https://ukraina.ru/20240624/1055802431.html

Патриотам нужны жертвы. Только тогда общество пойдет на мирные переговоры, считают украинские эксперты

Патриотам нужны жертвы. Только тогда общество пойдет на мирные переговоры, считают украинские эксперты - 24.06.2024 Украина.ру

Патриотам нужны жертвы. Только тогда общество пойдет на мирные переговоры, считают украинские эксперты

На Украине вдруг начали задумываться над тем, так ли полезен патриотизм и не мешает ли он необходимым изменениям, которые позволили бы найти мирное решение конфликта.

2024-06-24T05:30

2024-06-24T05:30

2024-06-24T05:52

украина

россия

запад

павел дацюк

владимир зеленский

владимир путин

нато

оон

вто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037216902_1175:0:2367:670_1920x0_80_0_0_91d2ddbdaa9c89af9f5337989c5293d4.jpg

Об этом, в частности, говорит украинский философ Сергей Дацюк. В интервью журналисту Александру Шелесту* он заявил, что без признания ошибок и изменений навстречу друг другу проблему войны не решить.По его словам, "это неприятное открытие", однако наиболее продвинутые и участвующие в войне непосредственно на фронте люди это уже поняли, но в тылу - там пытаются развернуть свою войну."Причём война разворачивается не столько против неспособной к изменениям власти, сколько против непатриотов", - сказал эксперт, пояснив, что "патриот в Украине и воюющей, и не воюющей — это тот, кто ненавидит"."Если ты ненавидишь врага, но самое главное, публично демонстрируешь свою ненависть, то ты патриот. А если ты помалкиваешь или, наоборот, говоришь, что — давайте остановимся, давайте подумаем — то ты, конечно, агент Крмля", - обрисовал ситуацию Дацюк.Он продолжил: "Но когда теперь "агенты Кремля" у нас появляются на фронте, патриоты начинают задумываться, что же такое произошло?".По мнению философа, тем не менее, надо включить мышление и понять необходимость изменений в связи с изменениями в мире. Мир меняется, а Зеленский не понимает, как реально устроен мир — а он "устроен так, что в нём не работает ООН, НАТО, ВТО, доллар и т.д., ничего этого уже не работает".Дацюк добавил, что он и другие интеллектуалы посоветовали бы Зеленскому выступить в Швейцарии с идеей создания "альтернативной мировой системы безопасности, которая предполагала бы роспуск НАТО и так далее".На это Шелест заметил, что это "то, что перед войной, собственно, и говорил, и к какому разговору призывал Запад Путин".Дацюк, в свою очередь, добавил, что "в общем-то, Запад и понимал, просто он не хочет это делать во время войны"."Другое дело, что Украина в лице своих политических лидеров, как не понимала, так не понимает и, скорее всего, и не будет понимать, Вот эти лидеры уже не поймут, у них такого места понимания в голове просто нет. Они не могут так помыслить. Более того, они не могут встретиться с теми, кто так мыслит, там три оцепления с пулемётами", - заявил философ.По его утверждению, уже и фронтовики приходят к выводу, что ситуация военного мирового кризиса "не решается на фронте Украины… решение надо искать в иных пространствах, прежде всего в пространстве мироустройства". Иначе, добавил эксперт, "войны будут множиться и ни к чему не вести, и доводить нас до обмена ядерными ударами".В общем, если идти по пути "патриотизма", это приведёт лишь к бессмысленным жертвам. Неизбежны рост агрессии внутри общества и гражданская война...Понимает это украинское общество или нет, судить сложно. Так, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что 99% украинцев добровольно ушли на фронт. И он же сообщает, что "в стране есть ментальная проблема восприятия войны".Приведя эти данные, популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада отмечает несостыковку: "99% же добровольно ушли на фронт...".Дацюк подчеркнул, что времени для раздумий практически нет, "нам бы до следующего лета дожить, дальше, без изменений - Украина (киевский режим — ред.) просто закончится". Он уточнил, что страны не будет "как экономической единицы", в этом смысле "даже лета следующего года не существует".При этом философ отметил, что сейчас в стране нет политического лидера, который мог бы предложить пойти на компромисс, "кто бы его ни предложил, он не получит поддержки большинства".По его мнению, для понимания "нам нужно ещё больше жертв… пока жертвы не станут массовыми и это не дойдёт до каждого патриота, изменений не произойдёт".А если так и не дойдёт, то — "проект "Варяга", пощады никто не желает". Гибель Украины (киевского режима — ред.) когда-то воспоют поэты, "мы станем славны", предположил Дацюк, добавив, что этот вариант представляется ему "не очень мудрым с исторической точки зрения", но у него уже просто нет аргументов для патриотов.При этом украинский философ вовсе не выступает за мир, напротив, он против замирения, он лишь требует - "дайте нам перспективу!". Представление о перспективе у него своеобразное, например — обмен Крыма на Донбасс.А без представления о перспективе, говорит, "мир ничем не будет отличаться от войны", это будет перемещение войны во внутрь Украины, гражданскую войну, это, мол, зашито в украинских исторических траекториях… Потому замиряться пока никак нельзя. А вот профессор киевского Института журналистики, редактор газеты "Солдат" Никита Василенко в эфире того же канала заявил, что мир Украине нужен любой ценой. По его словам, ситуация такова, что надо думать уже о выживании нации, если не закончить войну в ближайшее время, то тогда - "какой смысл в победе, если некому побеждать… победителей не будет".Профессор рассказал, что действующий генерал ВСУ написал ему в личку вопрос— вам лично Донецк нужен? Вот такие вопросы задают уже и генералы. По укрТВ войну показывают как какой-то прекрасный спорт, а кто показывает госпитали, кто покажет лица матерей, кто покажет не родившихся детей?"Когда победы нет, ну на хрен выпендриваться… Ну, не победили. Попытались, хорошо попытались. Прорывались, хорошо прорываются. Но что дальше? Оружия нет, денег нет, людей нет", - сказал Василенко.А у тех людей, что еще остались, накопилась усталость, продолжил профессор. И напомнил, что на четвертом году Первой мировой начались революции в России и в Германии — потому что почва созрела, потому что "принудили к этому подготовиться мирных и добрых людей".Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале Владимра Скачко "Беня за папаху. Кто расплачивается с США олигархом Коломойским**" * Признан иноагентом в РФ.**Внесён в РФ в перечень экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240624/1055796234.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александра Зуева

Александра Зуева

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александра Зуева

украина, россия, запад, павел дацюк , владимир зеленский, владимир путин, нато, оон, вто