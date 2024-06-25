https://ukraina.ru/20240625/1055840798.html

Сдать Украину или бить по России. Грег Вайнер о том, что последует за мирным планом Трампа по Украине

Сдать Украину или бить по России. Грег Вайнер о том, что последует за мирным планом Трампа по Украине - 25.06.2024 Украина.ру

Сдать Украину или бить по России. Грег Вайнер о том, что последует за мирным планом Трампа по Украине

В мирном плане по Украине, спродюсированном Дональдом Трампом, речь идет о "морковке" для Киева, которую он получит в случае выполнения определенных указаний. Вооружениями для ВСУ дело не закончится.

2024-06-25T17:14

2024-06-25T17:14

2024-06-25T17:14

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украина

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дональд трамп

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эммануэль макрон

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Если Дональд Трамп победит в ноябре на президентских выборах, он может подписать мирный план по урегулированию конфликта на Украине, сообщило 25 июня Reuters.Согласно указанному плану, подготовленному советниками Трампа, Киев получит больше оружия только при условии начала мирных переговоров с Россией. Москве пригрозят усилением поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае отказа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею и заявил, что данный план по Украине должен учитывать ситуацию на поле боя.— Грег, мирный план Трампа — это его затравка для избирателей перед дебатами, или он реально хочет переговоров об украинском кризисе?— Я советую всем нашим читателям аккуратно относиться к предвыборным обещаниям кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Потому что все, что они сейчас говорят, особенно за два дня перед дебатами — это для подъёма своего рейтинга и духоподъемности американских избирателей.Все обещания Трампа по миру на Украине, конечно, вещь хорошая. Репутация Трампа говорит о том, что он обычно держит свое слово. Но при всем при этом он кандидат в президенты. Во время избирательной кампании такие вещи зачастую носят, как я сказал, пропагандистский и рейтинговый характер. Поэтому анализировать осуществимость заявлений политическим аналитикам достаточно тяжело.— Тем не менее, Трамп заявил, что в случае отказа России сесть за стол переговоров, Киев получит все необходимые вооружения для ВСУ. Чисто гипотетически, что такого Трамп может предложить украинцам, чего сейчас они не получают?— Думаю, речь идет об американском оружии для ВСУ, которое в рамках пакета на 60 миллиардов долларов утвердил ранее Конгресс США. Сегодня Киев получает вооружения порционно: на миллионы или миллиард. А так передадут сразу большую партию.А если Киев не пойдет на переговоры, то не получит вообще ничего. Речь идет о "морковке" для Украины, которую она заслужит в случае, если выполнит указания Трампа.— Но если будут мирные переговоры, зачем дальше милитаризировать Украину?— Чтобы она чувствовала себя в безопасности, что ее никто не бросит один на один с Россией.Есть такое выражение на английском языке safe house — дом безопасности. Трамп как раз предлагает этот дом безопасности Украине: ребята, если вы пойдете на переговоры, будете получать оружие. Я думаю, он скоро предложит Киеву еще и финансовую помощь.— В США 27 июня на канале CNN в прямом эфире стартуют предвыборные дебаты между президентом-демократом Джо Байденом и экс-главой государства республиканцем Дональдом Трампом. Какие у вас прогнозы на этот долгожданный политический баттл?— "Картина маслом", как говорил Гоцман, герой фильма "Ликвидация". Предстоящие дебаты для меня абсолютная загадка. Что там будет, предсказать не берется никто.Во-первых, это проверка на вшивость обоих кандидатов в президенты. Им, напомню, на двоих 159 лет. Байдену — 81 год, Трампу — 78. И это незабываемо.В Европе, например, во Франции, лидеру оппозиции Барделле 28 лет, главе правительства Атталю — 35, президенту Макрону 46 лет. И то у них на троих 109 лет получается.Во-вторых, дебаты проводятся в CNN, что само по себе интересно. Это не самая любимая компания Дональда Трампа. В CNN тоже особо сильно не любят экс-президента.При всем при этом Трамп согласился на дебаты на указанной площадке в Атланте, где находится штаб-квартира CNN. Я бывал там.То есть Трамп едет в логово врага, прямо в пасть ко льву. Но, видимо, этот лев ему что-то пообещал — какие-то гарантии. Насколько я помню, последнее слово в дебатах будет говорить Трамп, что немаловажно.По две минуты будет у каждого кандидата на выражение мысли, одна минута на ответную реплику. Микрофон будет отключаться сразу после двухминутного выступления, чтобы никто никого не перебивал. Трамп очень любит это делать. Здесь у него такой возможности не будет.Но, зная Трампа, думаю, что без скандала не обойдется. Где Трамп — там шоу. Может быть, он возьмет личный микрофон и будет параллельно говорить по нему.— Трамп уже оскандалился, заявив, что Байдену сделают "укол в задницу", чтобы он простоял 90 минут. Интернет пестрит мемами на эту тему. Байден готов к дебатам?— Насколько готов Байден, я не знаю. Не представляю, как он выдержит, выстоит 90 минут, когда нужно говорить, отвечать, реагировать на заявления оппонента. Байден теряется на сцене, не знает, куда идти, не помнит, что говорить, не может выдавать речь без суфлера.Эти дебаты важны, в первую очередь, для демократов, конечно. Им нужно увидеть Байдена в деле. Если телеэфир пройдет ужасно, то, думаю, у руководства демпартии есть план "Б" по замене Байдена.Первоочередной кандидат — это Мишель Обама. Тем более, что она и Барак Обама в последние недели активно встречаются со спонсорами своей партии и ее руководством. В августе у демократов будет съезд, на котором может произойти смена караула: замена Байдена на Мишель Обаму.Но это в том случае, если Байден будет совсем плох во время дебатов. Если он выдержит 90 минут хотя бы на три с минусом, то скорее всего останется в гонке. То есть загадка этих дебатов — в Байдене. Как он будет настроен, чем накачан и наколот.За происходящим в прямом эфире CNN 27 июня будут следить несколько десятков миллионов. В 2020 году дебаты Байдена и Трампа смотрели 73 миллиона американцев.Особенно много значит данное событие для самой влиятельной группы — независимых избирателей (не демократов и не республиканцев). Их число на сегодня составляет около 34%, и именно их голоса решают результаты выборов.— Какие темы, на ваш взгляд, будут затронуты на дебатах?— Позволю себе предположить, что основная горячая тема — это, конечно, нелегальная миграция в США. Вторая важная тема — инфляция. Третий вопрос — Ближний Восток и Израиль. Четвертым пунктом обязательно будет Украина. И, наверное, пятое место займет проблема образования в США.Я думаю, эти пять тем станут основными на дебатах. Возможно, у ведущего CNN заготовлены еще какие-то вопросы.В Америке все безумно подорожало за последние годы. Ситуация в экономике ухудшилась. Кроме того, на днях в Хьюстоне двое нелегальных мигрантов убили 12-летнюю девочку. Нехорошо так говорить, но это подарок для Трампа, который обещает после своего избрания на следующий день провести самую массовую в истории Соединенных Штатов депортацию нелегалов. Сколько миллионов человек он собирает депортировать, я даже не представляю. Но точно это будут миллионы мигрантов.— Кеннеди-младший не сможет участвовать в дебатах с Байденом и Трампом, потому что не смог выполнить квалификационные требования для участия в президентских дебатах. Необходимо было набрать не менее 15% поддержки в четырёх общенациональных опросах, но он достиг этого уровня только в трёх из них. Какова его роль в президентской гонке в дальнейшем?— Кеннеди отбирает голоса у электората и Трампа, и Байдена, потому что многие американцы не настроены с большим энтузиазмом голосовать за них.Я думаю, что Кеннеди для отдельных граждан США — большая-большая альтернатива при выборе кандидата в президенты. Тем более, что он моложе Трампа и Байдена — ему 70 лет.— Досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля по инициативе премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака. Какие у вас ожидания? Что изменится для России, Украины и США в результате этих выборов?— Лейбористы и консерваторы во внешней политике — близнецы-братья. Поэтому, кто бы из них не победил на выборах, внешняя политика Великобритании не изменится.Лейбористы, правда, куда более близки к профсоюзам и рабочему движению, более социально ориентированы на партии. Естественно, при их власти государственные расходы на различные программы поддержки и фонды будут резко увеличены.Другой вопрос, который меня интересует — возможность Великобритании вернуться в Евросоюз. Об этом последнее время идет много разговоров, и на это, думаю, будет реагировать британский электорат.После Brexit непонятно, Великобритания больше потеряла, или приобрела. В стране много технических трудностей с работой, правом на работу, торговлей, с лицензиями и так далее.Кроме того, в Англии, в отличие от стран ЕС, нет правых партий, нет радикалов типа француженки Марин Ле Пен. Хотя в Англии, в общем-то, ситуация с мигрантами ничуть не лучше, чем во Франции. То есть в Британии есть правые, конечно, но их число как и влияние ничтожно мало. И это удивляет.— А чье влияние сильнее на Украине и Ближнем Востоке — США или Британии?— Англия и США нигде не борются за влияние, я считаю.Мы уже говорили об этом в наших интервью: если завтра не будет США, то Англия исчезнет послезавтра. Штаты — ключевой, фундаментальный союзник Британии, от которого она абсолютно во всем зависит.— В западных СМИ дикий ажиотаж вокруг предстоящих досрочных выборов во Франции. С чем связано такое волнение в Европе?— Франция — вторая по значимости европейская держава после Германии. То, что произойдет там, повлияет на весь европейский континент и его политику.Поэтому сейчас брошены все силы на освещение данного события. Европейские СМИ, новостные ленты и соцсети, европейские политики либерального толка, косвенно, прямо, через газеты, радио и телевидение — все пытаются оказать влияние на французский электорат и помочь Макрону.Представьте, даже бывший президент Франции Франсуа Олланд баллотируется в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. Как экс-лидеру страны, ему ничего говорить не надо, он все уже доказал, и идет в парламент, чтобы привести за собой еще какой-то электорат в поддержку действующему главе.То есть у макроновской партии идет крайне агрессивная кампания, задействованы мощные спонсоры и баснословные деньги.Макрон сегодня находится между ультралевыми и ультраправыми. На данный момент ситуация выглядит так, что ультраправые могут набрать квалифицированное большинство в парламенте. Однако мое предсказание, что этого 30 июня все-таки не свершится. Они, конечно, получат довольно впечатляющие цифры, но правительство Франции организовать не смогут.Пока в США готовят ультиматум Украине и России, последняя готова призвать НАТО к ответу за трагедии в Севастополе и Дагестане. Об этом — в интервью Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить

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Анна Черкасова

интервью, украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, эммануэль макрон, cnn, ес, британия, всу, вооружения, дебаты, выборы, россия