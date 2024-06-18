https://ukraina.ru/20240618/1055714942.html

Страсти по русскому языку в Риге. Министр — в отставке, спектакль с Хаматовой —отменен

Страсти по русскому языку в Риге. Министр — в отставке, спектакль с Хаматовой —отменен - 18.06.2024 Украина.ру

Страсти по русскому языку в Риге. Министр — в отставке, спектакль с Хаматовой —отменен

В Латвийском национальном театре расторгли договор с организаторами гастролей спектакля "Записки сумасшедшего" российского режиссера Дмитрия Крымова, сообщил 18 июня новостной портал LSM.lv

2024-06-18T21:02

2024-06-18T21:02

2024-06-18T21:45

культура

эксклюзив

латвия

россия

рига

николай васильевич гоголь

михаил булгаков

новый рижский театр

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/12/1055714554_0:0:592:334_1920x0_80_0_0_dc99ffc7d0ec697dae95be02d564824e.png.webp

Гастроли должны были состояться в сентябре, но, как рассказал журналистам директор театр Марис Витолс, "при аренде помещения для гастролей спектакля "Записки сумасшедшего", организованных театральным агентством Entracte International, не было должным образом оценено символическое и моральное значение этого арендного мероприятия в контексте агрессии России против Украины".Витолс туманно заявил журналистам латвийских СМИ, что спектакль Крымова вызывал "недоумение" у части общественности и установил в театре мораторий на спектакли на русском языке до окончания военных действий на Украине."Это решение театр никоим образом не направлено против профессиональных артистов театра, покинувших Россию после начала войны, и уважает их выбор уехать и осудить (…) режим Путина", — оговорился Витолс.Крымов, впрочем, как и играющая в "Записках сумасшедшего" актриса Чулпан Хаматова, как раз-таки те россияне, о которых говорит директор театра: против действий российских властей и армии они высказались еще 24 февраля 2022 года в открытом письме, а затем уехали, Хаматова – в Ригу, а Крымов – в США, где открыл театральную студию Krymov Lab NYCи сейчас ставит "Евгения Онегина".Другие его спектакли до сих пор идут в Латвийском национальном театре и их, судя по всему, отменять не собираются, это, например, постановка "Питер Пен. Синдром". Кроме того, в театре успешно идет постановка "Записок юного врача" Михаила Булгакова Яниса Вимбы.Возможно, проблема не в постановке (которая, судя по описанию, к тому же абсолютно соответствует повестке: повествует о российских эмигрантах, уехавших по политическим убеждениям), а в исполнителях главных ролей – Максиме Суханове и Хаматовой.Хаматова и ее проблемыСпектакли с участием Чулпан Хаматовой отменяют не впервые: в январе 2023 года Новый Рижский театр отменил премьеру спектакля "Gogolis. Nature Morte" из-за того, что режиссер-постановщик Улдис Тиронс использовал в сценарии три языка – русский, украинский и латышский, и, по мнению администрации театра, получился "языковой винегрет".Тиронс тогда объяснил журналистам, что в постановке по повести Николая Гоголя "Старосветские помещики" было решено использовать сразу три языка, но в результате проект "получился не таким, как себе представляли"."Gogolis. Nature Morte" был первым спектаклем, в котором Хаматова должна была играть на латышском языке. Она не раз признавалась, что язык дается ей с трудом, и, конечно же, предпочтительнее играть на родном русском. Поэтому отмена едва ли не единственного в Национальном театре русскоязычного спектакля – удар, прежде всего, по ней.В своих высказываниях Хаматова радикальнее, чем многие уехавшие и адаптировавшиеся в иностранной реальности и культурной жизни артисты. В интервью с журналистом Михаилом Зыгарем* у них состоялся следующий диалог:— Чулпан, тебе хочется как-то побороть всех этих людей, как-то переубедить, уничтожить? Если бы тебе дали пистолет?— Да, хочется. Но это была бы слишком лёгкая смерть для них.Зыгарь* имел в виду хейтеров с другими политическими позициями, которые пишут Хаматовой в соцсетях различные оскорбления, а под фразой "если бы тебе дали пистолет" подразумевал сцену из фильма "Догвилль" Ларса фон Триера.С такой непримиримой позицией актриса остается в Латвии, где служит в Новом Рижском театре Алвиса Херманиса, но периодически попадает в неудобные ситуации из-за русского языка.В репертуаре Латвийского национального театра, к слову, есть постановка буквально на эту тему: режиссер Матисс Кажа поставил драму "Мягкая сила" о том, как украинские активисты борются в Европе со спектаклями из России, о России и отдаленно напоминающими о России.В Рижском русском театре имени Михаила Чехова, который находится в центре латвийской столицы, в старом городе, к счастью, все по-прежнему: спектакли идут на русском, играют Гоголя, и Корнея Чуковского, читают стихи Булата Окуджавы и Роберта Рождественского, ведут занятия театральной студии для детей и молодежи. А один из композиторов театра – великий Раймонд Паулс.Внезапная отставка министра, которая за русских латышейОтмена спектакля Крымова – не единственная новость из мира искусства, всколыхнувшая в эти дни Ригу.Министр культуры Латвии Агнесе Логина уходит в отставку. Руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале дала комментарий порталу гостелерадио Эстонии ERR, в котором уточнила, что Логина написала заявление об отставке по личным причинам.Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приняла отставку министра культуры и призвала партию "Прогрессивных" выдвинуть нового кандидата на этот пост."В соответствии с договором о сотрудничестве [коалиции] я ожидаю, что "Прогрессивные" предложит кандидата на пост министра культуры, решение об утверждении которого примет Сейм", – сказала глава лативйского правительства.Как связаны эти новости? Вполне возможно, что напрямую. Агнесе Логина – одна из немногих латвийских чиновников, кто систематически выступает за права русскоязычных граждан и сохранение русскоязычного искусства в стране.В частности, совсем недавно она заявляла, что попытка запретить в Латвии политические дебаты на русском и ограничить русскоязычные СМИ – это угроза демократии. То же мнение она высказывала и в отношении мероприятий культуры, театров, концертов. Добровольная отставка (если она таковой является) произошла настолько стремительной, что комментарий председателя фракции "Прогрессивные" Андриса Шуваевса информационному порталу LSM звучит довольно нервно: он многократно повторяет, что причины личные, а коль скоро они личные, комментировать и раскрывать их он не может, а на вопрос о позиции Логиной по вопросу русского языка он ответил следующим образом:"Надо укреплять латышский язык в общественных СМИ, но, поскольку идет война, нужно обеспечить и информацию на языках национальных меньшинств", – какая в Латвии идет война Шуваевс не уточнил, но пообещал выпуск большего количества книг и фильмов на латышском языке.Нервная реакция, возможно, имеет взаимосвязь и с другим заявлением из Риги, прозвучавшим накануне: газета Tages-Anzeiger процитировала президента страны Эдгарса Ринкевичса, который заявил, что немалая часть русскоязычного населения Латвии поддерживает политику президента РФ Владимира Путина."Среди русскоязычного населения Латвии есть определённый раскол. Четверть русскоязычных жителей страны очень явно поддерживают Путина и Россию", – заявил глава государства, чем вызвал немалый переполох.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.О бедственном положении украинских театров - в материале Марии Нестеровой Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240527/1055295366.html

латвия

россия

рига

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, латвия, россия, рига, николай васильевич гоголь, михаил булгаков, новый рижский театр, театр