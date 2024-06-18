https://ukraina.ru/20240618/1055708038.html

Коридор по африканскому СССР. Мировая логистика уходит из-под Запада

Коридор по африканскому СССР. Мировая логистика уходит из-под Запада - 18.06.2024 Украина.ру

Коридор по африканскому СССР. Мировая логистика уходит из-под Запада

Хорошие аббревиатуры, оказывается, не исчезают насовсем. И после распада в 1991 году СССР в Евразии свой такой же рискует образоваться в Африке.

2024-06-18T14:54

2024-06-18T14:54

2024-06-18T15:51

африка

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эммануэль макрон

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На стыке пустыни Сахары и экваториальной Африки, в саванне, где безжизненные пески еще не перешли в чрезмерно переполненные живностью джунгли, и может развиваться вполне умеренная во всех отношениях жизнь.В Африке эта территория называется Сахель. От Атлантического океана до Красного моря в районе Африканского Рога, с запада на восток он включает в себя части северного Сенегала, южную часть Мавритании, центральную часть Мали, северную часть Буркина-Фасо, крайний юг Алжира, юг Нигера, крайний север Нигерии, Камерун и Центральноафриканскую Республику (ЦАР), центральный Чад, центральный и южный Судан, крайний север Южного Судана, Эритрею и крайний север Эфиопии.В соцсетях уже давно гуляет такое описание жизни в этом регионе: "2074 год. Сахель застроен российскими АЭС, которые получают уран из африканских же месторождений.Эти АЭС питают высокоскоростные железные дороги, по которым на скорости 500 км/ч грузы транспортируются из Эритреи в Сенегал, сокращая путь вокруг Африки с нескольких недель (морем) до 14 часов. А рядом проложена 8-полосная высокоскоростная автомагистраль, по которой беспилотные грузовики тащат целые автопоезда в обоих направлениях… Грузовики — электрические, а потому нет выхлопа, зато есть спрос на энергию с АЭС… Все это имеет удобный выход сразу на два океана. …Африка превосходит по экономическому потенциалу даже США. И все это контролируется Россией и Китаем…"Следовательно, раз известны лидеры, то и африканский уже в шутку называют СССР – Союз сахельских суверенных республик, которые окончательно освободились от прежней колониальной и современной модернизированной неоколониальной зависимости от прежних метрополий.Согласитесь, та еще картинка. Но она только на первый взгляд кажется фантастической, ибо, по мнению многих, полностью соответствует образу будущего, которое будет принадлежать не только тем, у кого есть ресурсы, но и тем, кто контролирует логистическую инфраструктуру. То есть тем, кто сможет быстро, вовремя и в нужные пункты эти ресурсы доставлять и получать ощутимую выгоду.Вот потому-то в мире и заговорили, что президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин прорубают, то есть собираются построить комплексный и многоотраслевой, автомобильно-железнодорожный транспортный коридор от Красного и Аравийского морей Индийского океана до Атлантического на побережье Сенегала.И главное геополитическое достоинство этого транспортного коридора очевидно уже сейчас — новый коридор не будет подконтролен традиционным и алчно-агрессивным монополистам-англосаксам, которые сегодня так или иначе распоряжаются основными транспортными артериями на обоих полушариях. То есть ни Великобритании, ни США, ни Франции.И очень важно, что Путин и Си уже в разное время и в разных местах озвучили, что затевают изменения, которых не было сотню лет. А в колониально подневольной Африке так вообще не было никогда. И выше описан один из оптимистичных сценариев.Новый транспортный коридор на западе откроет морской путь грузам из стран Евразии прямо в Латинскую Америку. А на востоке он соединится естественным путем с китайской логистической инфраструктурой "Один пояс — один путь" (ОПОП), который несет товаропотоки из Китая, который уже является "фабрикой мира", и с международным транспортным коридором (МТК) "Север — Юг", соединяющим Россию с Индией, Ираном и всеми нанизанными на него соседними странами (всего таких 11 стран).И, конечно же, нужно вспомнить, что в первых числах января 2024 года премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед подписал, как его уже назвали, "историческое соглашение" с президентом Республики Сомалиленд, которое разрешает Аддис-Абебе свободный доступ к Аравийскому морю в Аденском заливе. Нейтрализуя, например, Баб-эль-Мандебский пролив, всегда готовый превратиться в пробку на пути товаров.И это означает полноценный выход Эфиопии на западе — в сторону стран Сахеля и будущего Сахельского коридора, а на востоке — к берегу Индийского океана.И если Сомалиленд — это часть Сомали, решившая в 1991 году стать независимым государством, но непризнанная в этом качестве ни одной страной мира, то Эфиопия не только лидер Африканского Союза, но и дружественное России и Китаю государство, которое только что принято в состав БРИКС.Означает это только одно: огромные территории мира, веками находившиеся в колониальной зависимости в Африке, Азии и Латинской Америке, на которых живут две трети, а то и три четверти населения земли, чисто теоретически могут быть связаны в единый поистине глобальный рынок, неподвластный и неподконтрольный "золотому миллиарду" коллективного Запада.Для этого нужно всего лишь освободиться от политических и экономических щупалец неоколониализма или хотя бы ослабить их на своей шее, ощутив кошельком и бюджетом преимущества подлинного суверенитета. Как, например, происходит в республиках Сахеля, которые еще совсем недавно называли Французской Африкой. И в первую очередь именно от Франции освобождаются страны Сахеля.За последние полтора-два года произошли антифранцузские перевороты в Мали и Гвинее (в 2021 году), в Буркина-Фасо (2012) и 26 июля 2023 года в Нигере свергли профранцузского президента Мохамеда Базума, 30 августа того же года — в Габоне отправили на покой Али Бонго Ондимбу. В итоге в четырех государствах — Чаде, Нигере, Мали и Буркина-Фасо — в ходе переворотов последних лет установились дружественные России режимы. Оттуда были выведены войска западных стран, прежде всего Франции и США.А чтобы понять цену освобождения, нужно просто научиться считать и видеть выгоду от подсчетов: после изгнания французов из Нигера новое тамошнее правительство там подняло цены на экспорт урана в 250 раз — с 0,8 евро до 200 евро за килограмм урана. Как говорится, почувствуйте разницу. А ведь вся французская атомная энергетика жила и с прибылью работала на дешевом нигерийском уране.Есть от чего сжимать от злости кулаки в карманах президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Равно как, недавно CNN сообщило, что для США в Африке настали критический момент, ибо "влияние России распространяется по всему континенту".И в этом есть своя сермяжная правда — многие изменения в Африке проходят не без посильной помощи России, для чего в Африке раньше работала ЧВК "Вагнер", а сейчас работает так называемый Африканский корпус, который с прошлого лета связывают с именем генерала армии Сергея Суровикина. Но это участие России в делах Африки, ясное дело, отдельный разговор.Сегодня в Эритрее и Судане, например, планируется строить военно-морские базы России, а Нигер буквально призывает Россию защитить его от Запада и разместить у себя сухопутную российскую базу. Но и сами республики африканского СССР готовы себя защищать.Когда после переворотов, изгнавших французов, Париж решил приструнить ослушников силами своих других африканских союзников из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), освободившиеся Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали "Альянс государств Сахеля". И премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига предупредил возможных оккупантов: "Этот Альянс — наш ответ на международный заговор против стран Сахеля, решивших взять судьбу в свои руки. Мы не остановимся, потому что знаем, что после Нигера следующая пуля полетит в Мали. Мы всех предупреждаем — не лезьте к нашим братьям: тот, кто нападет на Нигер, будет иметь дело с нами!"В январе этого года все три указанные выше страны вышли из ЭКОВАС. А лидер Мали полковник Ассими Гоита недавно отклонил предложение о размещении сил НАТО на территории страны. "Я понял, что они хотят либо превратить Мали в ворота для преступной деятельности, либо разделить страну", -- красноречиво мотивировал он свой отказ.А в январе этого Москву посетили новые премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн и президент Чада Махамат Идрис Деби. Последнего принял Путин, и чадский президент сказал: "Я хотел бы выразить благодарность Богу, который позволил мне приехать в Россию с этим визитом".Согласитесь, это высокий уровень и встреч и возложенных на них надежд. Что, конечно же, поможет с Божьей помощью и строительству Сахельского коридора, если до него все дело дойдет. А будет построен этот коридор, можно будет говорить об инфраструктурной связи и всей Африки, востока и запада ее, севера и юга. И уже есть фантастическое видение этого: "Вдоль дорог жизнь в Африке расцвела. Выросли целые торговые города, понастроены плантации, фабрики, заводы…".А как это будет, мы тоже расскажем позже – инфраструктурных планов в Африке -- громадье.О процессах в Африке читайте в статье Владимира Скачко "Afrique française, adieu! Макрон теряет остатки колониальной империи"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20231103/1050730046.html

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африка, россия, саммит "россия-африка", франция, освобождение, сша, владимир путин, эммануэль макрон, си цзиньпин, эксклюзив