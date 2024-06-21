https://ukraina.ru/20240621/1055768177.html

Беня за папаху. Кто расплачивается с США олигархом Коломойским*

Беня за папаху. Кто расплачивается с США олигархом Коломойским* - 21.06.2024 Украина.ру

Беня за папаху. Кто расплачивается с США олигархом Коломойским*

Президент России Владимир Путин на недавней пресс-конференции во Вьетнаме в очередной раз предположил, когда США готовы будут еще активнее склонять российскую сторону к мирным переговорам – не раньше 2025 года, когда уже не будет на Украине президента Владимира Зеленского

2024-06-21T12:46

2024-06-21T12:46

2024-06-21T13:57

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Предположение Путина понятно: Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией, а значит, пока он при власти, они и невозможны. И чтобы их разблокировать, нужно сменить президента Украины. Это одно из базовых условий.Но вот до этого времени США постараются заставить Украину и мобилизовать союзников по всему миру на то, чтобы еще активнее воевать с Россией и все-таки как-то исхитриться и нанести ей стратегическое поражение. Или хотя бы не превратить свою военную аферу на Украине во второй Афганистан, уже европейский. И не подпортить избирательную кампанию нынешнего президента США Джо Байдена очередным сокрушительным фиаско.По словам Путина, расчет и технология США проста и незамысловата, как извилина в мозгу нынешней пресс-секретарши Белого дома лучистой и бездумно улыбчивой Карин Жан-Пьер, -- сменить президента Зеленского на более подходящую для России кандидатуру переговорщика, но перед этим загрузить его всем негативом, который есть на Украине и международных отношениях в четырехугольнике Киев - Москва - Брюссель - Вашингтон. "На Западе не хотят его (Зеленского. – Авт.) сейчас менять – время не подошло. Это, мне кажется, очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года", – сказал российский президент.Служба же внешней разведки России (СВР) уже даже назвала возможного преемника Зеленского. Это бывший главком ВСУ Валерий Залужный, которого спровадили послом Украины в Великобританию, но он всё никак не может приступить к выполнению новых обязанностей.И сложившуюся на Украине ситуацию характеризуют два важных фактора. Во-первых, с Зеленским, в принципе, все ясно. После того как с 21 мая сего года он фактически потерял конституционную легитимность на посту президента, его судьба уже прямо зависит от воли западных кураторов. Как говорили в известном российском фильме "72 метра", американцы "взяли его за Пицунду и насадили на кукан"."По поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки. В таких условиях особенно комично звучат истеричные заявления Зеленского о намерении "поставить Россию на колени". Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти", — уверены в СВР. С этим трудно спорить: закон есть закон, и это понимают даже в США, поэтому и догружают Зеленского негативом, чтобы разом убрать всю кучу.И по словам пресс-службы СВР, важен главный мотив в поведении кураторов: "Белый дом, не задумываясь, выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта". Потому что это выгодно США, а ради удовлетворения своих хотелок им никого не жалко.Однако, во-вторых, на Украине началась некая гонка потенциальных узурпаторов власти, которые, с одной стороны, пытаются играть на противоречиях, возникших в стане англосаксов между США и Великобританией. Кроме Зеленского и уже упомянутого Залужного, на Украине давно самонарисовался еще один претендент – глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, о котором уже говорят, что это у него в офисе Зеленский работает президентом Украины. Он уже фактически заправляет многими процессами на Украине, а сам Зеленский действительно работает у него прикрытием. Потому что понимает: только Ермак в случае чего сможет гарантировать ему возможность убежать из страны и хоть тушкой или чучелом убережет от расплаты в украинском суде. Хотя тоже не факт. Во всяком случае, пообещает это. Ну, хотя бы в знак благодарности.С другой же стороны, каждый из возможных претендентов на папаху (так на Украине издревле шутейно называют претендентов на всю полноту власти) пытается найти, чем задобрить западных кураторов, которые именно ему могут передать искомый ярлык на княжение в растерзанной Украине.В-третьих, за кресло президента-узурпатора каждый из обозначенного трио готов заплатить головой не только конкурента, подставив его перед кураторами, но и любого другого человека, на которого кураторы укажут.Сейчас в качестве такой "отступной" или, если хотите, залоговой головы вполне оправданно и, с точки зрения Запада, обоснованно стала голова бизнесмена-олигарха Игоря Коломойского* по кличке Беня. Его выдачи давно и пока безуспешно требуют США. Режим Зеленского и, скорее всего, лично Зеленский, которого Беня в свое время и водрузил в кресло президента, удерживал его как главный козырь в торгах с Вашингтоном.И вот, похоже, время отдать Беню на заклание наступило. Украинское правосудие обвинило его в очередном преступлении -- в заказном убийстве некоего Сергея Карпенко, адвоката еще одного олигарха Виктора Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы.Согласно судебным материалам, дело якобы было в 2003 году, когда Коломойский* привлек к убийству адвоката участников одной из банд, а организовать убийство поручил своему личному охраннику, знакомцу членов указанной банды.Тогда, 21 год назад, только начиналась "оранжевая революция, и семейство Кучмы решило под шумок расправиться с Беней, который играл важную роль в днепропетровском клане, на лидерство в котором в свое время претендовали и Кучма, и экс-премьер-министр Павел Лазаренко, который к том времени "подсел" на американский цугундер с контрольным браслетиком на ноге, и его подельница Юлия Тимошенко, к тому времени уже побывавшая в кучминской тюряге именно как конкурент в лидерстве кланом.В то время и всплыли эти документы и следственные материалы о "проделках" Коломойского*. Мне довелось читать их, реально холодея от ужаса и вспоминая самые мощные фильмы-ужастики о жизни всевозможных мафий. То, что в творил этот "столп капитализма" по имени Коломойский*, уничтожая подельников и конкурентов на пути к богатству, завораживало звериной жестокостью. Под его "кураторством" и с его ведома людей резали, стреляли, душили, травили, отправляли на дно водоемов с забетонированными ногами в тазике. Бене было чему поучиться у Запада, и он был хорошим учеником.И дело какого-то адвоката в этом перечне было самым невинным. Летом 2003 года подозреваемые избили не того человека, которого "заказал" Коломойский*, - потерпевший бедняга только получил тяжкие телесные повреждения. Чтобы исправить "ошибку с объектом", живодеры на зарплате Бени начали слежку за потенциальной жертвой и предприняли попытку убийства, но не смогли довести преступление до конца "по независящим от них обстоятельствам".Сейчас вот следствие выясняет эти "обстоятельства". Но если в его распоряжении есть то, что случайно читал и я, и все остальные, кого 21 год назад пытались натравить на Беню (вы же понимаете, такие документы попадали к журналистам лишь вследствие высоко санкционированной на самом верху утечки), то Бене уже не отвертеться. Особенно если американцы настоят на своем, пообещав разоблачителю кресло правителя на Украине.Поможет им то, что Коломойский* со 2 сентября 2023 года находится под стражей в украинском СИЗО. А 9 мая 2024 года суд в Киеве лишил Беню возможности выйти из-под стражи под залог, назначив ему безальтернативный арест до 7 июля в рамках уголовного дела об организации заказного убийства.А так вообще-то Коломойского* в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) обвиняют по трем эпизодам, связанным с мошенничеством, незаконной легализацией и присвоением имущества, полученного преступным путем, злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Суммы впечатляют: свыше 9,2 млрд грн. (более 249 млн долл. по курсу Нацбанка на тот момент) в первом эпизоде, 5,8 млрд грн (на тот момент было эквивалентно 700 млн долл.) – во втором.Подсуропит ситуацию Коломойскому* и личность как бы "обиженного" - Виктор Пинчук, владелец группы "Интерпайп" входит в пятерку богатейших людей Украины, и в апреле сего года занял 1623-е место в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, имея в активе 2 млрд долл. Женат на Елене Пинчук, урожденной Кучме.Но даже не это главное – Пинчук является представителем Джорджа Сороса и, следовательно, предводителем соросят – главных и верных, хорошо проплаченных и мотивированных на предательство проводников и исполнителей американской политики по ограблению Украины.США важно заполучить Коломойского* именно сейчас еще по двум причинам. Первая - политическая: Беня считается человеком, который "сделал" Зеленского президентом – выдвинул его кандидатуру и проплатил кампанию, скорее всего, не согласовывая свои действия с США. Это очень нехороший урок другим олигархам, который не должен никогда повториться в том куске Украины, который, возможно, останется в результате мирных переговоров с Россией - в той "новой" Украине "гетманов" должны назначать американцы, а не какие-то местные олигархи.Вторая – экономическая: если от Украины что-то останется, то все экономические активы в ней должны принадлежать не олигархам, как сейчас, а исключительно американцам. США не случайно назначили своим спецпредставителем по вопросам экономического восстановления Украины некую Пенни Прицкер, которая и должна все "окормлять". А тут какие-то Бени Коломойские*, Пинчуки, хуже того – Ринаты Ахметовы с Петрами Порошенко под ногами путаются и свои претензии предъявляют. Этого впредь не должно быть!И не будет. Так что судьба и Украины, и олигархов, и их представителей выставлена на торги с элементами рабовладения и торговли людьми. В прямом и переносном смысле. И в такой ситуации уже и не важно, кто будет страной рулить.Подробнее о происходящем во властных коридорах Украины - в материале Владимира Скачко "Ермак-узурпатор. Клика Зеленского ищет нового фюрера".* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

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