https://ukraina.ru/20240626/1055860096.html

Социальный взрыв в Кении. Почему плохо быть союзником США

Социальный взрыв в Кении. Почему плохо быть союзником США - 26.06.2024 Украина.ру

Социальный взрыв в Кении. Почему плохо быть союзником США

В течение последних дней Кению охватили антиправительственные протесты, в которых принимают участие десятки тысяч людей.

2024-06-26T15:42

2024-06-26T15:42

2024-06-26T15:42

африка

эксклюзив

украина

сша

запад

барак обама (старший)

джо байден

хлеб

владимир зеленский

вашингтон

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Недовольные кенийцы организовали в столичном городе Найроби массовые уличные демонстрации, а затем ворвались в здание местного парламента, где произошли жестокие столкновения.Здание парламента загорелось в результате использования дымовых шашек. Депутатам пришлось спасаться бегством от толпы разгневанных соотечественников, а родственников президента Уильяма Руто эвакуировали из его официальной резиденции на вертолетах.Причиной этих выступлений стали антисоциальные реформы кенийской власти, которая чересчур увлеклась грабежом собственного народа.Правительство этой страны, которая долгое время считается на Западе образцовой африканской демократией, решило добиться сокращения бюджетного дефицита за счет введения новых налогов для населения.Первоначальный проект реформы предусматривал дополнительное налогообложение для основных продуктов питания, включая хлебобулочные изделия, растительное масло и сахар.Судя по всему, кенийские власти действовали в духе Сеньора Помидора из сказки Джанни Родари. Они собрались повысить налоги практически на все основные товары, кроме солнца и воздуха.В частности, было решено поднять налоги на предметы гигиены, которые в основном завозятся в Кению из-за границы.А учитывая бедность местного населения, подобные действия с неизбежностью вызвали в обществе волну гнева, потому что кенийцы почувствовали себя одновременно ограбленными и униженными."Есть некоторые вещи, которые трудно понять – например, как можно вводить 16-процентный налог на хлеб? Как можно облагать налогом гигиенические прокладки?", – рассказал об этом иностранным журналистам участник протестов в Найроби Деррик Мвату.Испугавшись размаха происходящих событий, власти пообещали, что некоторые налоги отменят, а президент Руто заявил о готовности вступить с протестующими в диалог. Однако, в то же время, он ввел в стране режим чрезвычайного положения. В Найроби начали глушить интернет, местные информационные агентства пожаловались на давление со стороны власти, а против демонстрантов бросили армию и полицию.Согласно многочисленным свидетельствам, в участников демонстраций на улицах Найроби стреляли боевыми патронами – в результате чего, по данным Ассоциации медиков Кении, погибли тринадцать человек.Кроме того, полицейские активно применяют слезоточивый газ, от которого пострадала журналистка Аума Обама – сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы, дочь его отца от первой жены.Аума сообщила о том, что полицейские применили спецсредства против совершенно безоружных людей. А это ставит в неудобное положение американские власти, потому что они полностью поддерживают действия кенийского руководства – включая повышение налогов и силовой разгон демонстраций.Массовые протесты в Кении очень символично совпали с заявлением Белого Дома, который предоставил африканской стране статус главного союзника США вне НАТО. Однако эта сомнительная привилегия не только не обрадовала, а, скорее, дополнительно разозлила кенийцев.Особый статус, которым наделили Кению США, был предоставлен в рамках военно-полицейской операции на Гаити, где американцы недавно задействовали сотни кенийских полицейских. 23 мая президент Уильям Руто встречался по этому поводу с президентом Джо Байденом, который дал в его честь специальный ужин.Формально кенийские полицейские направлены на Гаити для спецоперации, направленной на борьбу с преступностью. Однако в реальности Вашингтон использует прибывших из Африки силовиков, чтобы контролировать с их помощью центральноамериканскую страну, расположенную неподалеку от берегов Кубы.Кенийская оппозиция уже оспорила решение об отправке полицейского контингента на Гаити в судебном порядке. Многие кенийцы считают такие действия преступным вмешательством в дела чужой страны. Тем более, что в Найроби знают: стабилизации ситуации на Гаити, прежде всего, мешают сами американцы, которые всегда поддерживали самых одиозных гаитянских диктаторов и незаконно отстраняли от власти адекватных политиков.Но главное – предоставленный Кении статус главного союзника США вне НАТО никак не улучшит благосостояние африканцев.Более того, тесное сотрудничество с Белым домом явно придало уверенности местному правительству, когда оно готовило свои драконовские налоги. Кенийские власти опирались на поддержку Запада, который был готов поддерживать их во всем. Однако они недооценили свой собственный народ, который вышел на улицы, чтобы протестовать против грабежа.Теперь кенийские либералы пытаются назначить виновников социального взрыва.Пресс-секретарь правительства Кении Исаак Мваура уже заявил, что за демонстрациями против политики Уильяма Руто якобы стоят некие иностранные государства. Более того, он косвенно обвинил в поддержке протестов Россию – напомнив о том, что кенийский президент недавно общался с Зеленским на так называемом "мирном саммите" в Швейцарии. С намеком на то, что это могло привести к какому-то ответу от Москвы.Однако протесты против налоговой реформы вспыхнули даже в городе Элдорет – центре племени календжин, к которому относится сам Руто. Никакие внешние подрывные действия тут, конечно же, не причем.Неолиберальные кенийские политики, привыкшие ходить в любимцах у коллективного Запада, сами создали эту ситуацию, попытавшись снять со своих соотечественников последнюю рубашку.А обвинения в подрывной работе Москвы вообще звучат для кенийцев иронично, потому что они помнят свою собственную историю.Первый премьер и президент Кении, отец-основатель этой страны Джомо Кениата в течение двух лет проходил обучение в СССР – в качестве студента Коммунистического университета трудящихся Востока имени И. В. Сталина. А впоследствии возглавил успешное восстание против британских колонизаторов.Москва всегда рассматривалась африканцами как исторический союзник в борьбе за освобождение от западного империализма. Сейчас, когда африканские страны к югу от Сахары избавляются от американских и французских военных баз, выбирая сотрудничество с Россией, это побуждает их соседей протестовать против неравноправных и невыгодных отношений, которые навязывает им Вашингтон.И это объективный процесс, который не нуждается в стороннем вмешательстве.Ещё о происходящем на Африканском континенте: Коридор по африканскому СССР. Мировая логистика уходит из-под Запада

https://ukraina.ru/20240619/1055730761.html

https://ukraina.ru/20240610/1055575649.html

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Сергей Котвицкий

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Сергей Котвицкий

африка, эксклюзив, украина, сша, запад, барак обама (старший), джо байден, хлеб, владимир зеленский, вашингтон, нато