В поисках новой деколонизации. Что Россия и Африка получат от сотрудничества друг с другом

В поисках новой деколонизации. Что Россия и Африка получат от сотрудничества друг с другом - 10.10.2023

В поисках новой деколонизации. Что Россия и Африка получат от сотрудничества друг с другом

Как требовали новые власти Нигера, 9 октября 2023 года начался вывод французских войск из этой страны. Франция была вынуждена определиться с точной датой начала процесса, она и определилась. Выводить будут во Францию или в Чад



Перед этим Франция отозвала своего посла в Нигере Сильвана Итте.Военный лагерь на авиабазе в Ниамее, столице Нигера, в котором находилось 1,5 тысяч французских солдат и офицеров, оставался одной из важных баз Франции в Африке. И его значение возросло после вынужденного вывода подразделений из Мали и Буркина-Фасо, которые тоже ультимативно этого потребовали, а французы ушли.Французский исходТочно не известно, останутся ли французские военные в зоне Сахеля (территория с запада но восток Африки, на границе пустыни и экваториальных земель), или в течение некоторого времени военный контингент в Чаде также будет сокращаться. Но Франция покидает-таки Африку. Западную — точно. По данным на начало августа 2023 года, кроме Нигера, на западе континента у Франции было 400 военнослужащих в Сенегале, 900 — в Кот-д`Ивуаре, 350 — в Габоне и еще 1,5 тысячи на востоке — в Джибути.Это действительно новый процесс. Когда в марте этого года президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Габон и там попрощался с Африкой, французские сенаторы отправили ему ставшее достоянием гласности письмо, в котором указали: "На смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка".В письме французских сенаторов с аптечной точностью указаны будущие соперники-конкуренты по влиянию на Африку и по контролю за ее ресурсами и возможностями в будущем мире. России, как видим, отведена главная — военная составляющая.След "музыкантов"Правда в этом утверждении, конечно, имеется. В первую очередь, потому что именно военный след российской ЧВК "Вагнер" все увидели, пытались поймать и зафиксировать практически за всеми переворотами последних пары-тройки лет во Французской Африке и не только – в Мали, Гвинее, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Буркина-Фасо, Нигере и Габоне. И везде в смене власти решающую роль играли местные военные.Габон вообще "отложился" от Франции 30 августа 2023 года, несмотря на то, что именно в его столице Либревиле Макрон и прощался с Французской Африкой. Надеясь, что уж Габон-то всегда останется по властью Парижа. Не получилось. Как раньше не получилось летом 2020 года в Мали — смену власти организовал командир спецбатальона Ассими Гоита, который сверг правительство президента Ибрагима Бубакара Кейты и окончательно пришел к власти спустя год, в 2021-м.В Буркина-Фасо 30 сентября 2022 года группа спецназа "Кобра" свергла президента Поль-Анри Сандаого Дамибу, его место занял бывший капитан вооруженных сил страны, командир "Кобры" Ибрагим Траоре.В Нигере 26 июля 2023 года сместил президента Мохамеда Базума с его поста командующий президентской гвардией Абурахман Чиани. А в Габоне 4 сентября сего года временным президентом стал глава переворота генерал Брис Олиги. СМИ и эксперты утверждают, что все эти военные так или иначе держали связь с российскими "музыкантами".При этом, когда отпал Нигер, в котором у Франции были самые большие активы, Париж осерчал и решил все переиграть взад силой. Франция рассчитывала на вмешательство стран из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), выразивших намерение вернуть к власти свергнутого Базума. Надежды не оправдались, члены ЭКОВАС ограничились громкими заявлениями и затихли.Генеральский тандемПочему так случилось, понять не трудно. В сентябре в Африку на смену ЧВК "Вагнер" отправилась российская военная делегация во главе с замминистра обороны Украины Юнус-Беком Евкуровым и, по информации французского France24, генералом Андреем Аверьяновым из Главного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России. Под их чутким руководством Мали, Буркина-Фасо и Нигер 16 сентября 2023 года подписали хартию о создании Альянса государств Сахеля — организации коллективной обороны, смысл которой заключается в оказании помощи друг другу в случае нападения то ли Франции, то ли ЭКОВАС. И неоколонизаторы со свитой тормознули.Кроме того, упомянутый французский телеканал France24 со ссылкой на своих экспертов уже отметил, что Россия в Африке переходит на совсем другой уровень сотрудничества – с полуофициального сотрудничества на официальную государственную поддержку того, что ей на Черном континенте нужно. Это переход от полуподпольных операций и связей "Вагнера" к более открытым отношениям с действующими африканскими режимами.Французы из France24 видят в тандеме Евкуров – Аверьянов залог успеха. Потому что оба генерала – профессионалы, каждый в своей области. Джефф Хоун, специалист по России и внешний консультант американского центра геополитических исследований New Lines Institute, сказал журналистам: если Евкуров – военный дипломат и проницательный политик, то "Аверьянов — мастер тайных операций, заслуженный ветеран Афганистана и Чечни, а также принимал активное участие в Молдове и Крыму. Как и все российские спецназовцы, он обучен проявлять инициативу, действовать в отрыве от приказов начальства и устанавливать связи с местными союзниками".В то же время приход генералов – это уход от "вагнеровской" вольницы времен погибшего главы ЧВК Евгения Пригожина для выполнения задач государства. Райли Модер, специалист по Африке, изучающий роль "Вагнера" на континенте в том же New Lines Institute, напомнил: "Пригожина видели в этом регионе до того, как его самолет разбился, и этот регион ищет поддержки. Таким образом, Москва хочет заверить их, что она по-​прежнему привержена этому региону".Но тот же эксперт Хоун сказал о новом генеральском тандеме: "Они оба надежные, преданные солдаты, которые не относятся к тому типу личностей, от которых можно было бы ожидать "бунтарства". И его дополняет некто Иван Клишч, специалист по внешней политике России в Международном центре обороны и безопасности в Эстонии, который говорит: "Лояльность сейчас является очень мощным преимуществом в путинской системе".Суверенитет и экономика -- главныеОднако практически параллельно всем этим африканским страстям 27—28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге прошел второй саммит Россия — Африка: переговоры высокого уровня с участием представителей делегаций африканских стран и России. Прибыло, как известно, 45 делегаций из всех 54 стран Черного континента.На этом мероприятии, на торжественном приеме в честь участников саммита президент России Владимир Путин и огласил новую стратегию отношений России к африканским странам: "В свое время Советский Союз оказал народам Африки поддержку в борьбе против колониализма, расизма и апартеида, в становлении государственности, укреплении и защите независимости, помог африканским странам заложить основы национальных экономик. Строились значимые объекты инфраструктуры, энергетики, промышленности и сельского хозяйства, создавались больницы и школы, предоставлялось содействие в формировании и оснащении боеспособных вооруженных сил. Сотни тысяч африканцев окончили наши вузы... Россия будет продолжать и приумножать эти добрые традиции".Другими словами, как некогда СССР, так и Россия предлагает четыре принципа сотрудничества: а) борьба с неоколониализмом во всех его видах; б) укрепление суверенитетов; в) равноправное и справедливое экономическое сотрудничество по всем направлениям; г) обеспечение безопасности что России, что африканских стран.Военное сотрудничество занимает только малую долю в сотрудничестве. Россия собирается не воевать в Африке, а строить, учить, лечить, добывать полезные ископаемые, перерабатывать их, укреплять транспортную инфраструктуру, логистику, энергетику и так далее и тому подобное.По итогам саммита Россия – Африка был принят План действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы. Это 181 пункт о предложенном сотрудничестве, и среди них проблеме безопасности, предполагающей военные контакты и проекты, отведено всего 12 (двенадцать!) позиций.Агентство ТАСС собрало, проанализировало и обнародовало о привлекательных проектах, которые могут заинтересовать российский бизнес в Африке. Это увлекательное и занимательное чтиво на любой предпринимательский вкус. Вот только разделы материала: "зеленая" энергетика и низкоуглеродная экономика; дороги, промышленное производство и добыча металлов; разработка IT-решений для африканских регионов и не только; технологии для "зеленых" проектов; концентрация университетов и финтех.Очень характерен в этом плане визит в Россию в сентябре текущего года Салве Киира, человека в шикарной черной шляпе, президента Южного Судана — молодой африканской страны, возникшей только в 2011 году.Южный Судан – зеркало деколонизацииИгорь Герасимов, африканист, профессор кафедры истории Ближнего Востока Санкт-Петербургского госуниверситета рассказал изданию "Взгляд" о возможном сотрудничестве России и Южного Судана: "Южный Судан для России может стать поставщиком ряда экзотических фруктов и овощей. Кроме того, страна богата различными видами достаточно ценных пород дерева…Это, конечно же, возможное сотрудничество в геологической сфере. В Южном Судане обилие полезных ископаемых – железная руда, цинк, вольфрам, слюда, золото. Особенно богаты залежи в районе Бахр-эль-Газаль. Российские специалисты, компании могли бы работать в сфере геологоразведки и совместного освоения месторождений. Отдельно стоит отметить обилие нефти в стране, причем сейчас далеко не все нефтяные месторождения открыты. Безусловно, Россия могла бы помочь Южному Судану построить современные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие мощности. Также у страны слабая инфраструктура для транзита углеводородов, которые идут на север Африки. Тут тоже ясно видны широкие поля для расширения сотрудничества Москвы и Джубы".Другими словами, работы -- непочатый край: помощь в прокладке маршрутов для соединения с портами на Красном море, развитие транспорта, в частности, авиации, сельского хозяйства и обеспечения продовольствием.И так – практически в каждой африканской стране, куда Россия может прийти как равноправный партнер, а не неоколонизатор.Причем разница между СССР и Россией в том, что СССР зачастую давал Африке "рыбу" – безвозмездную помощь, которая увы, канула в никуда. А вот от России африканские страны уже просят "удочку" – возможности на равных сотрудничать и самостоятельно развиваться. И Россия может это дать. В идеале, конечно.P.S. Еще одно издание, газета "Коммерсантъ", ранее рассказывало о крупнейших российских проектах в Африке:– с 1993 года Россия в лице компании АЛРОСА сотрудничает с Анголой в сфере добычи алмазов и гидроэнергетики. Компании принадлежат 41% акций горнорудного общества "Катока" и 55% в уставном капитале АО "Гидрошикапа", которое в 2008 году запустило ГЭС в провинции Лунда Сул. В 2013 году дочерними структурами АЛРОСА и британской компании Botswana Diamonds Plc. было создано предприятие Sunland Minerals Pty Ltd. для разведки перспективных площадей в Ботсване. Компания также ведет работу по определению ресурсного потенциала Зимбабве;– ЛУКОЙЛ является участником трех добывающих проектов в Египте — Мелейя (доля 24%), WEEM (50%) и WEEM Extension (50%). В 2014 году компания вошла в морские глубоководные проекты на блоках Тано на шельфе Ганы и OML-140 на шельфе Нигерии. В 2015 году компания стала участником проекта по разработке участка Этинде в акватории Камеруна (доля 30%), а в июне 2019 года заявила о покупке 25% в проекте Marine XII в Республике Конго у структуры британской New Age за 800 млн долл;– В 2015 году Россия и Египет подписали соглашение о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации первой египетской АЭС "Эль-Дабаа". Реализация проекта обойдется в 30 млрд долл, 85% стоимости будет профинансировано за счет кредита РФ. "Росатом" осуществит поставку ядерного топлива на весь жизненный цикл станции, обучит персонал и окажет поддержку в эксплуатации АЭС в первые десять лет работы. В 2017 году "Росатом" подписал соглашение с Нигерией о строительстве атомного реактора;– В 2008 году между Россией и Анголой был заключен контракт на создание и запуск первого спутника вещания AngoSat 1. Исполнителем стала РКК "Энергия". В 2011 году российские банки предоставили Анголе кредиты на сумму 278,46 млн долл, при этом весь контракт стоил Анголе 327,6 млн. долл. Пуск состоялся с Байконура 26 декабря 2017 года, но на следующий день с AngoSat 1 перестала поступать информация из-за сбоя в системе электроснабжения. В 2018 году РРК "Энергия" приступила к постройке нового аппарата AngoSat 2, на создание которого российская сторона потратит около 130 млн долл;– В 2017 году "Роснефть" приобрела у итальянской компании Eni 30% проекта по разработке месторождения Зор у берегов Египта за 1,125 млрд долл. Запасы оцениваются в 800 млрд куб. м и сравнимы с ресурсами двух крупнейших морских месторождений в Израиле;– Группа компаний "Ренова" в ЮАР владеет долей в компании United Manganese of Kalahari по добыче марганцевой руды, там "Ренове" принадлежит 49%.

