https://ukraina.ru/20240617/1055687618.html

Провал саммита в Швейцарии – преддверие новой Ялты?

Провал саммита в Швейцарии – преддверие новой Ялты? - 17.06.2024 Украина.ру

Провал саммита в Швейцарии – преддверие новой Ялты?

В Швейцарии подошел к концу саммит мира имени Украины. Заключительное коммюнике не подписали 12 стран, а также представители ООН и Папы Римского. Вице-президент США Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц и вовсе не дождались второго дня конференции и отбыли на родину

2024-06-17T12:40

2024-06-17T12:40

2024-06-17T12:41

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Понимая, что заявленные грандиозные планы реализовать на саммите не удастся, украинские политики сразу стали подчеркивать, что начали подготовку второго саммита, уже с участием России. Итоги конференции, поделившей мир на два лагеря, прокомментировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Александр НосовичИтоговую декларацию "саммита мира" не подписали 12 из 92 стран-участниц, включая Индию, Бразилию, ЮАР и арабов. По итогам с этим саммитом, поделившим участников на принадлежащих и не принадлежащих к западному блоку, всё понятно. Понятно и с дальнейшей динамикой конфликта. Весной 2022 года я получил доступ к закрытому документу, в котором говорилось о готовности российской власти вывести войска с занятых после 24 февраля территорий Украины, если та подтвердит свой нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, проведёт демилитаризацию и т.д. Путин на этой неделе подтвердил, что такие планы были, публично. В том же документе говорилось, что если Украина из состояния Анти России не выйдет, то на занятых территориях будут формироваться военно-гражданские администрации и начнётся неизбежный процесс их интеграции в состав России. Который рано или поздно дойдёт до такой стадии, когда вопрос с этими регионами будет закрыт. Теперь он закрыт. На новом этапе точно такой же вопрос поставлен по Харьковской области. У многих по ней в последнее время был вопрос, останется ли это "серая зона", или ещё один референдум, или "жест доброй воли" - что? У меня такого вопроса никогда не было, исходя из неизменной логики тактических решений российской власти. Кремль никогда не разменивается на крики о ядерном апокалипсисе, который грядёт, если ему не пойдут навстречу. Он делает шаг за шагом, каждый раз давая пациенту возможность подумать и вернуться в разум, что воспринимается как слабость, и принимая жёсткое и невозвратное решение, когда пациент опять упускает эту возможность. Так что будущие новые условия переговоров, о которых упомянул Путин, если и в этот раз его предложением не воспользуются - это про Харьковскую область как часть России. Вот и всё. Логику Украины, для которой на миру и смерть красна, я тоже хорошо представляю. Поэтому мне лично будущее Харьковской области очевидно.Украинский политический аналитик Сергей МарченкоПарадоксально, но саммит мира в Швейцарии является элементом подготовки к предстоящей великой войне.Страны Азии, Африки, Латинской Америки активно маневрируют и ищут свою сторону в предстоящей войне автократий с демократиями. На Швейцарский Саммит приехали те, кто ставит на Соединенные Штаты и Европу. Присутствующие хоть и в разной степени, но осуждают войну, развязанную Россией против Украины. Ориентированные на Россию и Китай не приехали. Их отсутствие фиксирует фактический раздел мира на два лагеря. Более того, их отсутствие – это также свидетельство непреодолимых противоречий между двумя лагерями. ...Это еще не окончательное распределение, но предварительно можно говорить об условной "Коалиции Мирового порядка" из примерно 90 государств, которая поддерживает международное право и стремится к экономическому развитию. "Коалиция Хаоса", которую возглавляют Россия и Иран, состоит из около 40 стран. Это страны, недовольные своим положением в глобальном мире и рассчитывающие улучшить его вследствие разрушения мирового порядка и сопровождающего его хаоса. Еще около 60 государств не определились и балансируют между двумя лагерями в надежде выторговать себе что-нибудь ценное и у тех, и у других. Именно поэтому нет зрады, что на украинском Саммите мира не присутствуют все члены ООН – это было невозможно в принципе. Также нет зрады, что в итогах этого Саммита не будет сильных документов в поддержку Украины – слишком разная публика, слишком разные интересы. Поэтому единственно возможный формат при таком количестве участников – поздравить, что солнце встает и осудить грозу. Поэтому на Саммите мира такие второстепенные темы и обтекаемые фразы.На мой взгляд, Украине выгодно обострение международной обстановки и глобальная эскалация. Мы уже в войне и хуже не будет. Зато такой формат войны дает больше шансов на победу, потому что технологическая пропасть между Коалицией Мирового порядка и Коалицией Хаоса непреодолима.Украинский политолог Константин БондаренкоЧитаю второй день, как в социальных сетях будто под копирку авторы пишут возмущенные тексты о том, что на следующую мирную конференцию решили пригласить представителей России. И посыл у всех авторов один: Гитлера на конференцию в Тегеран не приглашали, почему приглашают Путина? Я сначала даже сделал семь практически одинаковых скринов с данным тезисом, но решил не выставлять на всеобщее обозрение "гениальную" мысль, одновременно посетившую семь голов журналистов и политологов. Просто для понимания. Если бы Россия терпела поражения, как страны Оси в 1943 году, ее бы тоже не приглашали за стол переговоров. Если бы Запад был заинтересован в мобилизации всех усилий для полного разгрома Путина, Россию тоже не приглашали бы за стол переговоров. Если бы война была мировой (а сейчас стоит задача не дать возможности превратить локальную войну в глобальную) - Россию тоже не приглашали бы за стол переговоров. Если бы Украина за полтора последних года продемонстрировала хоть один серьезный успех - ее бы не подталкивали к дипломатическому решению вопроса и к тяжелым компромиссам.И сравнивать две абсолютно разные войны с абсолютно разной диспозицией сил - это как минимум некорректно. Какой Тегеран? Вы серьезно??? А вот Ялта по результатам войны вполне возможна.Украинский политик Ирина ГеращенкоВ целом коммюнике швейцарского саммита повторяет предыдущие резолюции Генассамблеи ООН по войне на Украине, правда, с более мягкими формулировками, без требования деоккупации всех украинских территорий и вывода российских войск.Еще раз повторю свои чувства. Главная цель саммита – подготовка к переговорам с Россией, хотя непонятно когда и при каких условиях и, ключевое, на каких условиях они состоятся. Очевидно, что, несмотря на правильные призывы к освобождению всех пленных и передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, на нынешнем этапе Москва на это не пойдет. Швейцарский саммит – это скорее о количестве, а не конкретике. Но все шаги и усилия для давления на Россию важны.Украинский политик Дмитрий Быков*Прочитал совместное коммюнике с саммита мира. Общепонятные фразы, которые высказывались десятки, ни сотни раз Зеленским, союзниками.Так и не понял для чего было тратить и так ограниченные финансовые ресурсы налогоплательщиков на такое ​​мероприятие, аж 12 миллионов долларов? Его легко можно было провести онлайн в Киеве с приглашением тех, кто хотел бы его посетить.В чем символизм Швейцарии не понял. В вечном нейтралитете, и вашим и нашим? Считаю результаты саммита неприемлемыми ввиду соотношения: затраченные ресурсы/силы/возможности – результат. Эти ребята, как саранча, съедают ресурсы для фронта безрезультатно. Это не может не подвергаться критике.Журналист Олег ЯсинскийТо, что на новоязе Запада это мероприятие называется "мирной конференцией", лучше любых кремлёвских пропагандистов объясняет суть и истинные цели организаторов. Безответственность и высокомерие политических игр, в которые все эти игроки так самозабвенно заигрались в последние годы, загнали их в совершенно безвыходный угол, из которого любое решение выглядит худшим. Настойчиво не принимаемая в НАТО Украина уже давно является частью организации, используемой в качестве её инструмента и для дешевых медийных эффектов. Не знаю, кто еще может не видеть этого. Саммит на альпийской лужайке - еще одна дымовая завеса, чтобы скрыть беспомощность Запада перед созданным им же кризисом. К счастью, раздираемые мелкими эгоистичными электоральными, кредитными и медийными интересами, разные стороны одной стороны уже не в состоянии ни о чем договориться, даже при наличии очевидной общей цели. Именно в этом сегодня огромный шанс для остальных. Недавняя пандемия уже показала всю способность "цивилизованного мира" к единству, когда каждая из богатых стран тянула на себя одеяло, забыв о нынешнем отсутствии границ для вирусов, капиталов и ракет. С войной происходит то же самое. Как обезьяна, с рукой, зажавшей в дупле горсть арахиса, неспособная разжать кулак и вынуть руку… обезьяна, орущая от ужаса при виде окружающих ее охотников, но в силу собственной природы не способная освободиться от собственной жадности и бежать - так нынешние неолиберальные власти Европы не в состоянии отвлечься от шкурных краткосрочных интересов и действовать в интересах собственного населения. Результатом может и должно стать крушение всех европейских колоний. После этого неизбежно произойдёт или падение в прошлое или прыжок через бездну в будущее. Социализм или варварство. Фашизм или гуманизм.Украинская трагедия - прелюдия к следующему миру, который будет зависеть от множества факторов и чего угодно ещё, но только не от сегодняшних посиделок и деклараций в швейцарском Бюргенштоке. Ментальное и физическое состояние Байдена - неплохая метафора качества того, что предлагается миру вассалами его империи.На ту же тему: Швейцарский саммит войны, в котором проиграют все* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

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