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Тема России и украинского конфликта была ключевой: итоги первых дебатов в США в рецензиях экспертов

Тема России и украинского конфликта была ключевой: итоги первых дебатов в США в рецензиях экспертов - 28.06.2024 Украина.ру

Тема России и украинского конфликта была ключевой: итоги первых дебатов в США в рецензиях экспертов

В ночь с четверга 27 июня на пятницу, 28 июня, в США прошли дебаты двух американских президентов, бывшего - Трампа и нынешнего - Байдена, которые претендуют во второй раз возглавить страну и снова сделать Америку великой.

2024-06-28T13:18

2024-06-28T13:18

2024-06-28T14:51

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По итогам словесный спарринг выиграл Дональд Трамп. Состояние Джо Байдена вызвало обеспокоенность в рядах Демпартии. Уже сегодня многие заговорили о замене "игрока". Однако сам Байден своим выступлением доволен. Трамп обвинял своего соперника в слабости на международной арене, доведения ситуации до третьей мировой войны, чрезмерных расходах на войну на Украине. В свою очередь Байден сосредоточился на внутренних делах США и обвинил Трампа в доведения экономики до плачевного состояния, а также подчеркнул, что во время его каденции ни один американский солдат не участвовал в войне. Какой получилась дискуссия и что ждать Америке и миру от следующего президента США – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Малек ДудаковНочь, когда Трамп победил на выборах. Примерно так можно оценить итоги сумбурных дебатов на канале CNN. Никто не ожидал сегодня ораторских чудес от Байдена. Но он всё равно умудрился “побить ожидания” - с хриплым голосом из-за простуды и постоянной потерей нити разговора. Самый критичный момент для Байдена произошёл в начале дебатов, когда он поплыл при ответе на вопрос и ляпнул, что победил Medicare вместо ковида. Ну а Трамп тут же воспользовался моментом, чтобы согласиться. Да, Байден действительно разгромил систему медстрахования. Не менее странными были утверждения Байдена, что за период его президентства не погиб ни один американский солдат. Хотя во время бегства из Афганистана были убиты 13 морпехов. Не говоря уже про потери американских “отставников” на Украине. Ну а Трамп тут же призвал уволить всех горе-аппаратчиков в Пентагоне, ответственных за нынешние провалы США по всему миру. Были и другие оговорки. Байден ляпнул о большом количестве живущих в США “триллионеров” - имея в виду миллиардеров. И заявил, что при нём были созданы 15 тысяч, а не миллионов, рабочих мест. В судебном контексте Байден обозвал Трампа уголовником, лузером и сравнил его с “бездомным котом” по аморальности, ну а тот пообещал "красиво" отомстить демократам в случае победы. Демократы же в панике после провальных дебатов. Вновь пошли разговоры об экстренной замене Байдена на другого кандидата. Впрочем, времени на это уже не осталось. С таким не приходящим в сознание Байденом им и остаётся идти на выборы, надеясь хоть как-то избежать разгрома.Политолог Илья УховДебаты Трамп-Байден: сумерки сверхдержавы.Завершившиеся в Штатах первые публичные дебаты довольно характерно показали всю степень хаотизации и сегментации политического пространства в Вашингтоне, а также доминирование в повестке бессмысленного набора штампов и мифов. Если говорить о собственно единственно интересующей нас в заокеанском паноптикуме теме украинского конфликта, то все аргумента по факту сводились в тыкание пальцем в друг друга с воплем "Ты агент Путина!". "Нет ты агент Путина!". У нас разного рода либеральные комментаторы любят говорить о том, что мол у нас в публичном дискурсе все крутится вокруг американской повестки (что конечно же ложь). Про этом понятно, что не замечать и игнорировать политический процесс в США невозможно, слишком большая роль у Pax Americana в международных делах. Но теперь мы видим отзеркаленную ситуацию, про которой в самих США обсуждение дел на российском треке стало уже мейнстримом, включая и важнейшие медийное политическое событие - президентские дебаты. Комментаторы отмечают беспрецедентный момент - в ходе дебатов вообще не было темы Китая. Хотя именно Китай по заявлениям как республиканцев, так и демократов именно он представляет долгосрочную экзистенциальную угрозу для доминирования США. Так вот темы Китая не было - а тема России и украинского конфликта была ключевой. Мы наблюдаем натурально сумерки когда-то единственной сверхдержавы, олицетворением чего является полное игнорирование реальной внутренней повестки (вновь педалировались темы абортов и опиоидного кризиса), и концентрация на внешнем треке. Причем всем понятно, что в вопросах давления на Россию предел уже практически достигнут, дальше только прямое военное столкновение.Украинский политик Виктор АндрусивПо быстрым следам дебатов в США1. Трамп подтвердил, что требования Путина неприемлемы. Следовательно, его желание закончить войну не будет реализовываться за счет наших интересов.2. Байден доказал, что он находится в не очень адекватном состоянии. Продемократические СМИ уже в панике призывают сменить кандидата от демократов. Если новым кандидатом станет Мишель Обама – это серьезно изменит расписание на выборах и шансы Трампа на победу.Общественный деятель Татьяна ПопСкажу честно, друзья, от схватки двух американских старцев я ждала большего. Старина Джо, а точнее его врачи, просто молодцы и накачали дедулю так, что тот два часа простоял на ногах и даже ухитрился более-менее отвечать в тему, хоть и не без зависаний. Наш "агент" Дональд мог бы зажечь поярче, но в основном просто повторял то, что уже не раз говорил: что закончит конфликт на Украине, решит проблему нелегальной миграции, заставит Китай уважать Америку и т.д. Американцам, наверное, было интересно припомнить, сколько их денег Зеленский вытряс из Белого дома, но будем честны – совершенно не факт, что при Трампе политика Вашингтона по Украине могла бы поменяться. Как говорится, наших там нет, так что за дальнейшей гонкой (возможно, на лафетах) я собираюсь следить с попкорном. Правда, западные СМИ пишут, что демократы от выступления Байдена в "агрессивной панике" и подумывают сменить старого коня на переправе. Но по их партийным правилам на этом этапе кампании, по сути, для этого нужно, чтобы сам Джо отказался баллотироваться. Для этого деду как минимум нужно прийти в сознание и оценить свое реальное состояние, что маловероятно. В общем, продолжаем болеть за обе стороны, но за "терминатора на перфокартах" чуть-чуть больше. Еще 4 года под управлением маразматика "мир, основанный на правилах" может и не вынести.Философ Александр ДугинТрамп в сравнении с Байденом выглядит на порядок более вменяемым. Это признали даже его яростные противники. Показательно, что демократы на сей раз не стали заливать медиа пространство победными реляциями о сокрушительной победе Джо над презренным маргинальным фашистом. Джо отправился назад в больницу, а демократы сейчас будут что-то решать. По сути, Трамп в этих дебатах выиграл выборы до их начала. Ничего другого, чем сейчас, сонный Джо, которого мы на глазах теряем, предложить 10 сентября в новых дебатах не сможет. Если вообще дотянет. Это ясно всем. Серьезный удар Трамп нанес по киевской нацистской хунте. Он прямо назвал Зеленского вором и мошенником, и подтвердил, что Украина уже проиграла, и что русские ее вот-вот захватят. Вот каково это слышать в Киеве от лица кандидата в президенты США, на голову разбившего умирающего противника в дебатах? Трампа остается поместить на террористический сайт "миротворец" и начать писать песни на мове, что Трамп цэ агiнт Мордора. Сейчас решающий момент в войне. Очень важно проанализировать дальнейшее развитие предвыборной кампании в США. Теперь можно ожидать всего, чего угодно.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакДебаты. Первый раунд. Главное. По оценкам зрителей, провозимых CNN счёт 67 на 33 в пользу Трампа. У Республиканцев все разрешилось. Трамп безоговорочно упрочил свои позиции в разных партийных секторах. Конкуренты замолчат, и вынуждены будут ВСЕ работать на победу Трампа. А это означает, что следующие пять месяцев не будет публичных противоречий и конфликтов. У Демократов полный шок и раздрай, непонимание и страх. Байден плохо выступил, но не хочет уходить. Он все ещё пользуется авторитетом в партии, а других однозначных и очень ярких вариантов пока тоже нет. До съезда Демов ждут серьёзные колебания и внутренние разборки, а это негативно скажется на ходе кампании. Вывод. 1. Совсем не факт, что пара претендентов будет именно такая. 2. Китай и Россия скорее готовы видеть Байдена на второй срок. 3. Европа должна готовиться к очень непростым решением в случае победы Трампа. 4. Выборы не будут спокойными и результат (любой) будет оспариваться, вплоть до уличного противостояния….Такого не было почти 40 лет. Невероятные тенденции в президентской гонке в США

https://ukraina.ru/20240628/1055928463.html

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