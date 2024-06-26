https://ukraina.ru/20240626/1055840481.html

"Севастополю положено". Украинские эксперты кощунственно оправдывают террористические атаки ВСУ

"Севастополю положено". Украинские эксперты кощунственно оправдывают террористические атаки ВСУ - 26.06.2024 Украина.ру

"Севастополю положено". Украинские эксперты кощунственно оправдывают террористические атаки ВСУ

В украинском экспертном сообществе обсуждают удары ВСУ по Крыму и оправдывают их, но мало говорят о возможных последствиях. А некоторые политики задумываются над тем, не грозит ли государству полный развал.

2024-06-26T06:01

2024-06-26T06:01

2024-06-26T06:01

эксклюзив

сво

всу

севастополь

потери всу

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андрей золотарев

цимбалюк

соскин

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ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя, погибли двое детей – двухлетний мальчик и девочка девяти лет - и двое взрослых. Более 150 человек получили ранения.В МИД РФ заявили, что причастность США к удару по Севастополю не вызывает сомнений. "Вашингтон и его сателлиты создали и воспитали неонацистский режим в Киеве, активно пестуют и поддерживают своих украинских марионеток, ведут их руками войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных российских граждан, в том числе с использованием одного из самых страшных видов негуманного оружия – кассетных боеприпасов. Ответ на это преступление обязательно последует", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.Со ссылкой на данный МО России указывается, что все полетные задания вводились специалистами США на основе собственных данных спутниковой разведки, а в небе вблизи Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk.Некоторые украинские спикеры не скрывают удовлетворения. Так, украинский журналист Роман Цимбалюк* в своем блоге с сарказмом спрашивает, почему люди до сих пор приезжают отдыхать в Севастополь – "вы же не получили визы украинские". И советует севастопольцам привыкать к сигналам тревоги, как привыкают в Белгороде и в Курске – "ну а Севастополю, как говорится, положено".Экс-советник Леонида Кучмы, политолог и экономист Олег Соскин рассчитывает на внутриполитический эффект этих ударов в самой России. Он в очередном выпуске своего видеоблога предположил, что Севастополь в качестве цели был выбран Зеленским и его западными кураторами не случайно, это несет идеологическую нагрузку.Политолог отметил, что, по его мнению, будет блокирован и Крымский мост, ударят и по переправе, ведь Киеву "есть уже чем бить". По его мнению, удары ВСУ именно по Крыму очень болезненны "для московитов".Можно ли считать это попыткой блокирования Крыма? Украинский политтехнолог Андрей Золотарев, отвечая на этот вопрос в эфире интернет-канала Politeka, напомнил, что США не разрешают Киеву наносить удары по российской территории на дальность более 100 километров."А вот Крым – да, с точки зрения США, это территория Украины. Вот по Крыму и упражняются", - сказал политолог.По его мнению, ракетами ATACMS в некоторых случаях были уничтожены российские средства ПВО, но в целом говорить о блокаде Крыма даже в том случае, если будет нанесен удар по Крымскому мосту – "это выдавать желаемое за действительное". Он напомнил, что есть паромная переправа и есть сухопутный коридор в Крым."Какая ж тут блокада. А вот нанесение ударов, судя по всему, будет продолжаться, учитывая, что там концентрация и сил ПВО, армейских частей, сил флота", - сказал Золотарев. При этом он назвал удар по пляжу в Севастополе трагедией, но добавил: "к сожалению, это война". По его словам, "ракета летела-то не на пляж, а по военному объекту".Отметим, многие сомневаются в том, что удары по военным объектам имеет смысл наносить кассетными боеприпасами, они предназначены для уничтожения легкоуязвимой техники и живой силы.Ударом по Крыму красные линии в рамках этой войны не перейдены, Крым никогда не был неприкасаемой зоной для использования иностранных средств поражения, считает украинский политолог Андрей Вигиринский. Он тоже подчеркнул, что "это война", взаимные ракетные обстрелы идут постоянно.Но тут стоит вспомнить вопрос "чей Крым?" - в Киеве ведь утверждают, что считают полуостров своим, лишь временно "оккупированным" русскими. В искренности такого подхода теперь есть сомнения. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в своем телеграм-канале заявил, что в Крыму "нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и прочих фиктивных признаков "мирной жизни".По его словам, весь Крым — это "большой военный лагерь и склад", это все военные цели, которые русские пытаются маскировать своими гражданскими, "которые, в свою очередь, являются... гражданскими оккупантами". Дескать, территория войны, будем бомбить.Комментируя это заявление, телеграм-канал "Легитимный" отметил, что Подоляк тем самым "оправдал все российские удары по любым объектам, также жертвы среди мирных", а попутно "развеял миф, что Украина ценит крымчан, а получается она считает их всех "оккупантами".Горячей темой на Украине остается мобилизация и незаконные действия ТЦК. Украинские паблики публикуют видео очередных похищений людей − по-другому это не назовешь. Усиливается и противодействие, которое пока выражается преимущественно в сожжении автомобилей сотрудников ТЦК и военных.Все, кто могут, бегут из страны. По данным Госпогранслужбы Украины, за время военного положения были разоблачены 480 групп, помогавшим гражданам незаконно пересечь границу.Очевидно, что мобилизация провалена, "украинцы буквально не хотят умирать за власть Зеленского, которая допустила множество ошибок, повлекших за собой непоправимые последствия", отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент". Те украинцы, кому избежать мобилизации не удалось, ищут пути спасения."Украинские военные, будучи непосредственно на передовой, находят любые способы сдаться в плен, либо даже перейти на сторону противника, лишь бы избежать смерти", - пишут авторы канала.А украинский политолог Вадим Карасев напомнил, что бывший главком ВСУ Залужный просил 500 тысяч мобилизованных, а мобилизовано пока, по некоторым данным, только 100-110 тысяч. По его словам, это может помочь заменить кого-то на фронте, но для наступления этого явно недостаточно.По его словам, в такой ситуации эффективнее решать вопросы не наступлением, но дипломатией, переговорными группами, которые уже "готовятся". Будет что-то воде Стамбула-2, но с учетом новых реалий, считает политолог.Отметим, что сам Залужный в свое время опровергал слова Зеленского о том, что Генштаб ВСУ будто бы просит мобилизовать 500 тысяч человек.Что касается ударов ВСУ по Крыму и того, как к этому относиться, то Карасев назвал неудачным заявление Подоляка — ведь в Крыму, напомнил эксперт, "наши люди, мы их собираемся освобождать". В комментариях ему самому напомнили, как киевский режим перекрывал крымчанам воду и подрывал линии электропередач — поступают ли так со своими?Тем временем сами представители украинской власти чувствуют неладное. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в интервью журналистке Наталье Мосейчук** заявила, что мобилизация не решит всех проблем − если кабинетный генералитет не изменит отношение к новобранцам, к военным, то людей никогда не хватит. Она напомнила, что каждые пять минут гибнет или олучает ранение военнослужащий ВСУ.По мнению нардепа, из-за дестабилизации в обществе и из-за незрелости элит у Украинского государства (у киевского режима – ред.) есть "колоссальные шансы перестать существовать".Подробнее о том, что происходит на Украине - в статье Владимира Скачко "Контрнаступ-бис. Неонацисты доказывают свою нужность до последнего украинца".* -Признан иноагентом в РФ** - Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20240607/1055518812.html

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Сергей Зуев

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