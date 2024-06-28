https://ukraina.ru/20240628/1055935267.html

Патриарх африканской политики. В Россию приехал президент Республики Конго

Патриарх африканской политики. В Россию приехал президент Республики Конго - 28.06.2024 Украина.ру

Патриарх африканской политики. В Россию приехал президент Республики Конго

Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который посетил Россию с официальным визитом, который продлится до 29 июня.

2024-06-28T14:14

2024-06-28T14:14

2024-06-28T14:23

эксклюзив

россия

владимир путин

африка

запад

визит

переговоры

париж

москва

борис ельцин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055936003_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_a4498fca0cd6ca7850f37d4e42a2ab67.jpg

Согласно официальным источникам, в ходе этой встречи обсуждались перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также наиболее важные вопросы африканской и международной повестки.Лидер Республики Конго назвал отношения с Россией дружескими и солидарными. А Владимир Путин отметил, что Сассу-Нгессо сделал большой личный вклад в их развитие – подчеркнув, что конголезский лидер посещал страну еще во времена СССР, когда об этом визите писала "Правда".Как оказалось, сейчас ему даже подарили специально сделанную картину с выдержками из той давнишней советской газеты.Этот политик действительно считается одним из самых опытных государственных деятелей африканского континента. Дени Сассу-Нгессо боролся против западного колониализма еще в шестидесятые годы. Несмотря на то, что он сам в юности проходил во Франции военное обучение.Париж имел на Французское Конго большие планы. Эта страна, куда входили нынешняя Республика Конго и Габон, была не менее богатой, чем соседнее Бельгийское Конго (ныне – Демократическая Республика Конго). В ее недрах были обнаружены большие запасы нефти и газа, уран и золото, свинец, вольфрам, олово, медь, алмазы. Западные корпорации планировали приступить к их освоению, используя для этого безработных туземцев.Однако местное население стремилось к независимости, и французское правительство решило сделать этот процесс контролируемым. В 1960 году они предоставили Республике Конго формальную независимость, поставив во главе страны прозападного президента Фюльбера Юлу, католического аббата, ориентированного на Вашингтон и Париж.Юлу развернул репрессии против конголезских социалистов, развел коррупцию, попытался установить в стране режим однопартийного правления. В 1963 году против него восстало практически все местное население – от армии до профсоюзов. Аббата прогнали во Францию, которая не могла позволить себе вооруженную интервенцию в Конго после болезненных военных поражений в Алжире и Индокитае.Политическая деятельность Дени Сассу-Нгессо начиналась именно в те далекие времена. В 1968 году он стал членом правящего Национального совета революции, и вскоре вошел в число основателей Конголезской партии труда, которая поныне остается ведущей политической силой в Республике Конго.Генерал Сассу-Нгессо занимал пост министра обороны, а в 1979 году встал во главе государства. Его политика отличалась подчеркнутым прагматизмом. Руководство Республики Конго ориентировалось на Советский Союз, сохраняя социалистические взгляды. Но это не мешало Браззавилю успешно торговать с французами, которые потеряли доминирующее положение в стране и больше не представляли угрозы.Впрочем, так только казалось. После крушения СССР Париж немедленно активизировал попытки, направленные на то, чтобы втянуть бывшую колонию в свою зону влияния. В 1992 году президентом Республики Конго избрали Паскаля Лиссубу, который приступил к радикальным либеральным реформам. А западные правительство полностью поддерживали такую политику.Ее последствия привели государство в состояние глубокого кризиса – начало девяностых было в Браззавиле чрезвычайно тяжёлым. При этом потерявший популярность Лиссуба организовал собственные полувоенные отряды, которые атаковали социалистическую милицию.Такая политика привела в 1997 году к народному восстанию и гражданской войне. Дени Сассу-Нгессо сумел одержать в ней победу – несмотря на то, что Лиссуба приказал бомбить Браззавиль, используя для этого военные вертолеты.На стороне местных социалистов выступили их идейные единомышленники из Анголы, которые направили в Республику Конго свои войска. И Лиссуба, которого иногда называют "конголезским Ельциным", бежал в Париж.После возвращения к власти и стабилизации ситуации в стране президент Сассу-Нгессо и Конголезская партия труда продолжили сотрудничество с Москвой, которое продолжается по сей день.Действительно, Сассу-Нгессо особо отметил стойкость, которую демонстрирует на международной арене Российская Федерация, а официальный Браззавиль продолжает сотрудничать и торговать с Москвой, не обращая внимание на негативную реакцию Вашингтона.В 2022-2023 годах дипломаты Республики Конго не голосовали за антироссийские резолюции на Генеральной ассамблее ООН. Потому что это государство имеет свои исторические счеты с Западом и дорожит дружбой с Россией.Экономическое сотрудничество с Россией тоже растет, включая ключевые направления. Президент Республики Конго ранее подтвердил, что в течение своего визита в Москву он обсуждал участие "Лукойла" в конголезских нефтяных проектах – включая вопрос о получении лицензии на добычу нефти.Моральный эффект таких поездок тоже важен для самого перспективного континента планеты. Дени Сассу-Нгессо, патриарх африканской политики, объективно является ориентиром для нового поколения борцов с колониализмом – таких, как лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.Ведь его опыт, накопленный во главе Республики Конго, показывает, что внешнему давлению Запада можно успешно противостоять, поддерживая связи с испытанными временем союзниками.Ещё о действиях Москвы на Африканском континенте: В поисках новой деколонизации. Что Россия и Африка получат от сотрудничества друг с другом

https://ukraina.ru/20240626/1055860096.html

https://ukraina.ru/20240619/1055730761.html

россия

африка

запад

париж

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, россия, владимир путин, африка, запад, визит, переговоры, париж, москва, борис ельцин, дмитрий песков, оон