Контрнаступ-бис. Неонацисты доказывают свою нужность до последнего украинца - 25.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240625/1055838303.html
Контрнаступ-бис. Неонацисты доказывают свою нужность до последнего украинца
Контрнаступ-бис. Неонацисты доказывают свою нужность до последнего украинца - 25.06.2024 Украина.ру
Контрнаступ-бис. Неонацисты доказывают свою нужность до последнего украинца
Высшие руководители украинского неонацистского рейха опять путаются в показаниях. Если начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* ноет, что на фронтах СВО все плохо, то главкому ВСУ Александру Сырскому поставлена задача – готовить контрнаступ 2.0. Победный.
2024-06-25T14:46
2024-06-25T14:46
украина
сша
сво
контрнаступление
владимир зеленский
александр сырский
кирилл буданов
запад
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89c818293432973ef32895191919af76.jpg
Причем такую задачку выкатил ему не кто иной, как главковерх-фюрер украинского же народа Владимир Зеленский, который до этого помотался по миру, заработал новые погоняла "торговец" и "побирушка", но зато заручился обещаниями всевозможной и щедрой помощи. Традиционно деньгами и оружием. Причем пообещали даже авиацию, без которой контрнаступ №1, начавшийся в прошлом году приблизительно в это же время, закончился, как известно, полным и не совсем ароматным пшиком. И страшными человеческими жертвами в рядах ВСУ.Ну а чтобы Сырский не кочевряжился и на деле в который подтвердил свою кличку "Мясник", на него развернули психолого-информационную атаку с обвинениями в том, что он плохо воюет и даже "сдает украинские города". Нардеп Марьяна Безуглая, известная в народе, как Безумная. Постаралась – ей только дай на кого-то полаять, отрабатывая щедрые вложения в ее диагноз.И цель этого контрнаступа 2.0 очевидна, как Божий день. Зеленский так рьяно мотался по планете, доказывая, что он – еще о-го-го, мощный и легитимный на всю голову, что теперь ему эти слова нужно подтвердить делами. И перебить новыми мясными штурмами то, что стало известно даже западным наблюдателям – на фронтах СВО российские войска медленно, но уверенно побеждают практически на всех направлениях. А вот ВСУ терпят мучительное и растянутое во времени поражение, приближая общее фиаско неонацистской Украины, если правящий в ней режим не предпримет что-нибудь эдакое.Вот Зеленский и решил: пусть будет контрнаступ-бис. Любой ценой. До последнего украинца, способного держать оружие после того, как его выловили на улице и отправили на фронт в режиме мобилизации-могилизации.Кроме указанной маскировочно-камуфляжной задачи, отвлекающей внимание от поражений ВСУ и неонацистов, новое контрнаступление украинских войск имеет еще несколько задача. И наипервейшая из них – доказать свою дееспособность. И, ясное дело, способность победить Россию, разумеется, нанеся ей стратегическое поражение. Или хотя бы пустить пыли в глаза мировому сообществу, обмануть которое насчет демократичности происходящего в Украине уже практически невозможно. Но попытки такие делаются постоянно, потому что в этом − суть обманной игры западных политиков со своими народами.А если это не получится, то актуальной становится вторая, производная от первой задача – хотя бы создать видимость украинкой победы, чтобы выйти на возможные переговоры о мире/перемирии с Россией с позиции силы.России такие переговоры нужны как зайцу стоп-сигнал. Но Запад делает расчет на то, что затяжная война обескровит и обессилит её, заставить нести непомерные расходы на войну и, в конце концов, вынудит сесть за стол переговоров. А там Запад уже рассчитывает тупыми посулами и обещаниями опять развести Россию и выторговать для себя и существование Украины, и передышку для нее, чтобы можно было ее подготовить для новой войны. Третья задача – совсем прагматичная и тоже вытекающая из двух первых. Заключается она в том, чтобы эскалацией противостояния и новым контрнаступом оправдать новые поставки оружия и военной техники на Украину.Вот во исполнение трех этих задач Украина сегодня и активизировала террор против мирного населения России как вспомогательные операции, призванные подчеркнуть активность ВСУ и украинского руководства, а также их готовность воевать до победы. Именно для этого, по имеющейся информации, Зеленский якобы и поставил главкому Сырскому задачу − за 45 дней подготовить наступательную операцию и начать ее до первой декады июля.Ну а чтобы и Запад, и Россия поверили в серьезность намерений, сначала была проведена информационно-разъяснительная кампания насчет того, что Украина, защищая свой суверенитет от "российских агрессоров" имеет право бить по любой российской же территории любым оружием и потому спрашивает разрешения на это у западных кураторов.А когда все страны Запада, в основном из антироссийской коалиции а-ля "рамштайн", типа признали право Украины "защищаться", Киев отдал приказ – бить по российским территориям дальнобойными ракетами − и Storm Shadow, и ATACMS. Достоянием гласности стала даже информация о том, что уже якобы заработал воздушный мост между США и Польшей для переброски бронетехники и боеприпасов, в частности, указанных ракет, а также танки и БМП с БРДМ шведского, итальянского и немецкого производства.И очень актуальна уже общеизвестная информация телеграм-канала Win/Win: "Из Румынии и Болгарии кораблями перебросят танки. …Идет накопление ракет Storm Shadow и ATACMS. В Херсоне и Днепре оборудуют ремонтные мастерские в подземных паркингах торговых центров. Датские и британские военные медики готовят полевые госпитали в Одессе, Днепре, Харькове и Николаеве на 30 тысяч бойцов. Италия, Хорватия, Бельгия и Нидерланды отправляют с понедельника 2300 военных врачей и медиков для работы и обучения в этих полевых условиях. Финляндия и страны Прибалтики отправят ограниченный контингент военных специалистов для защиты с воздуха этих госпиталей и организации РЭБ".И уже, что называется, "классикой жанра" стали обещания Запада поставить Украине американские истребители F-16 и на мощностях немецкого концерна Rheinmetall развернуть прямо на Украине ремонтные работы по восстановлению танков типов Leopard 1, Leopard 2 и других систем из числа поставляемой Германией продукции. Об этом в конце первой декады июня текущего года было прямо сказано в заявлении, опубликованном на сайте концерна.Кроме того, чтобы было кому воевать и гибнуть за "нэньку", Киев параллельно усиливает и будет усиливать мобилизацию. За последние недели с момента принятия нового украинского закона о мобилизации (с 18 мая) Киев мобилизовал около 60 тысяч человек, что больше, чем за предшествующее полугодие. Это и есть искомое пушечное мясо контрнаступа 2.0.А известный российский военный эксперт, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с журналистами констатировал: "Киевскому режиму нужно показать свою дееспособность, чтобы просить новые средства для ведения боевых действий. …Запад действительно готовит ВСУ к контрнаступлению и даже готов возглавить его своими генералами"."Думаю, что ближе к осени, у нас будет возможность проводить тактические, а при удачных условиях, и стратегические контрнаступательные действия", – как общий вывод из складывающейся ситуации сделал экс-глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Николай Маломуж.Так что, если ничего не изменится в планах Запада (а предпосылок к этому нет, потому что даже внутренняя политика в США – заложник ситуации на Украине), кровь скоро опять польется еще более интенсивно. Ибо неонацистский режим не для того приводили к власти и пичкали оружием и средствами, чтобы он не выполнял приказы.Это понятно уже даже кондовым патриотам на Украине, которые вопреки всему все же сохраняют остатки здравого смыслы. И вот эти сомневающиеся патриоты уже спрогнозировали итог контрнаступа №2. Экс-нардеп из крайне радикальных националистов Игорь Мосийчук* в своем блоге в TikTok написал: "Заграничным господам без разницы, сколько украинцев погибнет и чем все закончится. Запад толкает ВСУ на новый контрнаступ, но он может закончиться крахом для Украины".Вот и весь реванш. У превращенных в безропотных зомби украинцев нет возможности от него оказаться.А в США, вслед за Белым домом, и Пентагон на всякий случай снял с себя ответственность за гибель мирных жителей во время удара ВСУ американскими АТАСМС по Севастополю. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уже тоже заявил: США не хотят гибели гражданского населения."Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть потери среди гражданского населения. …Я бы в конечном счете переадресовал вас к украинской стороне, чтобы она говорила о своих операциях", — сказал он. Умыл, значит, руки, привычно смахнув кровь на неонацистов Зеленского.* — внесен в России в перечень террористов и экстремистовЕще о контрнаступе читайте в статье "Контрнаступ 2.0? Готовят ли Украина и Запад новую наступательную операцию"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240618/1055701960.html
https://ukraina.ru/20240622/1055791704.html
украина
сша
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276546_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_db8fab0277d6cffa258b2db34b269b37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, сво, контрнаступление, владимир зеленский, александр сырский, кирилл буданов, запад, россия, вооруженные силы украины, пентагон, служба внешней разведки , f-16, мнения
Украина, США, СВО, контрнаступление, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Кирилл Буданов, Запад, Россия, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Служба внешней разведки , F-16, Мнения

Контрнаступ-бис. Неонацисты доказывают свою нужность до последнего украинца

14:46 25.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Высшие руководители украинского неонацистского рейха опять путаются в показаниях. Если начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* ноет, что на фронтах СВО все плохо, то главкому ВСУ Александру Сырскому поставлена задача – готовить контрнаступ 2.0. Победный.
Причем такую задачку выкатил ему не кто иной, как главковерх-фюрер украинского же народа Владимир Зеленский, который до этого помотался по миру, заработал новые погоняла "торговец" и "побирушка", но зато заручился обещаниями всевозможной и щедрой помощи. Традиционно деньгами и оружием. Причем пообещали даже авиацию, без которой контрнаступ №1, начавшийся в прошлом году приблизительно в это же время, закончился, как известно, полным и не совсем ароматным пшиком. И страшными человеческими жертвами в рядах ВСУ.
Ну а чтобы Сырский не кочевряжился и на деле в который подтвердил свою кличку "Мясник", на него развернули психолого-информационную атаку с обвинениями в том, что он плохо воюет и даже "сдает украинские города". Нардеп Марьяна Безуглая, известная в народе, как Безумная. Постаралась – ей только дай на кого-то полаять, отрабатывая щедрые вложения в ее диагноз.
И цель этого контрнаступа 2.0 очевидна, как Божий день. Зеленский так рьяно мотался по планете, доказывая, что он – еще о-го-го, мощный и легитимный на всю голову, что теперь ему эти слова нужно подтвердить делами. И перебить новыми мясными штурмами то, что стало известно даже западным наблюдателям – на фронтах СВО российские войска медленно, но уверенно побеждают практически на всех направлениях. А вот ВСУ терпят мучительное и растянутое во времени поражение, приближая общее фиаско неонацистской Украины, если правящий в ней режим не предпримет что-нибудь эдакое.
Вот Зеленский и решил: пусть будет контрнаступ-бис. Любой ценой. До последнего украинца, способного держать оружие после того, как его выловили на улице и отправили на фронт в режиме мобилизации-могилизации.
Кроме указанной маскировочно-камуфляжной задачи, отвлекающей внимание от поражений ВСУ и неонацистов, новое контрнаступление украинских войск имеет еще несколько задача. И наипервейшая из них – доказать свою дееспособность. И, ясное дело, способность победить Россию, разумеется, нанеся ей стратегическое поражение. Или хотя бы пустить пыли в глаза мировому сообществу, обмануть которое насчет демократичности происходящего в Украине уже практически невозможно. Но попытки такие делаются постоянно, потому что в этом − суть обманной игры западных политиков со своими народами.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
А если это не получится, то актуальной становится вторая, производная от первой задача – хотя бы создать видимость украинкой победы, чтобы выйти на возможные переговоры о мире/перемирии с Россией с позиции силы.
России такие переговоры нужны как зайцу стоп-сигнал. Но Запад делает расчет на то, что затяжная война обескровит и обессилит её, заставить нести непомерные расходы на войну и, в конце концов, вынудит сесть за стол переговоров. А там Запад уже рассчитывает тупыми посулами и обещаниями опять развести Россию и выторговать для себя и существование Украины, и передышку для нее, чтобы можно было ее подготовить для новой войны.
Третья задача – совсем прагматичная и тоже вытекающая из двух первых. Заключается она в том, чтобы эскалацией противостояния и новым контрнаступом оправдать новые поставки оружия и военной техники на Украину.
Вот во исполнение трех этих задач Украина сегодня и активизировала террор против мирного населения России как вспомогательные операции, призванные подчеркнуть активность ВСУ и украинского руководства, а также их готовность воевать до победы. Именно для этого, по имеющейся информации, Зеленский якобы и поставил главкому Сырскому задачу − за 45 дней подготовить наступательную операцию и начать ее до первой декады июля.
Ну а чтобы и Запад, и Россия поверили в серьезность намерений, сначала была проведена информационно-разъяснительная кампания насчет того, что Украина, защищая свой суверенитет от "российских агрессоров" имеет право бить по любой российской же территории любым оружием и потому спрашивает разрешения на это у западных кураторов.
А когда все страны Запада, в основном из антироссийской коалиции а-ля "рамштайн", типа признали право Украины "защищаться", Киев отдал приказ – бить по российским территориям дальнобойными ракетами − и Storm Shadow, и ATACMS. Достоянием гласности стала даже информация о том, что уже якобы заработал воздушный мост между США и Польшей для переброски бронетехники и боеприпасов, в частности, указанных ракет, а также танки и БМП с БРДМ шведского, итальянского и немецкого производства.
И очень актуальна уже общеизвестная информация телеграм-канала Win/Win: "Из Румынии и Болгарии кораблями перебросят танки. …Идет накопление ракет Storm Shadow и ATACMS. В Херсоне и Днепре оборудуют ремонтные мастерские в подземных паркингах торговых центров. Датские и британские военные медики готовят полевые госпитали в Одессе, Днепре, Харькове и Николаеве на 30 тысяч бойцов. Италия, Хорватия, Бельгия и Нидерланды отправляют с понедельника 2300 военных врачей и медиков для работы и обучения в этих полевых условиях. Финляндия и страны Прибалтики отправят ограниченный контингент военных специалистов для защиты с воздуха этих госпиталей и организации РЭБ".
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
18 июня, 09:00
Ошибка Киева, планы по контрнаступлению, очевидное превосходство РФ. Главное на Украине на утро 18 июня
И уже, что называется, "классикой жанра" стали обещания Запада поставить Украине американские истребители F-16 и на мощностях немецкого концерна Rheinmetall развернуть прямо на Украине ремонтные работы по восстановлению танков типов Leopard 1, Leopard 2 и других систем из числа поставляемой Германией продукции. Об этом в конце первой декады июня текущего года было прямо сказано в заявлении, опубликованном на сайте концерна.
Кроме того, чтобы было кому воевать и гибнуть за "нэньку", Киев параллельно усиливает и будет усиливать мобилизацию. За последние недели с момента принятия нового украинского закона о мобилизации (с 18 мая) Киев мобилизовал около 60 тысяч человек, что больше, чем за предшествующее полугодие. Это и есть искомое пушечное мясо контрнаступа 2.0.
А известный российский военный эксперт, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с журналистами констатировал: "Киевскому режиму нужно показать свою дееспособность, чтобы просить новые средства для ведения боевых действий. …Запад действительно готовит ВСУ к контрнаступлению и даже готов возглавить его своими генералами".
"Думаю, что ближе к осени, у нас будет возможность проводить тактические, а при удачных условиях, и стратегические контрнаступательные действия", – как общий вывод из складывающейся ситуации сделал экс-глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Николай Маломуж.
Так что, если ничего не изменится в планах Запада (а предпосылок к этому нет, потому что даже внутренняя политика в США – заложник ситуации на Украине), кровь скоро опять польется еще более интенсивно. Ибо неонацистский режим не для того приводили к власти и пичкали оружием и средствами, чтобы он не выполнял приказы.
Это понятно уже даже кондовым патриотам на Украине, которые вопреки всему все же сохраняют остатки здравого смыслы. И вот эти сомневающиеся патриоты уже спрогнозировали итог контрнаступа №2. Экс-нардеп из крайне радикальных националистов Игорь Мосийчук* в своем блоге в TikTok написал: "Заграничным господам без разницы, сколько украинцев погибнет и чем все закончится. Запад толкает ВСУ на новый контрнаступ, но он может закончиться крахом для Украины".
задержанные на украино-молдавской границе - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
22 июня, 18:15
Резервы для контрнаступления. Итоги 22 июня на УкраинеУкраинские СМИ сообщили о подготовке украинским командованием резервов для нового контрнаступления
Вот и весь реванш. У превращенных в безропотных зомби украинцев нет возможности от него оказаться.
А в США, вслед за Белым домом, и Пентагон на всякий случай снял с себя ответственность за гибель мирных жителей во время удара ВСУ американскими АТАСМС по Севастополю. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уже тоже заявил: США не хотят гибели гражданского населения.
"Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть потери среди гражданского населения. …Я бы в конечном счете переадресовал вас к украинской стороне, чтобы она говорила о своих операциях", — сказал он.
Умыл, значит, руки, привычно смахнув кровь на неонацистов Зеленского.
* — внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Еще о контрнаступе читайте в статье "Контрнаступ 2.0? Готовят ли Украина и Запад новую наступательную операцию"
 
УкраинаСШАСВОконтрнаступлениеВладимир ЗеленскийАлександр СырскийКирилл БудановЗападРоссияВооруженные силы УкраиныПентагонСлужба внешней разведкиF-16Мнения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:49Нарендра Моди, биография
17:30Передел бизнеса по-украински. Скандалист Тищенко и мафиози Балога – первые ласточки крупной экспроприации
17:14Сдать Украину или бить по России. Грег Вайнер о том, что последует за мирным планом Трампа по Украине
17:09Военкор Линин о том, как Россия уже ответила США за Севастополь и как полулегально ответит ещё
16:50Нефть, продовольствие и просто сотрудничество. Премьер Индии посетит Москву впервые почти за десять лет
16:33"Переломный момент в конфликте": полковник Дэвис об ударе ВСУ по Севастополю
16:32Опубликовано видео момента удара по пляжу в Севастополе
15:38Россия не прекратит СВО, даже если начнутся переговоры - Лавров
15:30Следком раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76
14:54На Украине студентов разрешили отчислять за неподготовку к службе в ВСУ
14:46Контрнаступ-бис. Неонацисты доказывают свою нужность до последнего украинца
14:03Да, торгуем, но перспектив нет - Оверчук об отношениях РФ и Европы
14:03Долгий путь домой из ада. О чём говорят беженцы из Волчанска
13:39Обстрелы, мобилизация, похищения. Главное на Украине на 13:00 25 июня
13:23Разбил телефон, чтобы не отдавать: у депутата Рады Тищенко провели обыск
13:21Макрон занервничал. Почему президент Франции теперь хочет диалога с Путиным
13:03"Умные" бомбы — мощное российское оружие прямого действия
12:42"Открыли путь в Преисподнюю своим создателям": Медведев высказался о влиянии санкции ЕС
12:18Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопок
11:33"В очень принудительном порядке": Украина эвакуирует жителей Торецка в Донбассе
Лента новостейМолния