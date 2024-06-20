https://ukraina.ru/20240620/1055743049.html

"Дальше – Руина". Украинские эксперты о печальных перспективах своей страны

"Дальше – Руина". Украинские эксперты о печальных перспективах своей страны - 20.06.2024 Украина.ру

"Дальше – Руина". Украинские эксперты о печальных перспективах своей страны

В украинском экспертном сообществе обсуждают, чем может закончиться беспредел, творимый военкомами и приходят к выводу, что разрушение правовых основ государство приведет к гибели такого государства, к повторению Руины.

2024-06-20T06:26

2024-06-20T06:26

2024-06-20T06:26

украина

россия

швейцария

андрей золотарев

александр сырский

леонид кучма

вооруженные силы украины

the washington post

слуга народа

f-16

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Обсуждают и ход боевых действий. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас ВС РФ давят, но после передачи Украине F-16 и другого западного оружия, шансы России на успех будут уменьшаться. Комментируя это заявление в эфире интернет-канала Politeka, украинский эксперт Андрей Золотарёв отметил, что ставка Россией будет сделана "на дожимание Украины (киевского режима — ред.) военной силой"."И это ничего хорошего, ничего, кроме дальнейшей эскалации, нам не сулит", - сказал эксперт. По его словам, пока ситуация не изменилась, ВС РФ давят на многих участках в расчете на то, что где-то додавят, "фронт и посыпется, и начнется, как говорят военные, каскадное обрушение фронта".Золтарев добавил, что пока этого не произошло, ВСУ держатся, "приходится отступать, но ситуация с поставками боеприпасов и вооружений потихоньку выправляется". Он предположил, что поэтому вторая половина лета в плане боевых действий будет очень жаркой.Для боев нужна живая сила, киевский режим набирает её, не стесняясь в средствах. Мобилизация, проводится все более жестко. Сопротивление тоже приобретает жесткие формы. Очередной эпизод: в Яворове Львовской области военнослужащего, который, по данным местного ТЦК, сопровождал гражданина на военно-врачебную комиссию, госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Сообщается, что на него напали и ударили тяжелым предметом по голове.По этому поводу Золотарёв отметил, что, когда в военные дела вмешивается политика, ничего хорошего ожидать не приходится. По его словам, есть такое ощущение, что власти "стремятся перенаправить негатив, сделать ТЦКашников такими козлами отпущения в любых обстоятельствах".Но и сам закон об ужесточении мобилизации далек от совершенства. Например, аннулирование "ограниченно годных" и перенаправление их на ВЛК (военно-лечебную комиссию — ред.), это означает, что печать с гербом Украины тоже обнуляется, справка с гербовой печатью превращается в ничто, а значит, это удар по авторитету государства, считает политолог. По его словам, то же самое происходит вокруг ТЦК, когда полиция и ТЦКашники "пинками выгоняют тех же адвокатов"."Но это разрушение права, это разрушение правовой основы государства… Государство закрывает на это глаза, но что дальше? Дальше – Руина", - сказал Золотарёв. По его словам, уже сейчас действия ТЦК вызывают негативное отношение в обществе вообще ко всем людям в военной форме. Так, один военный рассказывал ему, что приезжал в отпуск и полтора часа стоял на житомирской трассе и голосовал, маршрутки не останавливались, никто не останавливался."Человек в форме превратился в пугало. Спасибо нашим мудрым организаторам вот этого людоловства, которые втоптали в грязь авторитет и тот рейтинг, которые имели ВСУ", - сказал политолог.Отметим, что мобилизовать в ряды ВСУ пытаются не только силой. На Украине сейчас работают 25 центров по рекрутингу в 23-х населенных пунктах, сообщает издание "Украинская правда". Минобороны Украины также сотрудничает с онлайн-платформами для размещения вакансий в подразделениях, среди которых Lobby X, Work.ua, OLX.ua. Туда приходит достаточно много заполненных анкет на размещенные вакансии в армии.В то же время руководитель военного департамента агентства Lobby X Ольга Бандривская отметила, что сейчас в ВСУ наиболее востребованы такие должности, как пехотинцы, пулеметчики, разведчики, водители, медики, операторы БПЛА, инженеры, связисты, механики и электрики."Однако подавляющее количество людей интересуются вакансиями делопроизводителей, финансистов и других "штабистов". В среднем на одну тыловую должность претендуют 45 человек, а на боевую – 20", - сказала Бандривская, чьи слова приводит "УП". Она добавила, что "не все из тех, кто откликается на боевую должность, подходят из-за состояния здоровья, отсутствия навыков и т.д.".Рекрутируют и на зонах. The Washington Post со ссылкой на Минюст Украины сообщает, что в ряды ВСУ влились, подписав контракт, уже более 2750 бывших заключенных украинцев. В ведомстве рассчитывают в первую волну такого "тюремного" рекрутинга привлечь около четырёх тысяч осуждённых.Политическую ситуацию внутри страны ярко охарактеризовал экс-советник Леонида Кучмы украинский политолог и экономист Олег Соскин."Зеленский, Ермак, власть его "Слуг народа" не на подъеме, они несутся вниз. Это хроника пикирующего бомбардировщика, выполняющего мертвую петлю и уже не способного выйти из этой мертвой петли": - заявил он в очередном выпуске своего видеоблога. По его мнению, более таких встреч, как конференция в Швейцарии, не будет - "потому что они бесполезны".Есть и другие мнения. Украинский политолог Кость Бондаренко в эфире ютуб-канала "Да это так" отметил, что по итогам саммита в Швейцарии можно сказать, что "Запад начинает сейчас всячески усаживать Украину за стол переговоров". По его мнению, фактически это могут быть переговоры между Глобальным Западом и Глобальным Югом, поскольку события на Украине - это экстраполяция конфликта между ними. И надо договариваться о создании новых правил игры, раз старые не работают.Но пока следует ждать эскалации, а значит, в ВСУ нужны люди. Как заявил в эфире одного из интернет-каналов украинский военный эксперт Сергей Грабский, западную технику Киев получает, теперь "Украина должна насытить свои боевые порядки людьми для того, чтобы эту технику эксплуатировать".По словам эксперта, "сама по себе техника ничего не стоит, люди являются критически важными", все упирается в людские ресурсы. А это значит, что отлов людей на Украине продолжится.О том, что происходит на Украине и вокруг неё - в статье Ростислава Ищенко "Украинские обстрелы России и западные запреты — настоящие цели и задачи США и НАТО"

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Сергей Зуев

украина, россия, швейцария, андрей золотарев, александр сырский, леонид кучма, вооруженные силы украины, the washington post, слуга народа, f-16, эксклюзив