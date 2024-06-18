Украина в ловушке для кролика. Украинские эксперты о происходящем в стране и вокруг неё - 18.06.2024 Украина.ру
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Украина в ловушке для кролика. Украинские эксперты о происходящем в стране и вокруг неё
Украина в ловушке для кролика. Украинские эксперты о происходящем в стране и вокруг неё - 18.06.2024 Украина.ру
Украина в ловушке для кролика. Украинские эксперты о происходящем в стране и вокруг неё
В украинском экспертном сообществе начинают задумываться над вопросом, за что, собственно, воюют украинцы, где та зона процветания, которую обещал Запад, что вместо неё? И констатируют, что смысл войны утерян
2024-06-18T04:19
2024-06-18T04:19
эксклюзив
сво
украина
россия
запад
владимир путин
вадим карасев
андрей ермолаев
энергетика
экономика
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Этот вопрос занимает не только экспертов. В обществе — смятение умов, констатирует украинский политолог Вадим Карасёв.В беседе со своим коллегой Андреем Ермолаевым он отметил, что даже некоторые локальные успехи ВСУ, например, на Чёрном море, отнюдь не помогают развеять сомнения."Мы-то, скажем так, закрыли Черноморский флот России в Чёрном море. Но мы с каждым годом, с каждым днём ухудшаем своё экономическое положение, энергетическое положение, да и военное положение очень шаткое. Мне не важно, где этот флот, мне важно, что с государством, что со страной", - сказал Карасёв.Эксперт описал, что происходит со страной. "Люди не хотят воевать, пытаются убежать и так далее, все думают о том, как съехать, беженцев куча… мы деградируем, мы не развиваемся", - отметил он.Карасёв напомнил о выступлении Зеленского в Берлине, где тот сказал, что 80 процентов генерации у Украины уже нет.В свою очередь, Ермолаев отметил, что ситуация действительно очень тяжелая, не совсем понятно даже, доживёт ли Украина до зимы или ее "выключат" раньше."Сейчас много разговоров - (как) войти в зиму, а у меня вопрос: а мы дойдём до зимы?", - сказал он, пояснив, что часть генерации поражена ударами ВС РФ, система еще функционирует, но противнику (для него это Россия — ред.) известны все её тонкие места — энергоузлы, ЛЭП и т.д. И в любой момент ВС РФ их могут "выключить — и страна поражена".Могут ударить по мостам через Днепр, по крупным железнодорожным станциям, продолжил Ермолаев. Он обрисовал ситуацию для Украины как "ловушкой для кролика", которая может вот-вот захлопнуться. Почему же не захлопывается? Эксперт предположил, что "где-то, на каком-то уровне идут торги, срывать палочку в этой ловушке или ещё подержать".По мнению Ермолаева, кульминации этих торгов следует ожидать в начале осени этого года - тогда уже будет обновленное руководство Европы, политики, "которые могут принять переговоры".Условия для начала переговоров уже предложены Москвой. Но в Киеве эти предложения назвали ультиматумом."Это ультиматум, конечно, это надо понимать, не надо здесь заниматься никакой лакировкой", - считает политический философ и публицист Павел Щелин. По его словам, "есть банальный факт, который Запад, на данный момент, признать отказывается — но эту прокси-войну он проиграл, уже проиграл".Он добавил: "но в этой логике, в истории — если ты проиграл войну, тогда тебе условия диктует победитель". И потому, отметил эксперт, украинское руководство даже не грешит против истины, когда говорит о том, что сейчас им выдвинули ультиматум."Но надо понимать, что ультиматум — это плата за поражение в войне. Тогда у вас развилка. Вы либо можете пойти на дополнительную эскалацию в попытке победить в войне, либо вы принимаете этот ультиматум, чтобы не получить еще более худший ультиматум", - сказал Щелин в интервью журналисту Александру Шелесту*.Какой вариант из этих двух будет выбран Киевом и его партнерами, уже понятно из событий в Швейцарии, добавил аналитик, подчеркнув, что все должны понимать - какого-то третьего пути нет.А мирные предложения Путина — это его минимальная позиция. Но для киевских политиков согласиться на это невозможно, поскольку невозможно будет объяснить населению, что происходило эти два года. И в России это прекрасно понимают, отметил Щелин. По его мнению, теперь последует отказ Киева, период резкой эскалации, а потом - "где-то зимой, может быть, будем уже обсуждать какие-то условия, но их (России — Ред.) условия уже будут хуже, чем те, что есть сейчас".Геополитические игроки повышают ставки. Что до Украины, то вопросы, как стране выжить, только множатся."Даже когда мы (киевский режим — Ред.) получим миллионы, миллионы миллиардов, вопрос — а система способна обеспечивать такой объём работ?" - отметил Андрей Ермолаев, пояснив, что даже у какой-нибудь пекарни на Украине в настоящее время есть проблемы с запуском, "потому что энергосистема не справляется с поставками".По его словам, есть вопросы и с восстановлением разрушенного, например, восстановление Каховской дамбы — это на сколько лет? Политолог подчеркнул, что об этих планах, может быть, придётся вообще забыть - "возможно, Днепр поделят на десятилетия, если сейчас не вернуться к тем самым переговорам, которые позволят создать правила".Ермолаев подчеркнул, что тянуть с этим нельзя - "иначе, если начнут выбивать эти палочки ловушки для кролика, нам поздно будет перепланировать что-либо, начнут рушиться целые кластеры экономические".Карасёв, в свою очередь, напомнил, что Запад обещал Украине за выбор прозападного курса создать на её территории зону процветания, а получилось наоборот. По его словам, "утерян смысл войны, за что война"."Отсюда и трудности мобилизации, моральная усталость общества, общественные настроения в кризисе находятся, в смятении умов. Ситуация смятения умов. То есть, смысл войны — в чём? Он утерян и не понятно теперь украинцу, это что — чтобы не дать Западу проиграть, вот в этом смысл войны? В этом смысл мобилизации? И тогда вообще — это наша война? Или (это) их война, но нашими жизнями?", - сказал политолог.У Москвы свой взгляд на происходящее, тут давно известны ответы на вопросы, которыми только сейчас, не обнаружив обещанного Западом "процветания", начинают задаваться в Киеве.Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа отметил, что "кризис, связанный с Украиной – это не конфликт двух государств, тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними"."Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнения, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия", - сказал российский лидер.Он продолжил: "Но дело обстоит по-другому. Корни конфликта – не в двусторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца ХХ – начала ХХI века. Той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до того, как началась специальная военная операция".О том, кому выгодна война, читайте в статье Ростислава Ищенко "О "цене" Украины и игре на военно-политической "бирже"* Признан иноагентом в РФ
https://ukraina.ru/20240617/1055682215.html
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, россия, запад, владимир путин, вадим карасев, андрей ермолаев, энергетика, экономика, политика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Россия, Запад, Владимир Путин, Вадим Карасев, Андрей Ермолаев, энергетика, экономика, политика, эксперты

Украина в ловушке для кролика. Украинские эксперты о происходящем в стране и вокруг неё

04:19 18.06.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В украинском экспертном сообществе начинают задумываться над вопросом, за что, собственно, воюют украинцы, где та зона процветания, которую обещал Запад, что вместо неё? И констатируют, что смысл войны утерян
Этот вопрос занимает не только экспертов. В обществе — смятение умов, констатирует украинский политолог Вадим Карасёв.
В беседе со своим коллегой Андреем Ермолаевым он отметил, что даже некоторые локальные успехи ВСУ, например, на Чёрном море, отнюдь не помогают развеять сомнения.
"Мы-то, скажем так, закрыли Черноморский флот России в Чёрном море. Но мы с каждым годом, с каждым днём ухудшаем своё экономическое положение, энергетическое положение, да и военное положение очень шаткое. Мне не важно, где этот флот, мне важно, что с государством, что со страной", - сказал Карасёв.
Эксперт описал, что происходит со страной. "Люди не хотят воевать, пытаются убежать и так далее, все думают о том, как съехать, беженцев куча… мы деградируем, мы не развиваемся", - отметил он.
Карасёв напомнил о выступлении Зеленского в Берлине, где тот сказал, что 80 процентов генерации у Украины уже нет.
ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Вчера, 06:11
Как государство теряет граждан. Украинские эксперты с негодованием о происходящем в странеНа Украине задумались, почему возникают такие трудности с мобилизацией, - не потому ли, что все больше украинцев не ассоциируют себя с нынешним государством? Военкомам приходится действовать хитростью и силой, чтобы хоть кого-то загнать в армию
В свою очередь, Ермолаев отметил, что ситуация действительно очень тяжелая, не совсем понятно даже, доживёт ли Украина до зимы или ее "выключат" раньше.
"Сейчас много разговоров - (как) войти в зиму, а у меня вопрос: а мы дойдём до зимы?", - сказал он, пояснив, что часть генерации поражена ударами ВС РФ, система еще функционирует, но противнику (для него это Россия — ред.) известны все её тонкие места — энергоузлы, ЛЭП и т.д. И в любой момент ВС РФ их могут "выключить — и страна поражена".
Могут ударить по мостам через Днепр, по крупным железнодорожным станциям, продолжил Ермолаев. Он обрисовал ситуацию для Украины как "ловушкой для кролика", которая может вот-вот захлопнуться. Почему же не захлопывается? Эксперт предположил, что "где-то, на каком-то уровне идут торги, срывать палочку в этой ловушке или ещё подержать".
По мнению Ермолаева, кульминации этих торгов следует ожидать в начале осени этого года - тогда уже будет обновленное руководство Европы, политики, "которые могут принять переговоры".
Условия для начала переговоров уже предложены Москвой. Но в Киеве эти предложения назвали ультиматумом.
"Это ультиматум, конечно, это надо понимать, не надо здесь заниматься никакой лакировкой", - считает политический философ и публицист Павел Щелин. По его словам, "есть банальный факт, который Запад, на данный момент, признать отказывается — но эту прокси-войну он проиграл, уже проиграл".
Он добавил: "но в этой логике, в истории — если ты проиграл войну, тогда тебе условия диктует победитель". И потому, отметил эксперт, украинское руководство даже не грешит против истины, когда говорит о том, что сейчас им выдвинули ультиматум.
"Но надо понимать, что ультиматум — это плата за поражение в войне. Тогда у вас развилка. Вы либо можете пойти на дополнительную эскалацию в попытке победить в войне, либо вы принимаете этот ультиматум, чтобы не получить еще более худший ультиматум", - сказал Щелин в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
16 июня, 06:30
Власть боится не России, а гражданской войны. Украинские эксперты и политики о том, кто не хочет мираНа Украине в экспертном сообществе и в политических кругах обсуждают, насколько реально и реально ли вообще рассчитывать на возвращение утраченных территорий военным путем, чего такие попытки будут стоить стране. И думают над тем, не лучше ли перейти к политическим методам. Но нынешняя власть пока настроена только на войну.
Какой вариант из этих двух будет выбран Киевом и его партнерами, уже понятно из событий в Швейцарии, добавил аналитик, подчеркнув, что все должны понимать - какого-то третьего пути нет.
А мирные предложения Путина — это его минимальная позиция. Но для киевских политиков согласиться на это невозможно, поскольку невозможно будет объяснить населению, что происходило эти два года. И в России это прекрасно понимают, отметил Щелин. По его мнению, теперь последует отказ Киева, период резкой эскалации, а потом - "где-то зимой, может быть, будем уже обсуждать какие-то условия, но их (России — Ред.) условия уже будут хуже, чем те, что есть сейчас".
Геополитические игроки повышают ставки. Что до Украины, то вопросы, как стране выжить, только множатся.
"Даже когда мы (киевский режим — Ред.) получим миллионы, миллионы миллиардов, вопрос — а система способна обеспечивать такой объём работ?" - отметил Андрей Ермолаев, пояснив, что даже у какой-нибудь пекарни на Украине в настоящее время есть проблемы с запуском, "потому что энергосистема не справляется с поставками".
По его словам, есть вопросы и с восстановлением разрушенного, например, восстановление Каховской дамбы — это на сколько лет? Политолог подчеркнул, что об этих планах, может быть, придётся вообще забыть - "возможно, Днепр поделят на десятилетия, если сейчас не вернуться к тем самым переговорам, которые позволят создать правила".
Ермолаев подчеркнул, что тянуть с этим нельзя - "иначе, если начнут выбивать эти палочки ловушки для кролика, нам поздно будет перепланировать что-либо, начнут рушиться целые кластеры экономические".
Карасёв, в свою очередь, напомнил, что Запад обещал Украине за выбор прозападного курса создать на её территории зону процветания, а получилось наоборот. По его словам, "утерян смысл войны, за что война".
"Отсюда и трудности мобилизации, моральная усталость общества, общественные настроения в кризисе находятся, в смятении умов. Ситуация смятения умов. То есть, смысл войны — в чём? Он утерян и не понятно теперь украинцу, это что — чтобы не дать Западу проиграть, вот в этом смысл войны? В этом смысл мобилизации? И тогда вообще — это наша война? Или (это) их война, но нашими жизнями?", - сказал политолог.
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
13 июня, 05:22
"Народ без страны и страна без народа". Украинские эксперты и политики с тревогой о происходящем в странеНа Украине думают, остановит ли гипотетическое перемирие бегство граждан из страны или, напротив, ускорит. И обсуждают, почему украинские военные опасаются, как бы их не спутали с сотрудниками ТЦК
У Москвы свой взгляд на происходящее, тут давно известны ответы на вопросы, которыми только сейчас, не обнаружив обещанного Западом "процветания", начинают задаваться в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа отметил, что "кризис, связанный с Украиной – это не конфликт двух государств, тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними".
"Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнения, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия", - сказал российский лидер.
Он продолжил: "Но дело обстоит по-другому. Корни конфликта – не в двусторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца ХХ – начала ХХI века. Той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до того, как началась специальная военная операция".
О том, кому выгодна война, читайте в статье Ростислава Ищенко "О "цене" Украины и игре на военно-политической "бирже"
* Признан иноагентом в РФ
 
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