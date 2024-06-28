Патриарх африканской политики. В Россию приехал президент Республики Конго - 28.06.2024 Украина.ру
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Патриарх африканской политики. В Россию приехал президент Республики Конго
Патриарх африканской политики. В Россию приехал президент Республики Конго - 28.06.2024 Украина.ру
Патриарх африканской политики. В Россию приехал президент Республики Конго
Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который посетил Россию с официальным визитом, который продлится до 29 июня.
2024-06-28T14:14
2024-06-28T14:23
эксклюзив
россия
владимир путин
африка
запад
визит
переговоры
париж
москва
борис ельцин
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Согласно официальным источникам, в ходе этой встречи обсуждались перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также наиболее важные вопросы африканской и международной повестки.Лидер Республики Конго назвал отношения с Россией дружескими и солидарными. А Владимир Путин отметил, что Сассу-Нгессо сделал большой личный вклад в их развитие – подчеркнув, что конголезский лидер посещал страну еще во времена СССР, когда об этом визите писала "Правда".Как оказалось, сейчас ему даже подарили специально сделанную картину с выдержками из той давнишней советской газеты.Этот политик действительно считается одним из самых опытных государственных деятелей африканского континента. Дени Сассу-Нгессо боролся против западного колониализма еще в шестидесятые годы. Несмотря на то, что он сам в юности проходил во Франции военное обучение.Париж имел на Французское Конго большие планы. Эта страна, куда входили нынешняя Республика Конго и Габон, была не менее богатой, чем соседнее Бельгийское Конго (ныне – Демократическая Республика Конго). В ее недрах были обнаружены большие запасы нефти и газа, уран и золото, свинец, вольфрам, олово, медь, алмазы. Западные корпорации планировали приступить к их освоению, используя для этого безработных туземцев.Однако местное население стремилось к независимости, и французское правительство решило сделать этот процесс контролируемым. В 1960 году они предоставили Республике Конго формальную независимость, поставив во главе страны прозападного президента Фюльбера Юлу, католического аббата, ориентированного на Вашингтон и Париж.Юлу развернул репрессии против конголезских социалистов, развел коррупцию, попытался установить в стране режим однопартийного правления. В 1963 году против него восстало практически все местное население – от армии до профсоюзов. Аббата прогнали во Францию, которая не могла позволить себе вооруженную интервенцию в Конго после болезненных военных поражений в Алжире и Индокитае.Политическая деятельность Дени Сассу-Нгессо начиналась именно в те далекие времена. В 1968 году он стал членом правящего Национального совета революции, и вскоре вошел в число основателей Конголезской партии труда, которая поныне остается ведущей политической силой в Республике Конго.Генерал Сассу-Нгессо занимал пост министра обороны, а в 1979 году встал во главе государства. Его политика отличалась подчеркнутым прагматизмом. Руководство Республики Конго ориентировалось на Советский Союз, сохраняя социалистические взгляды. Но это не мешало Браззавилю успешно торговать с французами, которые потеряли доминирующее положение в стране и больше не представляли угрозы.Впрочем, так только казалось. После крушения СССР Париж немедленно активизировал попытки, направленные на то, чтобы втянуть бывшую колонию в свою зону влияния. В 1992 году президентом Республики Конго избрали Паскаля Лиссубу, который приступил к радикальным либеральным реформам. А западные правительство полностью поддерживали такую политику.Ее последствия привели государство в состояние глубокого кризиса – начало девяностых было в Браззавиле чрезвычайно тяжёлым. При этом потерявший популярность Лиссуба организовал собственные полувоенные отряды, которые атаковали социалистическую милицию.Такая политика привела в 1997 году к народному восстанию и гражданской войне. Дени Сассу-Нгессо сумел одержать в ней победу – несмотря на то, что Лиссуба приказал бомбить Браззавиль, используя для этого военные вертолеты.На стороне местных социалистов выступили их идейные единомышленники из Анголы, которые направили в Республику Конго свои войска. И Лиссуба, которого иногда называют "конголезским Ельциным", бежал в Париж.После возвращения к власти и стабилизации ситуации в стране президент Сассу-Нгессо и Конголезская партия труда продолжили сотрудничество с Москвой, которое продолжается по сей день.Действительно, Сассу-Нгессо особо отметил стойкость, которую демонстрирует на международной арене Российская Федерация, а официальный Браззавиль продолжает сотрудничать и торговать с Москвой, не обращая внимание на негативную реакцию Вашингтона.В 2022-2023 годах дипломаты Республики Конго не голосовали за антироссийские резолюции на Генеральной ассамблее ООН. Потому что это государство имеет свои исторические счеты с Западом и дорожит дружбой с Россией.Экономическое сотрудничество с Россией тоже растет, включая ключевые направления. Президент Республики Конго ранее подтвердил, что в течение своего визита в Москву он обсуждал участие "Лукойла" в конголезских нефтяных проектах – включая вопрос о получении лицензии на добычу нефти.Моральный эффект таких поездок тоже важен для самого перспективного континента планеты. Дени Сассу-Нгессо, патриарх африканской политики, объективно является ориентиром для нового поколения борцов с колониализмом – таких, как лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.Ведь его опыт, накопленный во главе Республики Конго, показывает, что внешнему давлению Запада можно успешно противостоять, поддерживая связи с испытанными временем союзниками.Ещё о действиях Москвы на Африканском континенте: В поисках новой деколонизации. Что Россия и Африка получат от сотрудничества друг с другом
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, владимир путин, африка, запад, визит, переговоры, париж, москва, борис ельцин, дмитрий песков, оон
Эксклюзив, Россия, Владимир Путин, Африка, Запад, визит, переговоры, Париж, Москва, Борис Ельцин, Дмитрий Песков, ООН

Патриарх африканской политики. В Россию приехал президент Республики Конго

14:14 28.06.2024 (обновлено: 14:23 28.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо
Президент Владимир Путин встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо
© POOL
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который посетил Россию с официальным визитом, который продлится до 29 июня.
Согласно официальным источникам, в ходе этой встречи обсуждались перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также наиболее важные вопросы африканской и международной повестки.
Лидер Республики Конго назвал отношения с Россией дружескими и солидарными. А Владимир Путин отметил, что Сассу-Нгессо сделал большой личный вклад в их развитие – подчеркнув, что конголезский лидер посещал страну еще во времена СССР, когда об этом визите писала "Правда".
Как оказалось, сейчас ему даже подарили специально сделанную картину с выдержками из той давнишней советской газеты.
"Я несколько раз бывал в вашей стране. И для меня честь находиться в этой стране. Господин президент, мы прибыли сюда, чтобы отметить 60-летие установления отношений между нашими странами, изучить возможности выхода на новый уровень и заложить основу для прочного сотрудничества на грядущие 60 лет", – отметил по этому поводу сам президент Республики Конго.
Этот политик действительно считается одним из самых опытных государственных деятелей африканского континента. Дени Сассу-Нгессо боролся против западного колониализма еще в шестидесятые годы. Несмотря на то, что он сам в юности проходил во Франции военное обучение.
Париж имел на Французское Конго большие планы. Эта страна, куда входили нынешняя Республика Конго и Габон, была не менее богатой, чем соседнее Бельгийское Конго (ныне – Демократическая Республика Конго). В ее недрах были обнаружены большие запасы нефти и газа, уран и золото, свинец, вольфрам, олово, медь, алмазы. Западные корпорации планировали приступить к их освоению, используя для этого безработных туземцев.
- РИА Новости, 1920, 26.06.2024
26 июня, 15:42
Социальный взрыв в Кении. Почему плохо быть союзником СШАВ течение последних дней Кению охватили антиправительственные протесты, в которых принимают участие десятки тысяч людей.
Однако местное население стремилось к независимости, и французское правительство решило сделать этот процесс контролируемым. В 1960 году они предоставили Республике Конго формальную независимость, поставив во главе страны прозападного президента Фюльбера Юлу, католического аббата, ориентированного на Вашингтон и Париж.
Юлу развернул репрессии против конголезских социалистов, развел коррупцию, попытался установить в стране режим однопартийного правления. В 1963 году против него восстало практически все местное население – от армии до профсоюзов. Аббата прогнали во Францию, которая не могла позволить себе вооруженную интервенцию в Конго после болезненных военных поражений в Алжире и Индокитае.
Политическая деятельность Дени Сассу-Нгессо начиналась именно в те далекие времена. В 1968 году он стал членом правящего Национального совета революции, и вскоре вошел в число основателей Конголезской партии труда, которая поныне остается ведущей политической силой в Республике Конго.
Генерал Сассу-Нгессо занимал пост министра обороны, а в 1979 году встал во главе государства. Его политика отличалась подчеркнутым прагматизмом. Руководство Республики Конго ориентировалось на Советский Союз, сохраняя социалистические взгляды. Но это не мешало Браззавилю успешно торговать с французами, которые потеряли доминирующее положение в стране и больше не представляли угрозы.
Впрочем, так только казалось. После крушения СССР Париж немедленно активизировал попытки, направленные на то, чтобы втянуть бывшую колонию в свою зону влияния. В 1992 году президентом Республики Конго избрали Паскаля Лиссубу, который приступил к радикальным либеральным реформам. А западные правительство полностью поддерживали такую политику.
железная дорога
19 июня, 16:12
Транспортные кресты на теле Африки. Как соединить Черный континент в единый рынокНа нынешнем Петербургском Международном экономическом форуме рассматривались различные экономические рычаги и возможности разных стран мира. Впрочем, форум так и назывался "Основа многополярного мира — формирование новых точек роста". Одной из таких точек роста, как нам кажется, могут стать логистические и транспортные пути Африки
Ее последствия привели государство в состояние глубокого кризиса – начало девяностых было в Браззавиле чрезвычайно тяжёлым. При этом потерявший популярность Лиссуба организовал собственные полувоенные отряды, которые атаковали социалистическую милицию.
Такая политика привела в 1997 году к народному восстанию и гражданской войне. Дени Сассу-Нгессо сумел одержать в ней победу – несмотря на то, что Лиссуба приказал бомбить Браззавиль, используя для этого военные вертолеты.
На стороне местных социалистов выступили их идейные единомышленники из Анголы, которые направили в Республику Конго свои войска. И Лиссуба, которого иногда называют "конголезским Ельциным", бежал в Париж.
После возвращения к власти и стабилизации ситуации в стране президент Сассу-Нгессо и Конголезская партия труда продолжили сотрудничество с Москвой, которое продолжается по сей день.

"Он старожил в политике, человек с потрясающим политическим видением, пониманием сущности происходящих процессов. Вы видели, какую оценку он дал усилиям России по борьбе с незаконными ограничениями в торговле, в экономике, с санкциями", – заявил Дмитрий Песков.

Действительно, Сассу-Нгессо особо отметил стойкость, которую демонстрирует на международной арене Российская Федерация, а официальный Браззавиль продолжает сотрудничать и торговать с Москвой, не обращая внимание на негативную реакцию Вашингтона.
В 2022-2023 годах дипломаты Республики Конго не голосовали за антироссийские резолюции на Генеральной ассамблее ООН. Потому что это государство имеет свои исторические счеты с Западом и дорожит дружбой с Россией.
Экономическое сотрудничество с Россией тоже растет, включая ключевые направления. Президент Республики Конго ранее подтвердил, что в течение своего визита в Москву он обсуждал участие "Лукойла" в конголезских нефтяных проектах – включая вопрос о получении лицензии на добычу нефти.
Моральный эффект таких поездок тоже важен для самого перспективного континента планеты. Дени Сассу-Нгессо, патриарх африканской политики, объективно является ориентиром для нового поколения борцов с колониализмом – таких, как лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.
Ведь его опыт, накопленный во главе Республики Конго, показывает, что внешнему давлению Запада можно успешно противостоять, поддерживая связи с испытанными временем союзниками.
Ещё о действиях Москвы на Африканском континенте: В поисках новой деколонизации. Что Россия и Африка получат от сотрудничества друг с другом
 
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