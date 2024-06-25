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"Открыли путь в Преисподнюю своим создателям": Медведев высказался о влиянии санкции ЕС

"Открыли путь в Преисподнюю своим создателям": Медведев высказался о влиянии санкции ЕС - 25.06.2024 Украина.ру

"Открыли путь в Преисподнюю своим создателям": Медведев высказался о влиянии санкции ЕС

Европейские санкции в отношении России приносят выгоду только компаниям-экспортерам США. Об этом 25 июня написал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале

2024-06-25T12:42

2024-06-25T12:42

2024-06-25T12:42

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Страны Евросоюза сегодня, 24 июня, утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции Евросоюз уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.Новый пакет санкций включает как физических, так и юридических лиц РФ.В России неоднократно заявляли, что справятся с санкционным давлением. Санкционная политика Запада привела к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.Подробнее о санкционной политике Запада в материале Новые антироссийские санкции: против кого и зачем на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, сша, дмитрий медведев, ес, санкции, антироссийские санкции