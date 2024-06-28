Дебаты Трампа и Байдена доказали: тактика США в отношении Украины провальна - СМИ
11:21 28.06.2024 (обновлено: 12:53 28.06.2024)
© AP / Gerald Herbert
© AP / Gerald Herbert
Действующий президент Джо Байден и американское дипломатическое ведомство призывают Украину продолжать боевые действия без переговоров, стремясь компенсировать неудачи Киева большим количеством оружия. Такая тактика с учетом реалий обречена на провал, пишет историк из Института Гувера при Стэнфордском университете в издании The Daily Signal
"Они (Байден и его администрация - Ред.) призывают Киев добиваться критической непропорциональности с помощью превосходящего вооружения, включая нанесение ударов по стратегическим целям в России. (...) Америку, похоже, не волнует сопутствующий ущерб, нанесенный Украиной приграничным территориям", – утверждает автор.
Он подчеркивает, что еще до начала российской спецоперации никто на Западе и на Украине не считал возможным вернуть силой Крым и Донбасс Киеву.
С учетом реальной обстановки на фронте сегодня, единственным реальным способом избежать жертв должны быть переговоры - "урегулирование, каким бы непопулярным оно ни было", однако Байден выступает против, пишет эксперт.
Помимо The Daily Signal, американский телеканал CNBC утверждает, что после состоявшихся дебатов с Дональдом Трампом крупнейшие доноры Байдена бьют тревогу после его выступления.
Газета New York Post утверждает, что миллионы стали свидетелями конца политической карьеры действующего хозяина Белого дома. Newsweek свидетельствует о безоговорочной победе экс-президента, а телеканал NBC сообщает, что демократы совершили коллективное самоубийство, допустив Байдена к дебатам.
Напомним, в ходе дебатов Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте и пообещал быстро урегулировать конфликт в случае победы на ноябрьских выборах.
25 июня, 17:14Сдать Украину или бить по России. Грег Вайнер о том, что последует за мирным планом Трампа по УкраинеВ мирном плане по Украине, спродюсированном Дональдом Трампом, речь идет о "морковке" для Киева, которую он получит в случае выполнения определенных указаний. Вооружениями для ВСУ дело не закончится.