https://ukraina.ru/20240528/1055333227.html

Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма

Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма - 28.05.2024 Украина.ру

Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма

В понедельник, 27 мая, художественный руководитель Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Т. Г. Шевченко Андрей Бакиров заявил о том, что театр временно закрывается – почти всех мужчин забрали на фронт военкомы, передает "Суспільне"

2024-05-28T15:18

2024-05-28T15:18

2024-05-28T15:18

культура

эксклюзив

культура

украина

мобилизация

театр

чернигов

александр довженко

великобритания

эстония

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"Наш театр непонятно на какое время, но будет закрытым. Мы практически ничего не можем делать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у которых по определенным причинам брони, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится и пенсионеры", – сказал Бакиров в комментарии журналистам.Повестки получили как сотрудники творческого состава, так и остальных цехов, практически всех возрастов – худрук упомянул 59-летнего водителя и 56-летнего Заслуженного артиста, а также звукооператоров, монтажеров, артистов оркестра. Всего территориальный центр комплектации (ТЦК) вызвал 34-х сотрудников.Бакиров рассказал, что театр подавал заявку на статус критически важного объекта для региона, но получил отказ. Схожая ситуация, хотя и не в таких масштабах, и в других областных театрах Украины – бронь на своих артистов, исходя из кулуарной информации, имеют только Национальные театры, но и им ласково намекают: хотя бы кто-нибудь должен пойти на фронт ради благополучия и престижа театра.Черниговский драмтеатр от повальной мобилизации не спасло даже то, что он участвует в программе Фонда "Партнерство за сильную Украину", которую на деньги инвесторов из Великобритании, Эстонии, Канады, Нидерландов, США, Финляндии, Швеции и Швейцарии продвигает Офис президента Украины.Официальная информации о бронировании сотрудников вообще любых организаций и предприятий на Украине покрыта мраком, комментарии дают и военные, и депутаты, и военкомы, но один противоречит другому, и реальную ситуацию выяснить достаточно сложно."Не нужно заниматься глупостями и просматривать все постановления Верховной Рады, там все равно не написано ничего, совпадающего с реальностью. Бронь бывает только в тех театрах, которым удалось удачно договориться, вот и все", – скептически прокомментировал этот вопрос сотрудник одного из крупных областных театров (ранее – русской драмы) на Востоке Украины.Чем так провинились именно черниговские театры – неизвестно, но буквально неделей ранее в соцсетях черниговского Молодежного театра появилось сообщение об отмене двух постановок из-за мобилизации актеров: речь шла о "Зачарованной десне" по киноповести Александра Довженко и "Бравом солдате Швейке" по роману Ярослава Гашека.Художественный руководитель Игорь Тихомиров пообещал сделать все возможное, чтобы поскорее найти мобилизованным актерам замену и выпустить к концу сезона запланированную премьеру.Немного статистики: уже 17 мая, накануне принятия закона о тотальном ужесточении мобилизации, и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев дал комментарий изданию Delo.ua: бронь, по его словам, получили 1150 работников культуры.Закон предполагает, что отдельные предприятия, учреждения и организации могут быть признаны критически важными для жизнедеятельности страны, в этом списке могут оказаться и учреждения культуры, объяснил он. В этом случае они получат возможность забронировать до 50% сотрудников.Две тысячи забронированных (вместе с сотрудниками СМИ) не влияют на обороноспособность страны, успокоил Карандеев. Еще зимой он утверждал, что никаких поблажек для культуры быть не должно, а в числе "особенных" случаев только те учреждения, где "мужчины выполняют сугубо мужскую работу и женщины не могут их заменить".В апреле разразился скандал: выяснилось, что "особую" бронь, как критически важные предприятия, получили большинство цирков Украины – Национальный, Передвижной, цирки Харькова, Кривого Рога, Днепропетровска, Одессы и Львова, а также некоторые музыкальные коллективы.В Минкульте объяснили, что никакой ошибки в этом нет: заменить циркового артиста-мужчину женщиной действительно невозможно.На условиях анонимности дирижер крупного фольклорного коллектива рассказал изданию Украина.ру, как происходит бронирование, и какие возникают трудности:"У нас сейчас произошла катастрофа. Наш [артист с указанием инструмента] не вернулся с гастролей. И все бы, конечно, за него порадовались, но он подставил почти полсотни человек. Наш директор приложила максимум усилий и денег, чтобы забронировать всех мужчин в коллективе, кроме одного нашего добровольца, но теперь, после побега [артиста] все это уже неактуально. Сейчас бороться придется за каждого лично, и не нам, а семьям."Трагикомический факт напоследокВ серьезно пострадавшем Черниговском драмтеатре в репертуаре этого сезона был спектакль "ВПО" по пьесе "Война, кухня и 8 случайных людей" Ирины Феофановой.ВПО – внутренне перемещенные лица, то есть беженцы внутри страны.Феофанова – никому не известная драматург, которую так никто бы и не знал, если бы не военные действия и огромное количество спекулятивных "острых" тем."ВПО" – спектакль во многом оскорбительный и пренебрежительный, рассказывают некоторые черниговцы (мнения, впрочем, естественно, расходятся, но слегка ксенофобское отношение к русскоязычным переселенцам из наиболее опасных регионов сквозит уже в описании сюжета на сайте театра).Куда более впечатляющее в своем людоедском замысле и воплощении, с позволения сказать, произведение Феофановой – пьеса "Тюбик" было инсценировано в феврале в Национальном театре им. М. Заньковецкой режиссером Назаром Павликом.Текст, очевидно низкой литературной ценности, состоящий на две трети из тюремного жаргона и исковерканного русско-украинского суржика, рассказывает об украинце, который, как сказано в аннотации "всем сердцем ненавидит россиян, но боится умереть, и поэтому прячется и уклоняется от мобилизации всеми возможными способами".В финале пьесы протагонист, естественно, отправляется на фронт, а антагонистской оказывается его жена, которая всю пьесу пыталась его спасти.

https://ukraina.ru/20240527/1055295366.html

https://ukraina.ru/20240527/1055316587.html

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эксклюзив, культура, украина, мобилизация, театр, чернигов, александр довженко, великобритания, эстония, верховная рада, министерство культуры, офис президента