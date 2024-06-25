https://ukraina.ru/20240625/1055838303.html

Контрнаступ-бис. Неонацисты доказывают свою нужность до последнего украинца

Контрнаступ-бис. Неонацисты доказывают свою нужность до последнего украинца - 25.06.2024 Украина.ру

Контрнаступ-бис. Неонацисты доказывают свою нужность до последнего украинца

Высшие руководители украинского неонацистского рейха опять путаются в показаниях. Если начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* ноет, что на фронтах СВО все плохо, то главкому ВСУ Александру Сырскому поставлена задача – готовить контрнаступ 2.0. Победный.

2024-06-25T14:46

2024-06-25T14:46

2024-06-25T14:46

украина

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контрнаступление

владимир зеленский

александр сырский

кирилл буданов

запад

россия

вооруженные силы украины

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Причем такую задачку выкатил ему не кто иной, как главковерх-фюрер украинского же народа Владимир Зеленский, который до этого помотался по миру, заработал новые погоняла "торговец" и "побирушка", но зато заручился обещаниями всевозможной и щедрой помощи. Традиционно деньгами и оружием. Причем пообещали даже авиацию, без которой контрнаступ №1, начавшийся в прошлом году приблизительно в это же время, закончился, как известно, полным и не совсем ароматным пшиком. И страшными человеческими жертвами в рядах ВСУ.Ну а чтобы Сырский не кочевряжился и на деле в который подтвердил свою кличку "Мясник", на него развернули психолого-информационную атаку с обвинениями в том, что он плохо воюет и даже "сдает украинские города". Нардеп Марьяна Безуглая, известная в народе, как Безумная. Постаралась – ей только дай на кого-то полаять, отрабатывая щедрые вложения в ее диагноз.И цель этого контрнаступа 2.0 очевидна, как Божий день. Зеленский так рьяно мотался по планете, доказывая, что он – еще о-го-го, мощный и легитимный на всю голову, что теперь ему эти слова нужно подтвердить делами. И перебить новыми мясными штурмами то, что стало известно даже западным наблюдателям – на фронтах СВО российские войска медленно, но уверенно побеждают практически на всех направлениях. А вот ВСУ терпят мучительное и растянутое во времени поражение, приближая общее фиаско неонацистской Украины, если правящий в ней режим не предпримет что-нибудь эдакое.Вот Зеленский и решил: пусть будет контрнаступ-бис. Любой ценой. До последнего украинца, способного держать оружие после того, как его выловили на улице и отправили на фронт в режиме мобилизации-могилизации.Кроме указанной маскировочно-камуфляжной задачи, отвлекающей внимание от поражений ВСУ и неонацистов, новое контрнаступление украинских войск имеет еще несколько задача. И наипервейшая из них – доказать свою дееспособность. И, ясное дело, способность победить Россию, разумеется, нанеся ей стратегическое поражение. Или хотя бы пустить пыли в глаза мировому сообществу, обмануть которое насчет демократичности происходящего в Украине уже практически невозможно. Но попытки такие делаются постоянно, потому что в этом − суть обманной игры западных политиков со своими народами.А если это не получится, то актуальной становится вторая, производная от первой задача – хотя бы создать видимость украинкой победы, чтобы выйти на возможные переговоры о мире/перемирии с Россией с позиции силы.России такие переговоры нужны как зайцу стоп-сигнал. Но Запад делает расчет на то, что затяжная война обескровит и обессилит её, заставить нести непомерные расходы на войну и, в конце концов, вынудит сесть за стол переговоров. А там Запад уже рассчитывает тупыми посулами и обещаниями опять развести Россию и выторговать для себя и существование Украины, и передышку для нее, чтобы можно было ее подготовить для новой войны. Третья задача – совсем прагматичная и тоже вытекающая из двух первых. Заключается она в том, чтобы эскалацией противостояния и новым контрнаступом оправдать новые поставки оружия и военной техники на Украину.Вот во исполнение трех этих задач Украина сегодня и активизировала террор против мирного населения России как вспомогательные операции, призванные подчеркнуть активность ВСУ и украинского руководства, а также их готовность воевать до победы. Именно для этого, по имеющейся информации, Зеленский якобы и поставил главкому Сырскому задачу − за 45 дней подготовить наступательную операцию и начать ее до первой декады июля.Ну а чтобы и Запад, и Россия поверили в серьезность намерений, сначала была проведена информационно-разъяснительная кампания насчет того, что Украина, защищая свой суверенитет от "российских агрессоров" имеет право бить по любой российской же территории любым оружием и потому спрашивает разрешения на это у западных кураторов.А когда все страны Запада, в основном из антироссийской коалиции а-ля "рамштайн", типа признали право Украины "защищаться", Киев отдал приказ – бить по российским территориям дальнобойными ракетами − и Storm Shadow, и ATACMS. Достоянием гласности стала даже информация о том, что уже якобы заработал воздушный мост между США и Польшей для переброски бронетехники и боеприпасов, в частности, указанных ракет, а также танки и БМП с БРДМ шведского, итальянского и немецкого производства.И очень актуальна уже общеизвестная информация телеграм-канала Win/Win: "Из Румынии и Болгарии кораблями перебросят танки. …Идет накопление ракет Storm Shadow и ATACMS. В Херсоне и Днепре оборудуют ремонтные мастерские в подземных паркингах торговых центров. Датские и британские военные медики готовят полевые госпитали в Одессе, Днепре, Харькове и Николаеве на 30 тысяч бойцов. Италия, Хорватия, Бельгия и Нидерланды отправляют с понедельника 2300 военных врачей и медиков для работы и обучения в этих полевых условиях. Финляндия и страны Прибалтики отправят ограниченный контингент военных специалистов для защиты с воздуха этих госпиталей и организации РЭБ".И уже, что называется, "классикой жанра" стали обещания Запада поставить Украине американские истребители F-16 и на мощностях немецкого концерна Rheinmetall развернуть прямо на Украине ремонтные работы по восстановлению танков типов Leopard 1, Leopard 2 и других систем из числа поставляемой Германией продукции. Об этом в конце первой декады июня текущего года было прямо сказано в заявлении, опубликованном на сайте концерна.Кроме того, чтобы было кому воевать и гибнуть за "нэньку", Киев параллельно усиливает и будет усиливать мобилизацию. За последние недели с момента принятия нового украинского закона о мобилизации (с 18 мая) Киев мобилизовал около 60 тысяч человек, что больше, чем за предшествующее полугодие. Это и есть искомое пушечное мясо контрнаступа 2.0.А известный российский военный эксперт, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с журналистами констатировал: "Киевскому режиму нужно показать свою дееспособность, чтобы просить новые средства для ведения боевых действий. …Запад действительно готовит ВСУ к контрнаступлению и даже готов возглавить его своими генералами"."Думаю, что ближе к осени, у нас будет возможность проводить тактические, а при удачных условиях, и стратегические контрнаступательные действия", – как общий вывод из складывающейся ситуации сделал экс-глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Николай Маломуж.Так что, если ничего не изменится в планах Запада (а предпосылок к этому нет, потому что даже внутренняя политика в США – заложник ситуации на Украине), кровь скоро опять польется еще более интенсивно. Ибо неонацистский режим не для того приводили к власти и пичкали оружием и средствами, чтобы он не выполнял приказы.Это понятно уже даже кондовым патриотам на Украине, которые вопреки всему все же сохраняют остатки здравого смыслы. И вот эти сомневающиеся патриоты уже спрогнозировали итог контрнаступа №2. Экс-нардеп из крайне радикальных националистов Игорь Мосийчук* в своем блоге в TikTok написал: "Заграничным господам без разницы, сколько украинцев погибнет и чем все закончится. Запад толкает ВСУ на новый контрнаступ, но он может закончиться крахом для Украины".Вот и весь реванш. У превращенных в безропотных зомби украинцев нет возможности от него оказаться.А в США, вслед за Белым домом, и Пентагон на всякий случай снял с себя ответственность за гибель мирных жителей во время удара ВСУ американскими АТАСМС по Севастополю. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уже тоже заявил: США не хотят гибели гражданского населения."Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть потери среди гражданского населения. …Я бы в конечном счете переадресовал вас к украинской стороне, чтобы она говорила о своих операциях", — сказал он. Умыл, значит, руки, привычно смахнув кровь на неонацистов Зеленского.* — внесен в России в перечень террористов и экстремистовЕще о контрнаступе читайте в статье "Контрнаступ 2.0? Готовят ли Украина и Запад новую наступательную операцию"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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