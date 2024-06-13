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Два SOS для Украины. Ее государственности повезет, если она сохранится

Два SOS для Украины. Ее государственности повезет, если она сохранится - 13.06.2024 Украина.ру

Два SOS для Украины. Ее государственности повезет, если она сохранится

Фюрер украинского народа и президент Владимир Зеленский в День России опять бурлил и вспенивал не по-детски. Причем в немецком бундестаге. Рассказывал, как собирается выстраивать отношения с Москвой. И делал это так, как будто его кто-то об этом спрашивал или кому-то это интересно.

2024-06-13T15:46

2024-06-13T15:46

2024-06-13T15:46

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сво

владимир зеленский

владимир путин

переговоры

дмитрий медведев

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Зеленский договорился до того, что Украина при нем, мол, никогда не пойдет на компромисс с Россией, а война, идущая под видом спецвоенной операции (СВО) если и закончится когда-то, то только на условиях Киева.Ага! Так и говорил. Но все-то прекрасно понимают, что так он, как обычно, включил режим попрошайки и просто выпрашивал деньги и оружие. Разумеется, для победы, под откаты и раздерибан. Не зря же в своем выступлении Зеленский потребовал использовать российские активы для восстановления Украины.Однако никакого отношения к реалиям слова Зеленского не имеют. От слова "совсем". Главный и все определяющий парадокс современной неонацистской Украины заключается в том, что ее судьбу решают не в Киеве, а как на западе (в основном англосаксы США и Великобритании), так и на востоке. Точнее – на северо-востоке, то есть в России. Причем и Вашингтон, и Лондон, и Москва исходят из своих прямо противоположных по сути задач. С одной стороны, англосаксы хотят, чтобы Украина сохранялась максимально долго и в качестве бесплатного дешевого расходного материала до полного само уничтожения наносила ущерб России.Россия же хочет, чтобы – в идеале – Украина и ее политико-шизофренические взбрыки больше никогда ей не досаждали. И не представляли угрозу российской безопасности на юго-западном, так называемом украинском направлении.В этом ключе и англосаксы, и россияне так и действуют, банально добиваясь выполнения своих задач. С той только разницей, что англосаксы решают все опосредовано -- руками украинцев, посланных на убой, а россияне – с украинцами, непосредственно утилизируя их по мере сил и возможностей в кровопролитной СВО.И именно поэтому для Украины сегодня важны два главных вопроса:1) как будет зафиксирована победа России в СВО и после нее сохранится ли Украина хоть в каком-нибудь виде?2) если сохранится, то с кем об этом договариваться, и кто ею будет руководить после, выполняя договоренности?Россия устами своего президента Владимира Путина ответила максимально откровенно. Ответы для Киева звучат как сигналы SOS для украинской государственности. Нужно просто не только СЛУШАТЬ, но и СЛЫШАТЬ, что Путин говорит. А он уже неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам с Украиной о ее будущем, но просто не знает, с кем об этом говорить и с кем вести соответствующие переговоры. А поскольку ясности насчет переговорщиков нет, что СВО и продолжается в нынешнем режиме, когда Россия освобождает свои территории ЛДНР, Запорожья и Херсонщины и готова "выдавливать" ВСУ со всех прочих территорий, где украинские неонацисты поддерживают свой крайне русофобский режим, уродующий жизнь самих украинцев.СВО для России – это длительная война на измор, на окончательное вытеснение неонацистов-русофобов с исконно русских земель Новороссии, которая по стечению неблагоприятных обстоятельств при СССР попала в состав Украины.Следовательно, ответ на первый вопрос звучит просто: в идеале украинская государственность, смысл которой сводится к противостоянию с Россией, должна исчезнуть. Совсем. Как источник перманентной нестабильности на юго-западных границах России.Сейчас, как выразился Путин, идет создание санитарной зоны – местности, на которую российские войска отодвинут ВСУ, чтобы те по приказу киевского режима не обстреливали российские территории. А потом и согласились на все российские условия – на демилитаризацию, на денацификацию и на возврат Украине нейтрального внеблокового статуса, что гарантировало бы невступление в НАТО и отсутствие угроз российской безопасности. Без этого, по словам Путина, переговоры с Украиной невозможны, а СВО будет продолжаться до выполнения поставленных задач.Что в результате такого развития событий может остаться от Украины, в тот же День России четко рассказал зампредседателя Совбез России Дмитрий Медведев, когда представил анимированную карту России, в которую включена вся Украина. Даже ее западные области Галичины и Волыни, на которые навострила зубки Польша, или Закарпатье с Буковиной, намеченные для себя Венгрией и Румынией.А ведь на Западе вынашивают планы сохранения Украины хоть в каком-то виде. То ли по корейскому варианту, разделив ее, например, по Днепру. То ли оставив Украине Киев и Киевскую область. То ли создав какую-то квази-федерацию западных областей под протекторатом Запада (НАТО, ООН, ОБСЕ, ЕС – не важно). Смысл этих планов сводится, как вы понимаете, к тому, чтобы в будущем на этом куске Украины опять возродить, воспитать, вооружить и натравить на Россию новую Украину-АнтиРоссию.Россия, разумеется, однозначно против таких вариантов. И потому как путешественник в лесу всегда должен слышать, что, почему и как рычит медведь, так и словам Дмитрия Анатольевича нужно прислушиваться. Кардинальная и бескомпромиссная точка зрения – это то, что страна хочет по максимуму. Это максимальная планка, к которой заранее стремятся. А Россия старается максимально добиваться поставленных целей, если, конечно, не отказывается от них. Сейчас политическая воля к победе на самом высоком уровне присутствует в полной мере. Вот бы еще средний и низовой полусаботаж преодолеть…Второй вопрос сводится к тому, будет ли Россия менять правящий режим в Украине. Другими словами, уберет ли Москва Зеленского и если уберет, то с кем будет вести переговоры и подписывать документы.О судьбе Зеленского Путин тоже высказался вполне определенно. Эта украинская "королева попрошаек" (так Зеленского окрестили в США, кажется, вообще живет лишь потому, что Путин в самом начале СВО пообещал прежнему премьер-министру Израиля Нафтали Бенету не ликвидировать главаря неонацистов физически. Вот с тех Зеленский и осмелел крайне – шастает по передовой, имитирует посещение линии боевого соприкосновения (ЛБС), дарит глиняных петушков политикам с замашками толерантных европетухов, а не ныкается в подвалах с заваленными мешками входами, как было в начале.Но после 21 мая 2024 года, когда закончился конституционный срок полномочий Зеленского и он потерял законные и легитимность, и легальность, риторика Путина тоже изменилась. И сейчас он говорит о том, что в Украине не с кем подписывать документы, даже если Россия пойдет на переговоры. Сначала Путин предположил, что таким человеком может стать легитимный спикер Верховной Рады бодипозитивный Руслан Стефанчук. Но когда тот, желая угодить Зеленскому, начал отказываться от такой чести, президент России сказал, что других легитимных представителей власти в Украине нет.Что это означает? Да то, что даже если переговоры между Украиной и Россией по неведомой сегодня причине все же начнутся, то ни к чему конкретному они не приведут. И могут длиться вечно. Потому что не с кем фиксировать конечные договоренности. И речь, в принципе, идет о необходимости смены режима в Киеве по персоналиям. То есть о смене Зеленского и замене его на что-то иное, хоть в чем-то более-менее адекватное. И, ясное дело, хоть с минимальными признаками легитимности.Причем политико-дипломатический успех России в этом вопросе в том, что к необходимости смены и замены Зеленского она подтолкнула и Запад. Если Западу нужно усадить Россию за стол переговоров и попытаться на них сохранить хоть часть Украины с указанными выше подлыми планами на ее русофобское будущее, то россиян нужно заманивать за переговорный стол не Зеленским, а кем-то иным, более подходящим и не вызывающим рвотные позывы у российских политиков. И это говорить лишь об одном: дни Зеленского во главе Украины сочтены. По задумке западных политтехнологов он должен собрать на себя максимум негатива и именно в таком виде отвалиться на помойку истории. Запад любит и умеет проделывать такие штуки со своими прежде безропотными, а потом ставшими ненужными политхолуями в разных частях света, иногда сажая их в свои тюрьмы или даже вообще пристреливая для пущей убедительности.Как, например, в 1963 году позволили под контролем ЦРУ пристрелить президента Южного Вьетнама Нго Дин Дьема, своего ставленника, которого они поначалу привели к власти и называли "Черчиллем Азии". Или Мануэля Норьегу, лидера Панама, с которым США сначала уничтожали местный антиамериканский лево-националистический режим Омара Торрихоса, потом весело делили наркотрафики, а потом упекли в свою тюрьму на 40 лет и под своим присмотром сгноили в 2017 году уже на панамском цугундере.Так что есть с кого брать пример Зеленскому, есть -- тут уж будьте покойны, как говорится. И в этом деле ему остается лишь пожелать всяческих успехов и ускорения процесса.А Медведев тем временем еще выше задирает планку противостояния проискам Запада, который объявил новые санкции против России. "Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всём, в чём можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне. Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений. Находить проблемы в их важнейших технологиях и беспощадно наносить удары по ним. Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги. Наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры", -- призвал зампредседателя Совбеза.И при таких походах в новом мире нет месте русофобским ни Украине, ни ее фюреру Зеленскому.О новых аспектах диверсионно-террористической работы на Украине - в материале Крокус-2, 3..? Украинские спецслужбы вербуют террористов из числа мигрантов из Средней Азии

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украина, россия, сво, владимир зеленский, владимир путин, переговоры, дмитрий медведев