https://ukraina.ru/20240616/1055676977.html

О "цене" Украины и игре на военно-политической "бирже"

О "цене" Украины и игре на военно-политической "бирже" - 16.06.2024 Украина.ру

О "цене" Украины и игре на военно-политической "бирже"

Недавно в США сенатор-русофоб Линдси Грэм заявил, что Украина всё ещё стоит примерно 12-13 триллионов долларов и поэтому, мол, США не могут отдать её России и Китаю.

2024-06-16T19:27

2024-06-16T19:27

2024-06-16T19:27

украина

россия

линдси грэм

ростислав ищенко

владимир путин

сс

сша

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046661931_364:145:938:468_1920x0_80_0_0_2a51a512b4656929834e69c844dece42.jpg.webp

Я с сенатором Грэмом лично не знаком, поэтому не берусь сказать точно глуп ли он в действительности или разыгрывает наивного, пытаясь экономически обосновать безумную политику американских ястребов. Но я рад, что в данном случае российское медийно-экспертное сообщество проявило выдержку и здравый смысл и не бросилось вырывать из пасти Грэма виртуальные украинские триллионы, проигнорировав в целом данное заявление. Большинство комментариев свелось к тому, что американцы в очередной раз продемонстрировали украинцам, что последние гибнут за то, чтобы люди вроде сенатора Грэма смогли поделить "украинские триллионы".В целом на промежуточный пропагандистский ход американских властей, направленный на американскую аудиторию, ответили промежуточным пропагандистским ходом, направленным на украинскую аудиторию. В нынешних условиях – выиграли темп.Однако, поскольку часть российского экспертного сообщества (пусть в данном случае и минимальная), после подобных заявлений достаёт из чулана изрядно протухшую теорию Украины – пещеры Али Бабы, полной несметных богатств, за которые ведут борьбу все "тайные мировые правительства", и начинает пристально изучать карту украинской приватизации, считаю необходимым и полезным в принципе разобрать механизм работы военно-политической "биржи". То есть определить каким именно образом из военных действий извлекается богатство и в чьи руки оно попадает.Начнём с простого. В данный момент, недвижимость на Украине серьёзно просела в цене. Большую квартиру в центре Киева можно купить по цене двушки за МКАДом. До 2014 года разница в цене составляла 30-40% с аналогичной квартирой в центре Москвы. То есть, украинская недвижимость, ранее бывшая дешевле российской в полтора-два раза, сейчас дешевле в 5-10 раз. И это не предел. В Харькове аналогичную квартиру можно купить раза в два-три дешевле, чем в Киеве.Объясняется это просто – Харьков ближе к фронту, украинцы ждут начала его штурма с недели на неделю. В ходе штурма недвижимость может превратиться в пыль. Кроме того, если вы сторонник украинской власти, а таких хватает, или чиновник, который боится, что его привлекут к ответственности за службу нацистскому режиму, вы стремитесь покинуть город раньше, чем он будет освобождён.Оберштурмбанфюрер СС Адольф Эйхман лично не убил не одного еврея, что не помешало израильтянам повесить его, как одного из ведущих организаторов Холокоста. Точно так же генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель и генерал-полковник Альфред Йодль лично не убили ни одного военнослужащего и ни одного гражданского Объединённых наций, а Иоахим фон Риббентроп и вовсе был министром иностранных дел. Но все они, по приговору Нюрнбергского трибунала, были повешены. Так что "простым служащим", заработавшим на службе преступному режиму большие квартиры в историческом центре, есть чего опасаться. Вот они и бегут пытаясь конвертировать собственность хоть в какие-то реальные деньги.Но когда-нибудь война кончится, а Киев и Харьков останутся крупными городами – логистическими, торговыми, промышленными и научными центрами. И жильё там опять подорожает в разы. Казалось бы – простейший способ заработка – сейчас, на родственников, знакомых или подставное лицо покупаете дешёвую недвижимость в крупном украинском городе, находящимся под властью режима, а затем, когда он освобождён, жизнь устаканится и цены на недвижимость пойдут в верх – продаёте и считаете свою прибыль в пару сотен, а то и в тысячу процентов за четыре-пять лет.Но есть нюанс. Когда вы покупаете на бирже акции компании в момент падения их стоимости, вы почти гарантированно получите прибыль от роста стоимости акций. Вопрос только в том, насколько велика будет эта прибыль.На военно-политической "бирже" вам надо учитывать ещё один риск – город, в котором вы приобретёте недвижимость, может остаться украинским (мало ли каковы будут условия мира, пока что Путин требует от Украины безоговорочно отдать только регионы уже принятые в состав России). В лучшем случае, право собственности вы сохраните, но серьёзно заработать уже не получится – в "независимой" Украине жизнь будет бедная и цены на жильё вырастут не так сильно. В худшем, ваша собственность погибнет в ходе боёв или будет изъята режимом.При этом вы, как частное лицо, которое может действовать через доверенных посредников, рискуете значительно меньше, чем крупные компании, приобретающие на Украине любую собственность: земельные угодья, гостиницы, заводы, шахты, рудники и т.д. Всё это невозможно вывезти за рубеж. На Украине же судьба этой собственности в значительно большей степени, чем судьба квартиры на Крещатике зависит от того, кто будет победителем и где пройдёт линия границы.На тех территориях, которые войдут в состав России (или даже станут её "независимым" протекторатом) государственная собственность, приватизированная киевским режимом, тем более проданная западным пособникам киевского режима, практически гарантированно будет конфискована в доход государства для покрытия нанесённого войной ущерба. Запад же морозил российские активы, использовал доходы от них на финансирование войны простив России, так что победитель однозначно может конфисковать западную собственность на бывших украинских территориях.На территории "протектората" ситуация для западных собственников будет ещё хуже. Помимо того, что стратегические предприятия будут однозначно переданы под российский контроль – любое иное имущество будет подвержено традиционному украинскому переделу. Порядок, хотя бы на уровне Крыма, в "протекторате" наведут очень не скоро. А значит его власти будут работать в традиционной украинской коррупционной схеме, в рамках которой каждая следующая власть делит собственность заново в свою пользу.В общем, сейчас на Украине вы можете предельно дёшево купить что угодно: от квартиры, до стратегического предприятия. Но и потерять это приобретение вы можете раньше, чем оно начнёт давать прибыль.Игра на обычной бирже довольно опасная штука, так как периодически случаются "чёрные вторники", дающие старт очередной Великой депрессии, по итогам которой тысячи ранее успешных маклеров и брокеров выхолят в окна. Игра на военно-политической "бирже" гораздо опаснее, поскольку здесь вступают в силу ещё и законы большой политики, в рамках которых очередные решения непросчитываемы, так как непросчитываемым является глобальный баланс сил через три-пять лет.Даже если вы лично контролируете принятие подобных решений в своём государстве, нет никакой гарантии, что вы сможете отстоять интересы конкретного собственника, поскольку такой же политик с другой стороны также будет озабочен интересами своего собственника, претендующего на ту же собственность, а за столом переговоров всегда приходится чем-то жертвовать.Учитывая изложенное, заявление Линдси Грэма – не более, чем попытка усилить позиции ястребов (а он принадлежит к группировке республиканских ястребов, всегда выступавших за максимальное обострение конфликта с Россией), поманив жадных американцев виртуальными украинскими триллионами. Это как золото Аляски, в погоне за которым погибли и разорились десятки тысяч золотоискателей. Только ехать никуда не надо, вначале разорение, а затем и смерть с разрушениями американские ястребы доставят своим избирателям на дом. За окном всё же не какой-то XIX век, давно уже XXI– службы доставки работают как часы.Заявление Грэма не имеет под собой какой-либо почвы, хотя бы исходя из заявленных позиций России и США. США требуют мира на своих условиях, угрожая в противном случае разбить вдребезги (стереть в пыль) об Россию не только Украину, но и часть Европы. Россия же соглашается на мир только на своих условиях, прозрачно намекая, что готова в противном случае дойти до западной границы Украины, а там, мол, посмотрим, дорогие американцы, на что вы ещё окажетесь способны (если на что-то ещё окажетесь).Оба варианта грозят не оставить от Украины камня на камне. В таком случае, виртуальные 12-13 триллионов, которые неизвестно сколько десятилетий надо из Украины извлекать, окажутся нерентабельными, так как уже сейчас Запад, на своей конференции в Швейцарии оценил нанесённый Украине ущерб в полтриллиона долларов. А ведь большая часть территории Украины пока почти не пострадала. Если России таки придётся дойти до западной границы Украины, не удивлюсь, если минимальная оценка требующихся на восстановление средств доберётся до 3-5 триллионов долларов. Это разово, чтобы социально-экономически вернуться хотя бы в 2022 год. А сколько денег придётся вложить, чтобы там что-то начало эффективно работать одному Богу известно. С учётом же затрат на войну и потерь от убитой санкциями международной торговли, 12-13 триллионов долларов вовсе не поражают воображение – они даже не могут компенсировать ведущим игрокам все прямые и косвенные затраты, понесённые в этом противостоянии.С древнейших времён известно, что война невыгодна регулярному государству, так как плоды победы практически никогда не окупают понесённые затраты. Поэтому американцы и предпочитают, чтобы войну за них вели другие, а они приходили только к разделу трофеев. Но дело в том, что противостояние между Россией и США достигло такого накала, какого никогда не было даже в эпоху Холодной войны. В рамках этого противостояния все прокси-войны прекращают выполнять свою главную функцию – ослабления противника, для уменьшения его геополитических возможностей.На сегодня и против России, и против США, и против наших и их союзников ведётся уже не одна прокси-война. Но теперь их влияние на результат глобального противостояния России и США меньше, чем влияние глобального противостояния России и США на исход каждой из этих прокси-войн.Украина ближайший к нам и доступнейший пример. Все, даже на Западе, согласны с тем, что в этой войне Россия уже победила, но они же заявляют, что сопротивление Украины (бессмысленное и даже гибельное для самой Украины и её народа) будет продолжаться до последнего украинца. Украина и её прокси-война против России – лишь один фронт Запада в глобальном противостоянии. В нынешнем формате борьбы нельзя капитулировать на одном фронте, не капитулировав везде. Поэтому Запад готов не только к продолжению войны, но и к расширению её до общеевропейской.Так скажите мне, о каких виртуальных триллионах "заработка" можно говорить сегодня, если никто не знает, как долго продлится война, сколько материальных ценностей она ещё сожжёт, где и когда закончится, сколько и кого в ней выживет и технологии какого века (каменного, медного, железного) будут востребованы выжившими?Даже, если вы уже развились от каменного топора к бронзовому, титан, уран и редкоземельные металлы вас не интересуют.Другие подробности распродажи Украины - в материале Дмитрия Ковалевича "Финальная распродажа страны". Титановые месторождения за копейки с "Украиной" в нагрузку"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

украина, россия, линдси грэм, ростислав ищенко, владимир путин, сс, сша, мнения