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"Открыли путь в Преисподнюю своим создателям": Медведев высказался о влиянии санкции ЕС
"Открыли путь в Преисподнюю своим создателям": Медведев высказался о влиянии санкции ЕС - 25.06.2024 Украина.ру
"Открыли путь в Преисподнюю своим создателям": Медведев высказался о влиянии санкции ЕС
Европейские санкции в отношении России приносят выгоду только компаниям-экспортерам США. Об этом 25 июня написал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
2024-06-25T12:42
2024-06-25T12:42
2024-06-25T12:42
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антироссийские санкции
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Страны Евросоюза сегодня, 24 июня, утвердили 14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции Евросоюз уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.Новый пакет санкций включает как физических, так и юридических лиц РФ.В России неоднократно заявляли, что справятся с санкционным давлением. Санкционная политика Запада привела к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.Подробнее о санкционной политике Запада в материале Новые антироссийские санкции: против кого и зачем на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, сша, дмитрий медведев, ес, санкции, антироссийские санкции
Новости, Россия, Запад, США, Дмитрий Медведев, ЕС, санкции, антироссийские санкции
"Открыли путь в Преисподнюю своим создателям": Медведев высказался о влиянии санкции ЕС
Европейские санкции в отношении России приносят выгоду только компаниям-экспортерам США. Об этом 25 июня написал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
"Единственными победителями оказались американские компании-экспортеры... Жизнь не раз доказывала, что так называемые "адские санкции", принятые ЕС по заказу США, открывают путь в Преисподнюю исключительно своим создателям", - написал Медведев
.
Страны Евросоюза сегодня, 24 июня, утвердили
14-й пакет антироссийских санкций на заседании в Люксембурге. С начала специальной военной операции Евросоюз уже вёл в отношении России 13 санкционных пакетов.
Новый пакет санкций включает как физических, так и юридических лиц РФ.
В России неоднократно заявляли, что справятся с санкционным давлением. Санкционная политика Запада привела к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент России Владимир Путин
заявлял ранее, что такая политика – это долгосрочная стратегия Запада. Также Москва не раз подчеркивала, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Подробнее о санкционной политике Запада в материале Новые антироссийские санкции: против кого и зачем на сайте Украина.ру.