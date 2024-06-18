https://ukraina.ru/20240618/1055690131.html

Украина в ловушке для кролика. Украинские эксперты о происходящем в стране и вокруг неё

Украина в ловушке для кролика. Украинские эксперты о происходящем в стране и вокруг неё - 18.06.2024 Украина.ру

Украина в ловушке для кролика. Украинские эксперты о происходящем в стране и вокруг неё

В украинском экспертном сообществе начинают задумываться над вопросом, за что, собственно, воюют украинцы, где та зона процветания, которую обещал Запад, что вместо неё? И констатируют, что смысл войны утерян

2024-06-18T04:19

2024-06-18T04:19

2024-06-18T04:19

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энергетика

экономика

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Этот вопрос занимает не только экспертов. В обществе — смятение умов, констатирует украинский политолог Вадим Карасёв.В беседе со своим коллегой Андреем Ермолаевым он отметил, что даже некоторые локальные успехи ВСУ, например, на Чёрном море, отнюдь не помогают развеять сомнения."Мы-то, скажем так, закрыли Черноморский флот России в Чёрном море. Но мы с каждым годом, с каждым днём ухудшаем своё экономическое положение, энергетическое положение, да и военное положение очень шаткое. Мне не важно, где этот флот, мне важно, что с государством, что со страной", - сказал Карасёв.Эксперт описал, что происходит со страной. "Люди не хотят воевать, пытаются убежать и так далее, все думают о том, как съехать, беженцев куча… мы деградируем, мы не развиваемся", - отметил он.Карасёв напомнил о выступлении Зеленского в Берлине, где тот сказал, что 80 процентов генерации у Украины уже нет.В свою очередь, Ермолаев отметил, что ситуация действительно очень тяжелая, не совсем понятно даже, доживёт ли Украина до зимы или ее "выключат" раньше."Сейчас много разговоров - (как) войти в зиму, а у меня вопрос: а мы дойдём до зимы?", - сказал он, пояснив, что часть генерации поражена ударами ВС РФ, система еще функционирует, но противнику (для него это Россия — ред.) известны все её тонкие места — энергоузлы, ЛЭП и т.д. И в любой момент ВС РФ их могут "выключить — и страна поражена".Могут ударить по мостам через Днепр, по крупным железнодорожным станциям, продолжил Ермолаев. Он обрисовал ситуацию для Украины как "ловушкой для кролика", которая может вот-вот захлопнуться. Почему же не захлопывается? Эксперт предположил, что "где-то, на каком-то уровне идут торги, срывать палочку в этой ловушке или ещё подержать".По мнению Ермолаева, кульминации этих торгов следует ожидать в начале осени этого года - тогда уже будет обновленное руководство Европы, политики, "которые могут принять переговоры".Условия для начала переговоров уже предложены Москвой. Но в Киеве эти предложения назвали ультиматумом."Это ультиматум, конечно, это надо понимать, не надо здесь заниматься никакой лакировкой", - считает политический философ и публицист Павел Щелин. По его словам, "есть банальный факт, который Запад, на данный момент, признать отказывается — но эту прокси-войну он проиграл, уже проиграл".Он добавил: "но в этой логике, в истории — если ты проиграл войну, тогда тебе условия диктует победитель". И потому, отметил эксперт, украинское руководство даже не грешит против истины, когда говорит о том, что сейчас им выдвинули ультиматум."Но надо понимать, что ультиматум — это плата за поражение в войне. Тогда у вас развилка. Вы либо можете пойти на дополнительную эскалацию в попытке победить в войне, либо вы принимаете этот ультиматум, чтобы не получить еще более худший ультиматум", - сказал Щелин в интервью журналисту Александру Шелесту*.Какой вариант из этих двух будет выбран Киевом и его партнерами, уже понятно из событий в Швейцарии, добавил аналитик, подчеркнув, что все должны понимать - какого-то третьего пути нет.А мирные предложения Путина — это его минимальная позиция. Но для киевских политиков согласиться на это невозможно, поскольку невозможно будет объяснить населению, что происходило эти два года. И в России это прекрасно понимают, отметил Щелин. По его мнению, теперь последует отказ Киева, период резкой эскалации, а потом - "где-то зимой, может быть, будем уже обсуждать какие-то условия, но их (России — Ред.) условия уже будут хуже, чем те, что есть сейчас".Геополитические игроки повышают ставки. Что до Украины, то вопросы, как стране выжить, только множатся."Даже когда мы (киевский режим — Ред.) получим миллионы, миллионы миллиардов, вопрос — а система способна обеспечивать такой объём работ?" - отметил Андрей Ермолаев, пояснив, что даже у какой-нибудь пекарни на Украине в настоящее время есть проблемы с запуском, "потому что энергосистема не справляется с поставками".По его словам, есть вопросы и с восстановлением разрушенного, например, восстановление Каховской дамбы — это на сколько лет? Политолог подчеркнул, что об этих планах, может быть, придётся вообще забыть - "возможно, Днепр поделят на десятилетия, если сейчас не вернуться к тем самым переговорам, которые позволят создать правила".Ермолаев подчеркнул, что тянуть с этим нельзя - "иначе, если начнут выбивать эти палочки ловушки для кролика, нам поздно будет перепланировать что-либо, начнут рушиться целые кластеры экономические".Карасёв, в свою очередь, напомнил, что Запад обещал Украине за выбор прозападного курса создать на её территории зону процветания, а получилось наоборот. По его словам, "утерян смысл войны, за что война"."Отсюда и трудности мобилизации, моральная усталость общества, общественные настроения в кризисе находятся, в смятении умов. Ситуация смятения умов. То есть, смысл войны — в чём? Он утерян и не понятно теперь украинцу, это что — чтобы не дать Западу проиграть, вот в этом смысл войны? В этом смысл мобилизации? И тогда вообще — это наша война? Или (это) их война, но нашими жизнями?", - сказал политолог.У Москвы свой взгляд на происходящее, тут давно известны ответы на вопросы, которыми только сейчас, не обнаружив обещанного Западом "процветания", начинают задаваться в Киеве.Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа отметил, что "кризис, связанный с Украиной – это не конфликт двух государств, тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними"."Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнения, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия", - сказал российский лидер.Он продолжил: "Но дело обстоит по-другому. Корни конфликта – не в двусторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца ХХ – начала ХХI века. Той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до того, как началась специальная военная операция".О том, кому выгодна война, читайте в статье Ростислава Ищенко "О "цене" Украины и игре на военно-политической "бирже"* Признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240617/1055682215.html

https://ukraina.ru/20240616/1055669938.html

https://ukraina.ru/20240613/1055626306.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, запад, владимир путин, вадим карасев, андрей ермолаев, энергетика, экономика, политика, эксперты