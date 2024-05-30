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Украинские обстрелы России и западные запреты - настоящие цели и задачи США и НАТО

Украинские обстрелы России и западные запреты - настоящие цели и задачи США и НАТО - 30.05.2024 Украина.ру

Украинские обстрелы России и западные запреты - настоящие цели и задачи США и НАТО

История с намерением Запада то ли снять запрет на использование поставляемых им вооружений по территории России в границах января 2104 года, то ли его сохранить приобрела незаслуженно громкое звучание в российском информационном пространстве. Можно подумать от снятия или оставления запрета что-то зависит.

2024-05-30T06:14

2024-05-30T06:14

2024-05-30T06:19

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Начнём с того, что Украина, ещё в 2022 году применившая БПЛА Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс" для ударов по глубокому российскому тылу, фактически уже тогда легализовала обстрелы коренной российской территории на глубину до 1000 км. В 2023-24 годах Киев применял для ударов по российской территории БПЛА дальностью не менее 1500 километров.Если "Стрижи" и "Рейсы" - чисто советский продукт, то все современные БПЛА Украина частично закупает на Западе, в Турции, в Израиле и даже пыталась закупать в Китае, частично наладила производство на своей территории при технологической поддержке того же Запада. Украина также неоднократно использовала поставленные Великобританией, Францией и США крылатые и баллистические ракеты для ударов по Крыму, Кубани, Ростову-на-Дону.Наконец, Белгород обстреливается Украиной при помощи поставленных Западом РСЗО, а приграничные сёла страдают от ствольной артиллерии. То есть, западное оружие, с ведома и поощрения Запада, участвует в ударах по российской территории на глубину практически до самого Урала не день, не неделю, не месяц, а третий год.Все об этом знают. Об этом не раз говорилось на высшем государственном уровне. Да и позиция Запада всегда была такой же двусмысленной как сейчас. Одни чиновники говорят, что Запад ни в коем случае не разрешит Украине использовать поставляемые им вооружения для ударов по России. Другие утверждают, что Запад обязан уже вчера разрешить такие удары, третьи мямлят что-то невнятное о том, что Запад будет Украину спасать и поддерживать, но НАТО ни в коем случае не должно напрямую воевать с Россией, четвёртые требуют, чтобы регулярные войска НАТО немедленно направились на Украину воевать против России.То есть, по факту Запад позволяет Украине всё, пытаясь при этом сохранить свободу рук и не быть втянутым в конфликт против совей воли, глубже, чем самому бы хотелось.Да и странно было бы обижаться на Запад за то, что его снаряды убивают людей в Белгороде или в Шебекино, если те же снаряды в значительно большем количестве убивают наших людей непосредственно на фронте. Более того, Запад не скрывает того, что его поддержка Украины является поддержкой союзника, воюющего против общего врага, и что победу Киева на поле боя в США и ЕС восприняли бы как свою, но и его приближающееся поражение воспринимают как свою катастрофу.Мы сами открыто говорим, что воюем с Западом, для которого Украина лишь инструмент. Мы отлично знаем, что на Украине уничтожено уже в разы больше техники и вооружений, чем она имела, то есть Киев уже года полтора как не мог бы больше воевать, если бы не поставки с Запада. Киев и вообще не мог бы воевать даже полгода, если бы не финансирование Западом его бюджетных потребностей. Запад является прямым и непосредственным участником идущей войны и только из-за него боевые действия до сих пор не прекращены.Если завтра США и их европейские союзники хором публично заявят, что снимают все запреты на любое использование поставленного ими оружия, ни в теоретическом, ни в практическом плане для нас не изменится ничего. Это прекрасно понимают не только в Кремле, но и в НАТОвских столицах. Следовательно возникает вопрос, с какой целью Запад раздувает истерию вокруг разрешения наносить удары поставленным им оружием вглубь российской территории?Сложно пройти мимо того факта, что истерия с ударами по российской территории развивалась параллельно с ростом на Западе числа тревожных публикаций, выражающих сомнение в способности Украины долго удерживать фронт, даже при условии, что Запад окажет Киеву всю помощь, на которую способен. Фактически она развивалась параллельно дискуссии о необходимости введения войск НАТО на Украину для удержания фронта и являлась своего рода альтернативой этому решению.Запад к началу текущего года пришёл к выводу, что собственно украинские возможности сопротивления закончатся либо к концу текущего, либо к началу следующего года (об этом неоднократно говорили западные политики и военные). Попытки США предложить России мир, устраивающий американские элиты провалились – Москва дала понять, что готова к переговорам и к рассмотрению разных форматов урегулирования кризиса, но на своих условиях, главным из которых является создание между Россией и НАТО буферной "зоны безопасности", в которой альянс не мог бы держать существенные вооружения и развёрнутые ударные соединения даже на территориях своих стран-членов.Таким образом, продление горячей фазы конфронтации за пределы существования украинского государства или искусственное продление украинской агонии стало жизненной необходимостью Запада – его последней надеждой на принуждение России к миру на своих условиях. Оба варианта развития событий (продолжение конфронтации после Украины или продление агонии украинского режима) требовали де факто прямого столкновения Запада с Россией.Собственно идея Макрона о том, что с Россией на Украине будут воевать члены НАТО, а не само НАТО, и была попыткой примирить необходимость самостоятельного вступления Запада в конфликт с нежелательностью прямого столкновения НАТО и России. "Мы скажем, что НАТО не НАТО и получится, что Россия воюет не с НАТО в целом, а только с отдельными его членами".Достаточно наивная схема, которая была поддержана только самыми русофобскими прибалтийскими режимами, которым нечего терять, так как у них ничего не осталось. У остальных членов НАТО возник резонный вопрос: а что будет, если Россия решит, что воюет не с отдельными членами, а со всем НАТО и начнёт поступать соответствующим образом? Позитивного ответа на этот вопрос авторы концепции Макрона не имели.Поэтому США, без особого шума поддержав стремление прибалтов к войне с Россией, но понимая, что это ещё не гарантирует столкновения Москвы со всей Европой, начали активно качать тему ударов западным оружием, с разрешения западных правительств, по глубокому российскому тылу.Одновременно несколько раз в западных СМИ промелькнули сведения о наращивании поставок на Украину западных ракет, дальностью 300-350 км, о возможных поставках ракет, дальностью 500-550 км и о совместном (Запад+Киев) массовом производстве тяжёлых ударных БЛА, которые с какой-то целью накапливаются на украинских складах.Похоже, что США готовят провокацию, которая позволила бы им возложить ответственность за очередное поднятие ставок на Россию и сделать конфликт ЕС-Россия неизбежным, принудив Москву проявить инициативу.Разговоры о разрешении бить в глубь России широко тиражируются российскими СМИ, вызывают возмущение в российском обществе и жёсткую публичную реакцию власти. Когда накал страстей достаточно возрастёт, а соучастие Запада в ударах по России станет очевидным даже слепому, будет организован массированный (под сто, а может и больше единиц в залпе) ракетно-беспилотный удар по чувствительным российским центрам, включая спальные районы крупных городов, находящихся от границы куда дальше, чем Курск и Белгород. Возможно повторение такого удара 2-3 раза, в зависимости от количества накопленных ударных вооружений.Взрыв народного возмущения должен не оставить российской власти выбора и, пусть главная ярость ответного удара обрушится на Украину, что-то (некий чувствительный удар) должно перепасть и непосредственно Западу. Дальше Россию можно будет обвинить в нападении на НАТО и объяснить европейцам, что хотят они или нет, а защищаться надо. Даже если Москва ограничится ответом исключительно по территории Украины, под ракетный удар всегда можно подверстать гибель какой-нибудь западной гуманитарной миссии, состоявшей исключительно из пацифистов и моральных авторитетов.В общем, если в 2014 году США надо было, чтобы Россия воевала с Украиной, то сейчас надо, чтобы она воевала с Европой. На разжигание военного кризиса на Украине Вашингтон потратил 8 лет. Сейчас он с той же энергией и тем же упорством разжигает пожар европейской войны. Если Европа не хочет нападать на Россию, значит Россия должна напасть на Европу или они обе должны случайно столкнуться, но раз США надо, чтобы они воевали, они должны воевать.Стратегия простая, незамысловатая, но до сих пор нужные Вашингтону войны рано или поздно (иногда с существенным опозданием) всегда получалось разжигать.О том, что должно являться победой России в СВО - в статье Ростилава Ищенко Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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запад, россия, украина, эммануэль макрон, ростислав ищенко, нато, ес, эксклюзив