все-таки знает, где проводятся переговоры, так как они буквально за несколько минут до прибытия делегаций Украины и США на место провели консультации."Европа ведет себя здесь исключительно напористо, и благодаря такому поведению Украина находится в каком-то апофеозе собственной значимости. При этом Европа пытается договориться с американской делегацией, чтобы война продолжалась на их условиях", - поделился Суздальцев своими впечатлениями.По мнению политолога, примечательно то, что в первый день переговоров участники занимались не украинской, а надукраинской темой. Это вопросы, связанные с созданием новой системы региональной безопасности, которая даст Киеву гарантии, равнозначные пятой статье устава НАТО."Конечно, при этом необходимо дать какие-то гарантии и российской стороне. Но у России есть одна из целей специальной военной операции, связанная с недопущением вступления Украины в Североатлантический альянс, и это необходимо учитывать", - добавил Суздальцев.Политолог допустил, что как раз эта система сегодня обсуждалась в ходе переговоров. По его словам, здесь главное, что американская сторона наконец-то убедилась: Украина — это важно, но еще более важно не допустить третьей мировой войны."На это настраивал мир президент США Дональд Трамп. Не в том плане, что он к нам относится с симпатией. Он исходит из того, что Россия — это ядерное государство и вся эта европейская суета может закончиться тем, что в итоге не с кем будет разговаривать. С другой стороны, европейцы упорно не понимают этого, так как для них провал проекта Украина — это их провал", - рассказал Суздальцев.Таким образом, важным сдвигом в переговорной повестке стало понимание Вашингтоном, что военные вопросы неразрывно связаны с территориальными.Суздальцев ожидает, что главные вопросы будут обсуждаться 11 ноября. По его мнению, второй день переговоров чрезвычайно важен для российской делегации, потому что в рамках тех обсуждений, которые, как предполагается, окажутся на повестке дня, России могут быть предложены совершенно суррогатные конструкции."Например, про территории: "пока оставить под контролем России", "провести референдум через 10 или 20 лет". Это лишь для того, чтобы не признать наш суверенитет на этих территориях. Для нас это было бы катастрофичным, потому что если мы с разными ограничениями будем хозяйничать на наших исторических землях, как их назвал наш президент, то нам гарантированы бесконечные санкции", - предупредил политолог.Суздальцев также добавил, что в связи с возобновлением трехсторонних российско-американско-украинских переговоров появились различного рода версии о возможных решениях. Одна из них состоит в том, что американцы склоняются к обмену."Что за обмен? Якобы американцы готовы отдать Украину России, если Россия поможет разблокировать Ормузский пролив через взаимодействие с Ираном. Но в международных отношениях такие проекты не проходят, к тому же это бессмысленно, потому что американцам очень сложно отдать Украину, даже если бы они этого хотели", - сказал политолог.Вторая версия строилась вокруг предстоящей китайской встречи трех ядерных держав — США, России и Китая. По словам Суздальцева, в российском медийном пространстве развернулась дискуссия о том, можно ли считать эту встречу новой Ялтой."Убедились, что нельзя, но не исключено, что там могут быть введены какие-то ограничения. Например, не подключаться к конфликтам друг друга. Это не совсем раздел влияния, но нечто похожее", - отметил он.Главным итогом первого дня ноябрьских переговоров по украинскому урегулированию Суздальцев считает наличие диалога."Конечная цель пока еще не близка, она даже не просматривается. Конкретная цель этих переговоров — уточнить позиции сторон и постараться их сблизить. Это уже будет считаться успехом", - подытожил Андрей Суздальцев.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

https://ukraina.ru/20261108/peregovory-rossiya-ukraina-ssha-kak-budut-reshat-sudbu-kieva-1084354805.html

https://ukraina.ru/20261019/poslednie-usiliya-putina-po-spaseniyu-ukrainy-1083927223.html

https://ukraina.ru/20261109/greg-vayner-tramp-lishilsya-rychagov-davleniya-na-kiev-no-ssha-i-kitay-mogut-dat-garantii-ukraine-i-1084371295.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, сша, андрей суздальцев, дональд трамп, владимир мединский, ес, нато