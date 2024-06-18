Украина в ловушке для кролика. Украинские эксперты о происходящем в стране и вокруг неё
В украинском экспертном сообществе начинают задумываться над вопросом, за что, собственно, воюют украинцы, где та зона процветания, которую обещал Запад, что вместо неё? И констатируют, что смысл войны утерян
Этот вопрос занимает не только экспертов. В обществе — смятение умов, констатирует украинский политолог Вадим Карасёв.
В беседе со своим коллегой Андреем Ермолаевым он отметил, что даже некоторые локальные успехи ВСУ, например, на Чёрном море, отнюдь не помогают развеять сомнения.
"Мы-то, скажем так, закрыли Черноморский флот России в Чёрном море. Но мы с каждым годом, с каждым днём ухудшаем своё экономическое положение, энергетическое положение, да и военное положение очень шаткое. Мне не важно, где этот флот, мне важно, что с государством, что со страной", - сказал Карасёв.
Эксперт описал, что происходит со страной. "Люди не хотят воевать, пытаются убежать и так далее, все думают о том, как съехать, беженцев куча… мы деградируем, мы не развиваемся", - отметил он.
Карасёв напомнил о выступлении Зеленского в Берлине, где тот сказал, что 80 процентов генерации у Украины уже нет.
Вчера, 06:11Как государство теряет граждан. Украинские эксперты с негодованием о происходящем в странеНа Украине задумались, почему возникают такие трудности с мобилизацией, - не потому ли, что все больше украинцев не ассоциируют себя с нынешним государством? Военкомам приходится действовать хитростью и силой, чтобы хоть кого-то загнать в армию
В свою очередь, Ермолаев отметил, что ситуация действительно очень тяжелая, не совсем понятно даже, доживёт ли Украина до зимы или ее "выключат" раньше.
"Сейчас много разговоров - (как) войти в зиму, а у меня вопрос: а мы дойдём до зимы?", - сказал он, пояснив, что часть генерации поражена ударами ВС РФ, система еще функционирует, но противнику (для него это Россия — ред.) известны все её тонкие места — энергоузлы, ЛЭП и т.д. И в любой момент ВС РФ их могут "выключить — и страна поражена".
Могут ударить по мостам через Днепр, по крупным железнодорожным станциям, продолжил Ермолаев. Он обрисовал ситуацию для Украины как "ловушкой для кролика", которая может вот-вот захлопнуться. Почему же не захлопывается? Эксперт предположил, что "где-то, на каком-то уровне идут торги, срывать палочку в этой ловушке или ещё подержать".
По мнению Ермолаева, кульминации этих торгов следует ожидать в начале осени этого года - тогда уже будет обновленное руководство Европы, политики, "которые могут принять переговоры".
Условия для начала переговоров уже предложены Москвой. Но в Киеве эти предложения назвали ультиматумом.
"Это ультиматум, конечно, это надо понимать, не надо здесь заниматься никакой лакировкой", - считает политический философ и публицист Павел Щелин. По его словам, "есть банальный факт, который Запад, на данный момент, признать отказывается — но эту прокси-войну он проиграл, уже проиграл".
Он добавил: "но в этой логике, в истории — если ты проиграл войну, тогда тебе условия диктует победитель". И потому, отметил эксперт, украинское руководство даже не грешит против истины, когда говорит о том, что сейчас им выдвинули ультиматум.
"Но надо понимать, что ультиматум — это плата за поражение в войне. Тогда у вас развилка. Вы либо можете пойти на дополнительную эскалацию в попытке победить в войне, либо вы принимаете этот ультиматум, чтобы не получить еще более худший ультиматум", - сказал Щелин в интервью журналисту Александру Шелесту*.
16 июня, 06:30Власть боится не России, а гражданской войны. Украинские эксперты и политики о том, кто не хочет мираНа Украине в экспертном сообществе и в политических кругах обсуждают, насколько реально и реально ли вообще рассчитывать на возвращение утраченных территорий военным путем, чего такие попытки будут стоить стране. И думают над тем, не лучше ли перейти к политическим методам. Но нынешняя власть пока настроена только на войну.
Какой вариант из этих двух будет выбран Киевом и его партнерами, уже понятно из событий в Швейцарии, добавил аналитик, подчеркнув, что все должны понимать - какого-то третьего пути нет.
А мирные предложения Путина — это его минимальная позиция. Но для киевских политиков согласиться на это невозможно, поскольку невозможно будет объяснить населению, что происходило эти два года. И в России это прекрасно понимают, отметил Щелин. По его мнению, теперь последует отказ Киева, период резкой эскалации, а потом - "где-то зимой, может быть, будем уже обсуждать какие-то условия, но их (России — Ред.) условия уже будут хуже, чем те, что есть сейчас".
Геополитические игроки повышают ставки. Что до Украины, то вопросы, как стране выжить, только множатся.
"Даже когда мы (киевский режим — Ред.) получим миллионы, миллионы миллиардов, вопрос — а система способна обеспечивать такой объём работ?" - отметил Андрей Ермолаев, пояснив, что даже у какой-нибудь пекарни на Украине в настоящее время есть проблемы с запуском, "потому что энергосистема не справляется с поставками".
По его словам, есть вопросы и с восстановлением разрушенного, например, восстановление Каховской дамбы — это на сколько лет? Политолог подчеркнул, что об этих планах, может быть, придётся вообще забыть - "возможно, Днепр поделят на десятилетия, если сейчас не вернуться к тем самым переговорам, которые позволят создать правила".
Ермолаев подчеркнул, что тянуть с этим нельзя - "иначе, если начнут выбивать эти палочки ловушки для кролика, нам поздно будет перепланировать что-либо, начнут рушиться целые кластеры экономические".
Карасёв, в свою очередь, напомнил, что Запад обещал Украине за выбор прозападного курса создать на её территории зону процветания, а получилось наоборот. По его словам, "утерян смысл войны, за что война".
"Отсюда и трудности мобилизации, моральная усталость общества, общественные настроения в кризисе находятся, в смятении умов. Ситуация смятения умов. То есть, смысл войны — в чём? Он утерян и не понятно теперь украинцу, это что — чтобы не дать Западу проиграть, вот в этом смысл войны? В этом смысл мобилизации? И тогда вообще — это наша война? Или (это) их война, но нашими жизнями?", - сказал политолог.
13 июня, 05:22"Народ без страны и страна без народа". Украинские эксперты и политики с тревогой о происходящем в странеНа Украине думают, остановит ли гипотетическое перемирие бегство граждан из страны или, напротив, ускорит. И обсуждают, почему украинские военные опасаются, как бы их не спутали с сотрудниками ТЦК
У Москвы свой взгляд на происходящее, тут давно известны ответы на вопросы, которыми только сейчас, не обнаружив обещанного Западом "процветания", начинают задаваться в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа отметил, что "кризис, связанный с Украиной – это не конфликт двух государств, тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними".
"Если бы дело обстояло именно так, то нет сомнения, что русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы и разногласия", - сказал российский лидер.
Он продолжил: "Но дело обстоит по-другому. Корни конфликта – не в двусторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца ХХ – начала ХХI века. Той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до того, как началась специальная военная операция".
О том, кому выгодна война, читайте в статье Ростислава Ищенко "О "цене" Украины и игре на военно-политической "бирже"
* Признан иноагентом в РФ