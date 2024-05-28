Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма - 28.05.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20240528/1055333227.html
Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма
Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма - 28.05.2024 Украина.ру
Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма
В понедельник, 27 мая, художественный руководитель Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Т. Г. Шевченко Андрей Бакиров заявил о том, что театр временно закрывается – почти всех мужчин забрали на фронт военкомы, передает "Суспільне"
2024-05-28T15:18
2024-05-28T15:18
культура
эксклюзив
культура
украина
мобилизация
театр
чернигов
александр довженко
великобритания
эстония
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"Наш театр непонятно на какое время, но будет закрытым. Мы практически ничего не можем делать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у которых по определенным причинам брони, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится и пенсионеры", – сказал Бакиров в комментарии журналистам.Повестки получили как сотрудники творческого состава, так и остальных цехов, практически всех возрастов – худрук упомянул 59-летнего водителя и 56-летнего Заслуженного артиста, а также звукооператоров, монтажеров, артистов оркестра. Всего территориальный центр комплектации (ТЦК) вызвал 34-х сотрудников.Бакиров рассказал, что театр подавал заявку на статус критически важного объекта для региона, но получил отказ. Схожая ситуация, хотя и не в таких масштабах, и в других областных театрах Украины – бронь на своих артистов, исходя из кулуарной информации, имеют только Национальные театры, но и им ласково намекают: хотя бы кто-нибудь должен пойти на фронт ради благополучия и престижа театра.Черниговский драмтеатр от повальной мобилизации не спасло даже то, что он участвует в программе Фонда "Партнерство за сильную Украину", которую на деньги инвесторов из Великобритании, Эстонии, Канады, Нидерландов, США, Финляндии, Швеции и Швейцарии продвигает Офис президента Украины.Официальная информации о бронировании сотрудников вообще любых организаций и предприятий на Украине покрыта мраком, комментарии дают и военные, и депутаты, и военкомы, но один противоречит другому, и реальную ситуацию выяснить достаточно сложно."Не нужно заниматься глупостями и просматривать все постановления Верховной Рады, там все равно не написано ничего, совпадающего с реальностью. Бронь бывает только в тех театрах, которым удалось удачно договориться, вот и все", – скептически прокомментировал этот вопрос сотрудник одного из крупных областных театров (ранее – русской драмы) на Востоке Украины.Чем так провинились именно черниговские театры – неизвестно, но буквально неделей ранее в соцсетях черниговского Молодежного театра появилось сообщение об отмене двух постановок из-за мобилизации актеров: речь шла о "Зачарованной десне" по киноповести Александра Довженко и "Бравом солдате Швейке" по роману Ярослава Гашека.Художественный руководитель Игорь Тихомиров пообещал сделать все возможное, чтобы поскорее найти мобилизованным актерам замену и выпустить к концу сезона запланированную премьеру.Немного статистики: уже 17 мая, накануне принятия закона о тотальном ужесточении мобилизации, и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев дал комментарий изданию Delo.ua: бронь, по его словам, получили 1150 работников культуры.Закон предполагает, что отдельные предприятия, учреждения и организации могут быть признаны критически важными для жизнедеятельности страны, в этом списке могут оказаться и учреждения культуры, объяснил он. В этом случае они получат возможность забронировать до 50% сотрудников.Две тысячи забронированных (вместе с сотрудниками СМИ) не влияют на обороноспособность страны, успокоил Карандеев. Еще зимой он утверждал, что никаких поблажек для культуры быть не должно, а в числе "особенных" случаев только те учреждения, где "мужчины выполняют сугубо мужскую работу и женщины не могут их заменить".В апреле разразился скандал: выяснилось, что "особую" бронь, как критически важные предприятия, получили большинство цирков Украины – Национальный, Передвижной, цирки Харькова, Кривого Рога, Днепропетровска, Одессы и Львова, а также некоторые музыкальные коллективы.В Минкульте объяснили, что никакой ошибки в этом нет: заменить циркового артиста-мужчину женщиной действительно невозможно.На условиях анонимности дирижер крупного фольклорного коллектива рассказал изданию Украина.ру, как происходит бронирование, и какие возникают трудности:"У нас сейчас произошла катастрофа. Наш [артист с указанием инструмента] не вернулся с гастролей. И все бы, конечно, за него порадовались, но он подставил почти полсотни человек. Наш директор приложила максимум усилий и денег, чтобы забронировать всех мужчин в коллективе, кроме одного нашего добровольца, но теперь, после побега [артиста] все это уже неактуально. Сейчас бороться придется за каждого лично, и не нам, а семьям."Трагикомический факт напоследокВ серьезно пострадавшем Черниговском драмтеатре в репертуаре этого сезона был спектакль "ВПО" по пьесе "Война, кухня и 8 случайных людей" Ирины Феофановой.ВПО – внутренне перемещенные лица, то есть беженцы внутри страны.Феофанова – никому не известная драматург, которую так никто бы и не знал, если бы не военные действия и огромное количество спекулятивных "острых" тем."ВПО" – спектакль во многом оскорбительный и пренебрежительный, рассказывают некоторые черниговцы (мнения, впрочем, естественно, расходятся, но слегка ксенофобское отношение к русскоязычным переселенцам из наиболее опасных регионов сквозит уже в описании сюжета на сайте театра).Куда более впечатляющее в своем людоедском замысле и воплощении, с позволения сказать, произведение Феофановой – пьеса "Тюбик" было инсценировано в феврале в Национальном театре им. М. Заньковецкой режиссером Назаром Павликом.Текст, очевидно низкой литературной ценности, состоящий на две трети из тюремного жаргона и исковерканного русско-украинского суржика, рассказывает об украинце, который, как сказано в аннотации "всем сердцем ненавидит россиян, но боится умереть, и поэтому прячется и уклоняется от мобилизации всеми возможными способами".В финале пьесы протагонист, естественно, отправляется на фронт, а антагонистской оказывается его жена, которая всю пьесу пыталась его спасти.
https://ukraina.ru/20240527/1055295366.html
https://ukraina.ru/20240527/1055316587.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, культура, украина, мобилизация, театр, чернигов, александр довженко, великобритания, эстония, верховная рада, министерство культуры, офис президента
Культура, Эксклюзив, культура, Украина, мобилизация, театр, Чернигов, Александр Довженко, Великобритания, Эстония, Верховная Рада, Министерство культуры, Офис президента

Спектакль отменён, все ушли на фронт. Черниговская драма

15:18 28.05.2024
 
Черниговский драматический театр им. Т. Г. Шевченко
Черниговский драматический театр им. Т. Г. Шевченко
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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В понедельник, 27 мая, художественный руководитель Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра им. Т. Г. Шевченко Андрей Бакиров заявил о том, что театр временно закрывается – почти всех мужчин забрали на фронт военкомы, передает "Суспільне"
"Наш театр непонятно на какое время, но будет закрытым. Мы практически ничего не можем делать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у которых по определенным причинам брони, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится и пенсионеры", – сказал Бакиров в комментарии журналистам.
Повестки получили как сотрудники творческого состава, так и остальных цехов, практически всех возрастов – худрук упомянул 59-летнего водителя и 56-летнего Заслуженного артиста, а также звукооператоров, монтажеров, артистов оркестра. Всего территориальный центр комплектации (ТЦК) вызвал 34-х сотрудников.
Бакиров рассказал, что театр подавал заявку на статус критически важного объекта для региона, но получил отказ. Схожая ситуация, хотя и не в таких масштабах, и в других областных театрах Украины – бронь на своих артистов, исходя из кулуарной информации, имеют только Национальные театры, но и им ласково намекают: хотя бы кто-нибудь должен пойти на фронт ради благополучия и престижа театра.
Черниговский драмтеатр от повальной мобилизации не спасло даже то, что он участвует в программе Фонда "Партнерство за сильную Украину", которую на деньги инвесторов из Великобритании, Эстонии, Канады, Нидерландов, США, Финляндии, Швеции и Швейцарии продвигает Офис президента Украины.
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Официальная информации о бронировании сотрудников вообще любых организаций и предприятий на Украине покрыта мраком, комментарии дают и военные, и депутаты, и военкомы, но один противоречит другому, и реальную ситуацию выяснить достаточно сложно.
"Не нужно заниматься глупостями и просматривать все постановления Верховной Рады, там все равно не написано ничего, совпадающего с реальностью. Бронь бывает только в тех театрах, которым удалось удачно договориться, вот и все", – скептически прокомментировал этот вопрос сотрудник одного из крупных областных театров (ранее – русской драмы) на Востоке Украины.
Чем так провинились именно черниговские театры – неизвестно, но буквально неделей ранее в соцсетях черниговского Молодежного театра появилось сообщение об отмене двух постановок из-за мобилизации актеров: речь шла о "Зачарованной десне" по киноповести Александра Довженко и "Бравом солдате Швейке" по роману Ярослава Гашека.
Художественный руководитель Игорь Тихомиров пообещал сделать все возможное, чтобы поскорее найти мобилизованным актерам замену и выпустить к концу сезона запланированную премьеру.
Немного статистики: уже 17 мая, накануне принятия закона о тотальном ужесточении мобилизации, и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев дал комментарий изданию Delo.ua: бронь, по его словам, получили 1150 работников культуры.
мобилизация заключённых на Украине - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Вчера, 18:15
Мобилизация неприкосновенных и заключённых. Итоги 27 мая на УкраинеНа Украине начали мобилизовывать журналистов популярных изданий, а также заключённых
Закон предполагает, что отдельные предприятия, учреждения и организации могут быть признаны критически важными для жизнедеятельности страны, в этом списке могут оказаться и учреждения культуры, объяснил он. В этом случае они получат возможность забронировать до 50% сотрудников.
Две тысячи забронированных (вместе с сотрудниками СМИ) не влияют на обороноспособность страны, успокоил Карандеев. Еще зимой он утверждал, что никаких поблажек для культуры быть не должно, а в числе "особенных" случаев только те учреждения, где "мужчины выполняют сугубо мужскую работу и женщины не могут их заменить".
В апреле разразился скандал: выяснилось, что "особую" бронь, как критически важные предприятия, получили большинство цирков Украины – Национальный, Передвижной, цирки Харькова, Кривого Рога, Днепропетровска, Одессы и Львова, а также некоторые музыкальные коллективы.
В Минкульте объяснили, что никакой ошибки в этом нет: заменить циркового артиста-мужчину женщиной действительно невозможно.
На условиях анонимности дирижер крупного фольклорного коллектива рассказал изданию Украина.ру, как происходит бронирование, и какие возникают трудности:
"У нас сейчас произошла катастрофа. Наш [артист с указанием инструмента] не вернулся с гастролей. И все бы, конечно, за него порадовались, но он подставил почти полсотни человек. Наш директор приложила максимум усилий и денег, чтобы забронировать всех мужчин в коллективе, кроме одного нашего добровольца, но теперь, после побега [артиста] все это уже неактуально. Сейчас бороться придется за каждого лично, и не нам, а семьям."
Трагикомический факт напоследок
В серьезно пострадавшем Черниговском драмтеатре в репертуаре этого сезона был спектакль "ВПО" по пьесе "Война, кухня и 8 случайных людей" Ирины Феофановой.
ВПО – внутренне перемещенные лица, то есть беженцы внутри страны.
Феофанова – никому не известная драматург, которую так никто бы и не знал, если бы не военные действия и огромное количество спекулятивных "острых" тем.
"ВПО" – спектакль во многом оскорбительный и пренебрежительный, рассказывают некоторые черниговцы (мнения, впрочем, естественно, расходятся, но слегка ксенофобское отношение к русскоязычным переселенцам из наиболее опасных регионов сквозит уже в описании сюжета на сайте театра).
Куда более впечатляющее в своем людоедском замысле и воплощении, с позволения сказать, произведение Феофановой – пьеса "Тюбик" было инсценировано в феврале в Национальном театре им. М. Заньковецкой режиссером Назаром Павликом.
Текст, очевидно низкой литературной ценности, состоящий на две трети из тюремного жаргона и исковерканного русско-украинского суржика, рассказывает об украинце, который, как сказано в аннотации "всем сердцем ненавидит россиян, но боится умереть, и поэтому прячется и уклоняется от мобилизации всеми возможными способами".
В финале пьесы протагонист, естественно, отправляется на фронт, а антагонистской оказывается его жена, которая всю пьесу пыталась его спасти.
 
КультураЭксклюзивкультураУкраинамобилизациятеатрЧерниговАлександр ДовженкоВеликобританияЭстонияВерховная РадаМинистерство культурыОфис президента
 
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