https://ukraina.ru/20240615/1055658347.html

Иван Лошкарев о том, почему БРИКС выстрелил, кто в будущем заменит Китай и подаст голос за Россию в ООН

Иван Лошкарев о том, почему БРИКС выстрелил, кто в будущем заменит Китай и подаст голос за Россию в ООН - 15.06.2024 Украина.ру

Иван Лошкарев о том, почему БРИКС выстрелил, кто в будущем заменит Китай и подаст голос за Россию в ООН

Африка - это будущая мировая фабрика, каковой сейчас является Китай. Глупо не выстраивать отношения, когда тренд движется в этом направлении. Когда мы говорим об Африке, не надо думать, что мы будем ее содержать. Африка сама неплохо развивается. И сегодня многие африканские страны оплачивают наши услуги, это не безвозмездная помощь.

2024-06-15T08:00

2024-06-15T08:00

2024-06-15T08:00

интервью

африка

россия

италия

владимир путин

бенито муссолини

владимир зеленский

брикс

нато

мид

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Лошкарев.На встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что эгоизм и высокомерие Запада подвели мир к точке невозврата. Система евроатлантической безопасности потерпела крах, Россия должна проработать свою систему безопасности в Евразии, которая будет открыта для всех евразийских стран, в том числе членов НАТО. - Иван Дмитриевич, может ли БРИКС, который, по словам Путина, со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов, играть роль такого военно-политического союза?- Я бы не ставил здесь на БРИКС, потому что в него входят страны, которые занимают равноудаленную позицию в конфликтах. Это и Бразилия, и ЮАР. Это традиция их внешней политики — всегда оставаться на равном расстоянии от конфликтующих сторон и оказывать посреднические услуги. Новые члены, ОАЭ и Египет, тоже вряд ли будут брать на себя военные обязательства. У них уже есть такие обязательства, кстати, перед западными странами.Я бы не ставил на БРИКС как на военный блок, это блок прежде всего политический, экономический. Для Евразии прообразом такого военно-политического союза можно считать Шанхайскую организацию сотрудничества, которая уже борется с нетрадиционными вызовами безопасности. Отсюда остаётся один шаг до традиционных вызовов.- А кто из членов НАТО мог бы присоединиться к такой системе безопасности, по словам Путина?- НАТО структура неоднородная, и там есть страны, которым хотелось бы большего комфорта во взаимоотношениях с Россией, с другими евразийскими государствами. В настоящий момент вполне очевидно, что это Венгрия, в какой-то степени Словакия. Я бы подумал еще и об Италии, потому что в там тоже сильны настроения, которые осуждают конфронтационный курс НАТО в отношении России.Традиционно даже в годы холодной войны Италия была смягчающим игроком, потому что были контакты по линии компартии, где доносились смыслы, позиции, донести которые по официальным каналам не представлялось возможным.Может быть, будут и другие страны, но это станет ясно, когда такая архитектура будет сформирована. Требуется огромный переговорный процесс, чтобы идея стала реальностью.- Как бы вы оценили пресловутый правый поворот, который обозначился на недавних выборах в Европарламент? Например, в той же Италии победу одержала партия Джорджи Мелони "Братья Италии", возникшая на остатках фашистского движения Муссолини, а правительство Мелони поддерживает киевский режим.- Мелони продолжает эту поддержку, потому что ее откровенно заставляют. И ее партнеры по коалиции − не самые большие сторонники эскалации конфликта и уж тем более не самые большие сторонники радикальных мер.Мелони заставили. Если помните в первые недели своего премьерства она пыталась дистанцироваться, но блоковая дисциплина НАТО оказалась сильнее. Было неформальное давление со стороны руководителей Франции и Германии, которые разъяснили, что так нельзя, и такая позиция будет иметь для Италии негативные последствия.В целом, по поводу правого поворота, могу сказать, что это пока несостоявшееся явление. Правые партии занимают вроде бы первые места, но это места с 30 процентами голосов. То есть это не абсолютное, а очень относительное большинство. За счет этого относительного большинства у остальных партий, более системных, сохраняется возможность влиять на политический процесс. И композиция Европарламента следующего созыва по-прежнему не будет учитывать мнение правых партий.Соберутся центристы, зеленые, социал-демократы и составят коалицию и смогут спокойно игнорировать позицию евроскептиков и консервативных сил в Европе. Возможно, что во Франции ситуация изменится, когда на национальных выборах правые силы получат серьезный результат, но пока это пиррова победа правых, потому что много шума и фантазий.- Давайте вернемся к теме БРИКС. Что из себя представляет на сегодняшний день это объединение? Клуб по интересам, консультативный совет?- Есть несколько уровней. Во-первых, есть действительно консультативный совет, где разрабатываются ни много ни мало правила игры. Нам очень долго рассказывали про мир и порядок, основанные на правилах, не объясняя, кто придумывает эти правила. БРИКС как раз работает над формированием прозрачного набора правил поведения, важнейших принципов взаимоотношений государств в самых разных сферах. От использования мирового океана до космоса и мер здравоохранения. Везде формируется набор норм, которые мы предлагаем миру и может быть очень востребован.Во-вторых, БРИКС это еще и экономические проекты. Есть Банк развития, который финансирует весьма конкретные вещи в странах-участниках БРИКС. Это инфраструктурные проекты, связанные со строительством дорог, водоснабжением и рядом других вещей. И в России есть проекты, которые им финансируются, поэтому есть общность понимания, куда мы движемся.- Любопытно, что у истоков БРИКС стоял один из крупнейших американских банков "Голдман Сакс". Само название организации, тогда еще БРИК (BRIC) было придумано в 2001 году тогдашним главным экономистом Goldman Sachs Джимом О'Нилом. Как это соотносится с нынешней ролью БРИКС, который претендует на создание альтернативной модели мироустройства?- Давайте честно, в свое время эти финансисты придумали очень много аббревиатур. И VISTA (Vietnam+Indonesia+South Africa+Turkey+Argentina), и MIKTA (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, Australia), и много других. Сейчас про них забыли, а про БРИКС еще помнят. Недостаточно просто назвать какое-то явление, нужно чтобы сами страны поняли, что им такой формат интересен и наполнили его своим содержанием.Даже если идея была откуда-то извне, о от нее уже давно ничего не осталось. Это абсолютно самостоятельное творчество и России, и Китая, и Индии. Повторюсь, что такое MIKTA, знают только профессионалы, которые занимаются вопросами транснациональных объединений. А на обыденном уровне это неизвестно, потому что этот проект не выстрелил.А БРИКС в отличие от пяти-шести таких же проектов выстрелил. В этом ключевое отличие.- Ранее возникали всякого рода конспирологические идеи относительно того, что БРИКС это ловкая геополитическая ловушка, учитывая историю появления этой идеи…- Для конспирологических теорий нет необходимости опираться на факты. Если есть два-три утверждения, в которые вы верите, все остальное можно подстроить под них, независимо от фактуры. Конспирология это часть нашей жизни, она помогает упрощенно объяснять некоторые вещи.Но с академической точки зрения никаких подтверждений того, что Запад навязал нам формат БРИКС или что это хитрый заговор, что на самом деле Запад и БРИКС это одно и то же, нет.Есть подтверждения обратному, что БРИКС как альтернатива кристаллизовался очень постепенно. Если мы посмотрим документы начала 2010-х годов, то они совершенно не такие по своей бескомпромиссности, как сейчас.- Перспектива создания общей валюты все еще отдаленная или мы приближаемся к ней благодаря БРИКС?- Это очень больной вопрос. Он обсуждается на экспертном и чиновничьем уровне уже года четыре, если не больше. Проблема в том, что Индия не готова к такому повороту событий, так как она много торгует и в долларах. Есть опасения, что эта новая валюта будет сильнее привязана к юаню, китайской национальной валюте, и некоторые страны по этому поводу переживают.Поэтому пока речь идет о переводе торговли на взаимный расчет без доллара. О резервной валюте говорить пока рано, есть много сомнений и разногласий, а БРИКС это площадка, на которой, если вопрос вызывает много разногласий, то он откладывается, чтобы не портить общий консенсус.- Страны Африки тоже проявляют интерес к БРИКС. Не случится ли так, что Россия повторит ошибки СССР, который тратил значительные средства на поддержку африканских режимов по идеологическим соображениям? Зачем нам союзные отношения с африканскими странами?- Это огромный вопрос. Главное то, что Африка — это континент будущего, туда будут переносится производства. Стоимость труда в Юго-восточной Азии растет, и производители будут искать дешевую рабочую силу. Где они ее найдут? Они найдут ее в Африке.Уже сейчас есть перенос ряда производств в Мозамбик, Руанду. Это будущая мировая фабрика, каковой сейчас является Китай. Глупо не выстраивать отношения, когда тренд движется в этом направлении. Когда мы говорим об Африке, не надо думать, что мы будем ее содержать. Африка сама неплохо развивается. И сегодня многие африканские страны оплачивают наши услуги, это не безвозмездная помощь.Более того, 90% африканских студентов учатся у нас за свои деньги, связывая четыре-шесть лет своей жизни с нашей страной. Если мы будем рассматривать Африку не как потенциальную содержанку, а как партнера, не будет проблем, чтобы работать дальше.Вы упомянули БРИКС, а это еще один важный аспект. Для голосования в ООН, чтобы там не принимались всякие отвратительные резолюции, очень нужны голоса африканских государств. Для этого надо разъяснять нашу позицию, формировать общие подходы. Здесь подойдут площадки БРИКС, саммитов Россия–Африка. Тогда антироссийские резолюции не будут проходить.Уже сейчас некоторые африканские государства воздерживаются на голосованиях по подобного рода документам. Наша задача увеличить это количество, донести до сомневающихся, что мы не нарушаем международное право. Здесь Африка нужнее, чем мы для Африки, потому что у нас один голос, а у них 54.- Еще в Африке, кажется, много людей, умеющих и любящих воевать.- Есть такая точка зрения, что они увлекаются конфликтами, но это не их выбор, нередко им эти конфликты навязывают. Часто за разными группировками стоят транснациональные компании, которые, пока идет конфликт, разрабатывают природные ресурсы. Так что это результат иностранного вмешательства, а не их природная воинственность.- Если западные страны не гнушаются отправкой инструкторов и наемников в ряды ВСУ, почему бы нам не привлечь добровольцев из дружественных нам стран?- Не буду решать за Министерство обороны, но предварительно можно сказать, что потребуется время на обучение этих добровольцев основам российской строевой службы и методам ведения боя. Когда мы говорим о военных конфликтов в Африке, то там нет сплошных линий фронта, массового применения артиллерии. Многое из того, что происходит на СВО, там просто нет. Вы воюете в пустыне, сели на джип, поехали за 200 километров, атаковали базу и уехали. Совершенно другой тип конфликта, поэтому добровольцев придется доучивать. Не знаю, насколько сработает система издержек и выгод.Подробнее о выступлении Владимира Путина в МИД РФ в материале Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров

https://ukraina.ru/20240614/1055652467.html

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https://ukraina.ru/20240614/1055649216.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, африка, россия, италия, владимир путин, бенито муссолини, владимир зеленский, брикс, нато, мид, сво